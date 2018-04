ZLauncher - všeuměl z Japonska

Nedávno se na scéně objevil LauncherX a pravděpodobně dobyl srdce nejednoho obdivovatele a uživatele v jedné osobě. LauncherX pěkně vypadal, hodně uměl, ale s paměťovou kartou nepracoval zrovna nejrychleji. Nyní je tu ZLauncher, také vypadá docela k světu a umí ještě víc.

Pokud si budete chtít stáhnout 30denní trial verzi, zcela jistě se pozastavíte nad 2MB souborem. Ale není se čemu divit. Zip obsahuje spoustu dalších doplňků, abyste si mohli vše přizpůsobit k obrazu svému. Najdete zde obrázek na pozadí ve všech možných rozlišeních a barevných hloubkách, majitelé černobílých Palmů se bát nemusí, i oni zde mají soubor o velikosti 13 KB, ale zobrazení na čb displeji je docela nepřehledné. Dále jsou zde ikony nástrojové lišty, opět v různých rozlišeních a barvách, a pokud se vám líbí styl WinXP, bude se vám prostředí launcheru zamlouvat. Stačí se podívat na okolní obrázky...

Vybrat si můžete mezi záložkovým zobrazením kategorií a nebo klasickým seznamem, který se po kliknutí rozbalí. Styl zobrazení souborů je samozřejmě volitelný, na výběr jsou klasické možnosti známé z jiných launcherů: seznam, velké ikony, seznam s informacemi...

Po nainstalování všech souborů do Palma a spuštění launcheru se objeví pěkné prostředí s palmou na pozadí. Na černobílém displeji jsem se docela ztrácel, protože spodní ikonky jsou docela titěrné a palma (strom na obrázku) splývá s ikonkami programů, takže jsem “mžoural” na displej a nevěděl jsem, zda mám na něco kliknout. Po chvilce jsem se osmělil a položil stylus na displej. Protože jsem stylus lehce přidržel, vysunula se bublinková nápověda s textem, co daná ikona dělá, jako je tomu ve Windows. To se ze začátku docela hodí :-).

̈

Vždy, když nainstaluji nový launcher, mi děsně vadí, že musím všechny kategorie tvořit znovu a vše přerovnat. Když máte v paměti spoustu prográmků, nějakou chvilku přerovnávání zabere. Zde byly použity kategorie jako v původním launcheru a stačilo pouze provést nastavení samotného ZLauncheru. Když jsem se tak přehraboval v nastavení (není jich zrovna málo), tak jsem narazil na sekci Color setup. Zde si můžete nastavit různé barvy všech možných prvků prostředí, jako je text, pozadí záložek atd. K záložkám si můžete přiřadit ikonku, je jich tu docela dost, ale na čb displeji si moc nevyberete, ikony se dají poznat jen těžko. Na Palmech s barevným displejem je situace úplně jiná. Vše vypadá opravdu pěkně.

Co mě velmi potěšilo, byla práce s paměťovou kartou. Nemusíte ani moc čekat, v hlavním okně se můžete probírat adresáři, pak pouze přepnete na jinou záložku a jste mezi prográmky v paměti, prostě krása. Pokud si vyberete program v nějakém adresáři, můžete jej i spustit, jako by byl jednoduše nahraný v paměti či na kartě v adresáři launcher. Paráda, tak jsem si to vždy představoval! K ZLauncheru si můžete nainstalovat doplněk na čtení knih (asi 20KB) ve formátu .doc a .txt, a pokud máte na paměťové kartě adresář s knihami, stačí jej otevřít a kliknout na vybranou knihu a můžete si číst. Tento doplněk zobrazuje pozici v textu v procentech a umí samoposuv nastavitelný dle času.

Samotný launcher mi přišel docela interaktivní. Je zde mnoho způsobů, jak dosáhnout stejného cíle. Můžete buď přidržet stylus na ikoně programu a vyčkat na otevření seznamu akcí, které lze se souborem dělat, nebo ho přetáhnout na nástrojovou lištu atd.

Pokud si otevřete informace o systému, vynoří se na vás okno se spoustou převážně známých informací, jako je HotSync name, na něž lze kliknout a zobrazí se informace o poslední synchronizaci, dále zde máme typ procesoru, u nějž lze zjistit frekvenci v jednotkách hertzů, stav baterie, paměti...

Měl bych výhradu, že u Palmu m125 s 16 odstíny šedi byla uváděna podpora 256 barev.

Určitě by to bylo pěkné, kdyby se na čb displeji zobrazovaly barvy, ale vše samozřejmě běželo pouze v 16 odstínech šedé.

Paměťové nároky nejsou sice nejmenší, ale vzhledem k možnostem, které ZLauncher nabízí, není něco kolem 300 KB tak moc. Samozřejmě hodně záleží na tom, jaké doplňky si nainstalujete, pokud oželíte třeba obrázek na pozadí, u větších rozlišení lze ušetřit docela dost místa.

Nakonec ještě nějaké speciality, kterými ZLauncher disponuje, netvrdím však, že by byl jediný, kdo to umí. Pokud máte na paměťové kartě programy uloženy v adresářích, stačí si vytvořit jejich zástupce a do těchto adresářů nemusíte vůbec zavítat. (Přestože je to možné přímo ze ZLauncheru.) Programy, které chcete odstranit, vhodíte do koše a smažete později. Bohužel tím, že budete něco skladovat v koši, místo neušetříte. ZLauncher má spousty dalších funkcí, ale protože si myslím, že jsou docela běžné, nebudu je zde ani uvádět.

Závěr

ZLauncher je vybaven snad všemi standardními funkcemi, které by měl kvalitní launcher obsahovat, plus nabízí i něco víc. Pro práci s paměťovou kartou nemusíte používat externí program, ale můžete vše obsluhovat z jeho příjemného prostředí. Navíc si jej můžete plně přizpůsobit tak, aby se vám líbil: vyberete si tedy vlastní pozadí, ikony, nastavení barev ovládacích prvků a lišt, podporuje všechna rozlišení i barevné hloubky, záleží jen na vás... Nutno dodat, že 30denní trial verze stojí určitě minimálně za vyzkoušení.



Zlauncher 2.21

Výrobce: Guangzhou Zhangzhe Technology Co., Ltd. http://www.zztechs.com

Velikost: 273KB + doplňky

Požadavky: OS3.5

Shareware $12