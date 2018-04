Zlevnění hovorů na mobily ohlásil i GTS

Telekomunikační operátor GTS zlevní od 1. července volání do sítí všech tří mobilních operátorů, tedy Eurotelu, RadioMobilu a Českého Mobilu. David Duroň z GTS konstatoval, že snížení cen se pohybuje v úrovni od 16 do 42 procent v závislosti na tarifním programu a systému objemových slev. Vzhledem ke skladbě klientely této společnosti se zlevnění týká téměř výhradně firem. Cílem GTS je další snižování této ceny, které je však závislé na výši cen za propojení s mobilními operátory, uvedl Duroň. Firma proto po sérii neúspěšných jednání s mobilními operátory přistoupila k jednostrannému kroku snížení ceny volání z pevných linek do mobilních sítí.

"O stanovení metodiky výpočtu (cen propojení) jsme požádali regulační orgán Českého telekomunikačního úřadu," doplnil Duroň.

Počátkem července zlevní volání z pevné linky na mobilní telefony také Český Telecom, a to o 28 až 48 procent za minutu volání. Jde rovněž o jednostranný krok Telecomu, který však novou dohodu s mobilními operátory o cenách propojení očekává do konce měsíce.

Operátorům GSM se tak dále zužuje prostor pro vyjednávání. Současná situace vyznívá jasně v neprospěch jimi požadovaných vysokých cen za volání mezi jednotlivými typy sítí. Lze předpokládat, že snížení cen ohlásí mobilní operátoři v blízké době, protože jen tak se vyhnou regulačnímu zásahu ČTÚ.