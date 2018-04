Zlikviduje Wi-Fi tradiční bezešňůrové telefony?

Zhruba sto let jsme byli zvyklí na telefonní přístroje připojené do telefonní sítě drátem. K telefonu bylo dalším kablíkem připojen sluchátko (odborníci mu říkají mikrotelefon). V posledních desetiletích se však staly celkem běžnými bezešňůrové telefony („utržená sluchátka“) a nakonec i mobilní telefony. Bezešňůrové telefony i mobily se stěhovaly do stále vyšších frekvenčních pásem, prakticky všechny dnes již také přešly na digitální přenos hlasu. Standardy mobilních sítí jsme se zde zabývali již mnohokrát, standardem bezešňůrových telefonů se v Evropě stal DECT pracující v pásmu 1900 MHz, ve Spojených státech jsou nyní asi nejpopulárnější bezešňůrové telefony pracující v pásmu ISM na 2,4 GHz. Je zajímavé, že standard DECT velmi přísně reguluje vysílací výkon (je omezen a nejsou povoleny ani směrové antény). Telefony pracující v pásmu 2,4 GHz naopak někdy fatálně ruší sítě Wi-Fi pracující na stejné frekvenci.

Společnosti Spectralink a Symbol Technologies již delší dobu nabízejí přístroje pro bezdrátovou internetovou technologii. Výhodou je využití klasické infrastruktury Wi-Fi a snadnější správa uživatelů včetně roamingu mezi jednotlivými lokalitami, nevýhodou zůstává poměrně cena – mobilní telefony pro Wi-Fi zůstávají doménou bohatých firem. Určitý posun přinesl plán Motoroly na výrobu telefonů schopných roamingu mezi mobilní sítí a Wi-Fi. Referovali jsme také o japonském pilotním projektu na internetovou telefonii pomocí PDA. Ten byl zaměřen na individuální uživatele linuxového PDA Sharp Zaurus.

V poslední době jsme svědky prudkého vývoje na více frontách. Společnost Cisco uvede na trh další IP telefony své řady 7900. Jeden z nich, Cisco 7920, se bude do sítě připojovat prostřednictvím Wi-Fi, další dva budou klasické stolní IP telefony, ovšem s relativně nižší cenou. Stále je možné použít osvědčené matadory Ciska, stolní model 7960 a adaptér ATA 186 pro připojení klasického telefonu do sítě přenášející hlas po internetovém protokolu. Kvůli vysoké ceně však některé weby doporučují koncovým uživatelům tato zařízení kupovat v internetové aukci.

Postupný pokles cen internetových telefonů asi nikoho nepřekvapí, ve světě přenosných počítačů se však nenápadně schyluje k revoluci. Velká část přístrojů je vybavena zvukovým vstupem a výstupem, adaptér Wi-Fi je možno doinstalovat nebo je přímo součástí přístroje. PDA se přitom stávají komoditou, cena PDA s adaptérem pro Wi-Fi se již blíží ceně bezdrátového internetového telefonu. PDA je přitom možno využít nejen na telefonování.

Společnost Xten Networks uvedla na trh dva produkty pro internetovou techologii pro stolní počítače i PDA na platformě Windows a Pocket PC. Vlajkovou lodí je program X-PRO, k dispozici je i jeho freeware verze X-Lite. X-PRO oproti X-Lite podporuje konferenční hovory a více proxies najednou, oba programy však nabízejí stejnou kvalitu hovorů a plnou kompatibilitu s IP telefony společnosti Cisco. X-PRO může být dodáván samostatně, nebo i s proxy pro signalizační protokol SIP, může být tedy zajímavou alternativou v podnikových sítích. X-Lite i X-PRO dokáží spolupracovat se službou Free World Dialup (FWD) pro bezplatné telefonování mezi internetovými telefony po celém světě, pro hovory do běžné telefonní sítě Xten Networks doporučuje službu iConnectHere (dříve byla i u nás nabízena pod názvem DeltaThree).