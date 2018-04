Zlínská soutěžní trasa - vzhůru do Hostýnských vrchů

Detaily startovní pozice:

V obci Rusava lze zaparkovat u místní hospody, případně u obecního úřadu. Přijet ale můžete také autobusem, z města Holešov je to jen necelých osm kilometrů. Pokud budete chtít trasu absolvovat v opačném směru, auto budete muset nechat doma, případně v obci Bystřice pod Hostýnem. Cílový bod, který je zároveň jedním z nejnavštěvovanějších míst na Moravě, totiž není automobilem přístupný. Bez problémů se sem ale dostanete autobusem.



Startovní pozice má následující souřadnice: 49°20'47"N 17°40'48"E

Praktické informace Souřadnice zadávejte buď do navigačního přístroje, nebo do internetových map: Mapy iDNES.cz Potřebná spojení MHD, vlaků a autobusů najdete zde: Jízdní řády iDNES.cz

Okolí trasy:

V bezprostředním okolí trasy je mnoho zajímavých míst, která můžete navštívit. Hostýnské vrchy jsou protkány mnoha turistickými stezkami, které vás kromě přírodních zajímavostí zavedou i na několik zřícenin hradů. Ze vzdálenějšího okolí pak kromě samotného Zlína, který se proslavil samozřejmě obuvnickou firmou rodiny Baťových, stojí za návštěvu také lázeňské město Luhačovice. Cesta sem pak trvá automobilem necelou hodinu.

Parametry trasy:

Celková délka - přibližně 4,5 kilometru (jedná se o ideální vzdálenost při použití cest pro pěší)

Převýšení - 300 metrů (platí pro ideální trasu), Trasa v začátku a na konci výrazně stoupá

Trasa je vhodná - pro rekreační turisty, cyklisty

Trasa není vhodná - pro inline brusle, automobily

Provoz na trase - (platí pro ideální trasu) pouze prvních pár set metrů trasy vede vesnicí Rusava, dále se již stoupá po nedávno vybudované cyklotrase. Trasa je ideální pro sportovní i rekreační cyklisty a pěší turisty. Pro rodinu s dětmi je sice náročnější, bez problémů však zvládnutelná.

Doporučení - trasa vede místy, kudy projíždí každý rok velmi známý, 110 km dlouhý cyklistický závod Drásal. Cyklisté tak mohou pokračovat dále pro trase tohoto maratonu na kolech, který startuje v Holešově. Trasa je celoročně značena a v celé své délce se řadí mezi nejnáročnější závody pro horská kola na našem území.

Body trasy:

Na trase jsou čtyři body, ke každému pak patří jedna soutěžní otázka. Čtvrtý bod je zároveň i cílem cesty. Souřadnice buď zadejte do své navigace a postupujte podle ní a nebo souřadnice zadejte do libovolných internetových map (Mapy iDNES.cz), mapu s trasou si vytiskněte a postupujte podle ní. Samozřejmě můžete obě možnosti kombinovat. Podle potřeby lze samozřejmě trasu absolvovat i v opačném směru.

Bod 1

Souřadnice 49°20'48"N 17°41'09"E

Otázka: Vyberte ze tří možností, kolik vodorovných bílých pruhů nad sebou najdete na roubence?

Správná odpověď: 6

Bod 2

Souřadnice 49°22'14"N 17°42'07"E

Otázka: Vyberte ze tří možností, na kolik míst po pěších turistických stezkách ukazuje tento rozcestník?

Správná odpověď: 9

Bod 3

Souřadnice 49°22'35"N 17°41'59"E

Otázka: Vyberte ze tří možností, kdy byly opraveny tyto dvě sochy stojící nad schodištěm u hlavního vchodu?

Správná odpověď: 1889

Bod 4

Souřadnice 49°22'48"N 17°42'06"E

Otázka: Vyberte ze tří možností, jaký nápis je uveden nad prosklenými dveřmi?

Správná odpověď: IHS

Poznámka:

Hlasujte ve formuláři, na každé trase můžete soutěžit jen jednou. Vždy platí jen jedna správná odpověď. V průběhu trvání soutěže budeme uveřejňovat další informace o jednotlivých trasách. Soutěžit můžete od 20. července do 31. srpna 2009. Do slosování postupují správné odpovědi z každé trasy. Pokud absolvujete všech sedm tras a ve všech případech odpovíte správně, zvýšíte tím své šance na výhru. Ve slosování totiž budete sedmkrát. Vyhrát můžete Navigační mobil Sony Ericsson W715 a další ceny. Soutěž připravila redakce Mobil.cz ve spolupráci s operátorem Vodafone, který věnoval do soutěže ceny.