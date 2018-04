Zlatá akcie Telecomu míří na trh

Takzvaná zlatá akcie, kterou drží stát v Českém Telecomu, bude v rámci privatizace prodána společně s ostatními akciemi. S odvoláním na mluvčí Fondu národního majetku Petru Krainovou o tom informují dnešní Lidové noviny. Zlaté akcie představují zvláštní hlasovací práva, která vládě umožňují chránit společnost před převzetím nebo vstupem většího akcionáře. Vláda však může rozhodnout jinak.



"V podstatě se shodujeme s FNM. To znamená, že v případě prodeje Telecomu přes kapitálové trhy by zlatá akcie byla prodána spolu s ostatními," sdělil deníku mluvčí ministerstva financí Marek Zeman. V opačném případě však není jasné, co se se zlatou

akcií stane. Vše bude podle mluvčího záviset na rozhodnutí vlády. V Česku se od institutu zlatých akcií postupně upouští, informují LN. "Vláda už v roce 2002 rozhodla o ponechání zlatých akcií pouze ve strategických podnicích, jako jsou například vodovody a kanalizace a to pouze na omezené období do roku 2010," dodal mluvčí Zeman. Podle FNM se od zlatých akcií upouští kvůli vstupu do EU.

Do konce září je stát držel v 39 firmách. Podle dnešních Hospodářských novin má konečný materiál o privatizaci Telecomu vzniknout do 15. prosince. Vláda má o způsobu privatizace jednat přesně o měsíc dřív. Poté, co se ministři rozhodnou pro jednu ze tří možností prodeje, připraví ministerstvo financí podrobný popis zvolené metody a časový rozvrh transakce. Ten má předložit v polovině prosince.

Vládní privatizační komise minulý týden doporučila vládě prodej akcií na veřejných kapitálových trzích. Další variantou je výběrové řízení a třetí možností kombinace obou předchozí.