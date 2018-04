Zlevní vytáčené připojení k internetu?

Cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu z května letošního roku způsobilo malé zemětřesení v oblasti vytáčeného přístupu k internetu. Snaha o zapojení alternativních operátorů do tohoto lukrativního segmentu trhu vedla ke stanovení minimální výše propojovacích poplatků za spojení hovoru mezi dvěma telekomunikačními sítěmi. Dominantnímu operátorovi nezbylo, než na situaci reagovat. Mohl buď významně zdražit nebo přijít s alternativním řešením. Více informací najdete zde.

Vedení Telecomu si se vzniklým problémem poradilo opravdu šalamounsky. Vytvořilo nové služby pro přístup k internetu, které zahrnují pouze poplatky za samotné vytáčené připojení. Zbytek, tedy provize providerům a eventuální propojovací poplatky budou hradit přímo uživatelé. Vezmeme-li to do důsledků, tak jde o elegantní kličku jak obejít závazné rozhodnutí ČTÚ a současně nepopudit své zákazníky. Cena fakturovaná Telecomem za poskytnutí sítě bude sice nižší, ale v konečném součtu si mnoho nepomůžete. Pokud totiž ke snížení celkového účtu opravdu dojde, poznáte to v několika ušetřených korunách za měsíc.

Dosavadní kaskádovité placení pohledávek jednotlivých zúčastněných firem, kdy všechny poplatky od uživatele inkasuje Telecom, je sice poměrně pohodlné pro samotné providery, ale nesvědčí konkurenci na trhu. Pokud bychom se totiž řídili dosavadním schématem, vstup alternativních operátorů by byl u datových služeb podstatně složitější. Jejich ústředny by na cestě od uživatel až do internetu nepřidávaly žádnou přidanou hodnotu, ale pouze prodražovaly spojení. Nový obchodní model je proto v tomto ohledu mnohem spravedlivější.

Obchodní model

Základní myšlenka modelu není teoreticky zas tak složitá. Zatímco dosud internetové volání putuje po síti Českého Telecomu až k přístupovému bodu providera jako klasické hlasové volání, nová koncepce počítá s odkloněním dat už na nejbližší ústředně (HOST). Tam „internetový hovor“ opouští telefonní síť a je nabídnut k dalšímu zpracování. V praxi to vypadá tak, že od dané lokální ústředny je linkou PRI (30 x 64 kbps) respektive E1 (signalizace SS7) připojen k síti alternativního operátora nebo přes datové linky Telekomu přímo k providerovi.

Současný obchodní model navíc nevyhovuje ani samotnému Telecomu. Vytáčené připojení mu totiž neúměrně zatěžuje telefonní síť budovanou zejména pro hlasová spojení, což pochopitelně vyžaduje další investice, a nechává ladem speciálně stavěné datové okruhy. Namísto optimalizace datových spojení tak operátor musí mimo jiné posilovat své telefonní ústředny. Podle zveřejněných statistik totiž uživatelé dial-upu stráví připojením k internetu 450 miliónů minut měsíčně. Pokud se tedy velkou část provozu podaří odklonit už na první ústředně, telefonní síti to minimálně z kapacitního hlediska velmi prospěje.

Vezmeme-li to z pohledu čtveřice největších internetových providerů, která ovládá 95 % trhu, jmenovitě Contactelu, Czech On-line (Volný), Tiscali a Internet On Line, mohou vybírat mezi dvěma možnými způsoby přístupu. Kromě IOL (přímo Český Telecom) totiž všichni provozují vlastní síť a mají podepsánou propojovací smlouvu s Telecomem. Ve vztahu s Telecomem tedy mohou vystupovat jako provideři nebo přímo jako alternativní operátoři.

Dominantní operátor přitom nemusí hrát u připojení koncových uživatelů k internetu hlavní roli. Díky službě volba operátora si totiž bude moci každý svobodně vybrat síť, přes kterou bude chtít k internetu přistupovat. Pro podrobnější informace klikněte sem.

Účtování

Poměrně zajímavou problematikou je účtování za služby. Díky oddělení propojovacích poplatků zde totiž vzniká prostor pro vytváření paušálních sazeb za přístup k internetu a po uzavření příslušných smluv s providery také speciálních balíčků služeb. První vlaštovkou je nabídka Českého Telecomu i-Víkend, kdy budete za surfování o víkendech platit pouze paušální poplatek 399 Kč nezávisle na tom, jakou dobu na internetu skutečně strávíte. Navíc máte-li přípojku ISDN, budete mít v této ceně zahrnuto volání na obou B kanálech, tedy dokážete za stejnou cenu přenášet data rychlostí 128 kbps. Tato částka se však týka pouze poplatků za použití telefonní sítě Telecomu. Další uváděné náklady, budete stejně muset zaplatit .

Nový obchodní model vnáší na náš trh především pořádek, transparentní způsoby financování a umožňuje poměrně důstojný vstup alternativním operátorům i do segmentu internetového připojení. Pravdou zůstává, že nahrává především společnostem s rozsáhlou infrastrukturou, což bezpochyby je, vyjma dominantního operátora, Aliatel. Odbočení internetového volání už na jedné z 72 lokálních ústředen Telecomu totiž vyžaduje mimo jiné dostatek přístupových bodů a dobře navrženou datovou síť.