Zkuste zdarma zajímavé webové prohlížeče pro Windows Phone

Navigator+

Líbit se vám bude rychlé přepínání mezi otevřenými okny, a to prostým posouváním do stran na adresní liště. K prohlížení je využita celá plocha displeje, lišty se automaticky schovají, aktivujete je stiskem tlačítka zpět.



Kromě horní lišty pro zadání URL je vespod rychlé menu s tlačítky vpřed, zpět, zavření záložky nebo otevření nového okna. V rozšířeném menu se nabízí hledání textu na webu, zámek rotace displeje, zobrazení historie, oblíbených stránek nebo aktivních záložek.



Navigator+ hodně vsadil na dotyková gesta: třeba vertikálním tahem shora aktivujte přehled záložek, gestem v opačném směru pak zmíněné lišty. Musíte ale přejet celý displej. Odkazy lze sdílet všemi možnými způsoby, obrázky můžete opět uložit do galerie a odtud poslat třeba do cloudu na SkyDrive účet. Synchronizaci s tímto úložištěm autoři hodlají integrovat do chystané verze. Pokud obětujete 30 korun, nebudou vás při surfování rušit reklamy.