I LG postihla zlatá horečka. Do zlaté se oblékl model G2

Horečku odstartoval iPhone 5s, o jehož zlatou verzi se po začátku prodeje strhl enormní zájem (více zde). Apple dokonce musel zvyšovat výrobu zlatého iPhonu 5s. Následoval Samsung, i když ten tvrdí, že byl první, kdo se zlatými smartphony přišel (více zde).

Samsung do zlaté oblékl model Galaxy S4 a také svůj nový phablet Galaxy Note 3. HTC rovnou připravilo limitovanou edici svého modelu One z pravého zlata. Až později šel do prodeje One, který měl jen zlatou barvu svého krytu. Zlaté verze se dočkal i model One Max. Se zlatým smartphonem přispěchal i Asus a pozadu nezůstávají ani různí čínští výrobci.

Nyní se zlatým pozlátkem nechalo okouzlit i LG, které do něj obléklo svůj vrcholný model G2. Informuje o tom server Techdroid.in. Vedle nové barvy dostalo zlaté LG i nový zadní kryt. Ten není obyčejný plastový, ale má na sobě jemnou texturu.

Tu nese i kryt červeného G2, které je druhým nově představeným barevným provedením. Tyto barvy výrobce předvedl při příležitosti nového čínského lunárního roku, který začíná 31. ledna. Výbavou ani cenou se pak od standardních provedení v bílé a černé barvě neliší.

G2 v nových barvách má být k dostání pouze v omezeném množství a zatím se prodává pouze v Asii.