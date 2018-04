Zlatá barva je v kurzu. HTC do ní oblékne svůj největší model

Zlatý iPhone 5s zaznamenal nebývalý úspěch. Po začátku prodeje byl okamžitě vyprodán, výrobce byl proto nucen výrazně zvýšit jeho výrobu (více zde). Na zlatý iPhone zareagoval nejprve Samsung, i když tvrdí, že on představil "pozlacený" model Galaxy S4 dříve než Apple (více zde).

Zlatou horečkou je teď posedlá i firma HTC. Nejprve představila velmi omezenou verzi modelu One s krytem z opravdového zlata (více zde). Poté zamířil do prodeje model One se zlatým krytem. Ten už má pouze zlatou barvu, kryt je standardně hliníkový (více zde).

HTC nyní nově pozlatilo svůj čerstvý phablet One max, a odpovídá tak na zlatou verzi Samsungu Galaxy Note 3 (více zde). Zlatý One max je zatím dostupný pouze na domácím tchajwanském trhu, ale dá se předpokládat, že jej HTC nabídne i jinde. Zlatý One max se stejně jako zlatý model One výbavou neliší od běžného provedení (recenzi HTC One max najdete zde).