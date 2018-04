HTC se přidalo ke zlaté horečce. Limitované One si však nekoupíte

Společnost HTC představila ve spolupráci s prestižní londýnskou zlatnickou společností Goldgenie speciální edici modelu HTC One. Hliníkové části telefonů z omezené pětikusové edice pokrývá 18karátové zlato. Hodnota každého kusu je 2 750 liber, v přepočtu tedy více než 83 tisíc korun.

Ani jeden z pěti kusů se však nedostane do volného prodeje. Speciální zlaté HTC One vzniklo totiž u příležitosti 18. ročníku udílení britských hudebních cen MOBO (Music of Black Origin) a získá jej například vítěz kategorie Best Newcomer (ve volném překladu Skokan roku), kterou HTC sponzoruje. Ceny MOBO budou uděleny 19. října v Hydro aréně ve skotském Glasgow.

Podle vyjádření prezidenta HTC pro Evropu, Blízký východ a Afriku Phila Blaira bude mít šanci získat jeden z pětice limitovaných HTC One i široká veřejnost.

Nejen zlaté HTC One pro movité zájemce

Pokud se nestanete oním šťastným výhercem a přesto stále toužíte po vlastnictví zlatého HTC One, pak se jím stát můžete. Goldgenie má totiž v nabídce dvě různá zlatá provedení tohoto topmodelu, k mání je i platinová edice. Tyto je sice možné běžně zakoupit, avšak stejný telefon mohou vlastnit i desítky dalších lidí.

Nejlevnější provedení s tělem pokrytým 24karátovým zlatem totiž stojí 1 895 liber (více než 57 tisíc korun). O 100 liber (zhruba tři tisíce korun) dražší pak je verze z růžového zlata. Nejvyšší částku si zlatnická firma účtuje za platinové provedení, konkrétně 2 095 liber (více než 63 tisíc korun).

V nabídce Goldgenie samozřejmě nechybí ani mobil, který celé šílenství okolo zlatých telefonů vyvolal. Někteří zájemci jsou za zlatý iPhonu 5s, který je nedostatkovým zbožím, ochotni obětovat i v přepočtu téměř 200 tisíc korun (více čtěte zde).

Za takovou sumu by se přitom daly pořídit dva exkluzivnějších kousky od Goldgenie: iPhone 5s 16 GB 24kt Gold Edition v ceně 2 437 liber (necelých 74 tisíc korun) a iPhone 5s 64 GB Platinum Edition s krystaly Swarovski v ceně 3 437 liber (téměř 104 tisíc korun). A ještě by zbylo pár drobných na pořízení "obyčejného" iPhonu 5s.