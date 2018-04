Zkuste pozlaceného hudebníka – recenze Sony Ericsson W660i

Co si budeme povídat: Walkmanů je v současné době přehršel a vybrat či přebrat může skutečně každý. Tedy každý, kdo alespoň snese trochu pomerančové barvy, která se objevuje na prakticky všech hudebně založených přístrojích Sony Ericsson. Jediným východiskem dlouhou dobu bylo sáhnout po obdobném modelu ve stejné třídě. Většinou se však jednalo o véčka anebo jste se museli pohlédnout mezi zástupci řady CyberShot. Další možností je od dnešního dne model W660i, který však přichází v trochu netradičním barevném provedení. Oranžová však zůstala protentokrát (naštěstí) zapomenuta. Přesto si designéři nemohli drobný výstřelek zkrátka odpustit.

Hlavním konkurentem nově představovaného telefonu se po funkční stránce stává před nedávnem recenzovaný model W610i. Svojí netradičně pojatou klávesnicí ale nemusí vyhovovat úplně všem. Jediné, co by však mohl nový model W660i svému stájovému kolegovi závidět, je EDGE a automatické zaostřování fotoaparátu. Stále toho ale zbývá spousta, co může W660i nabídnout svému budoucímu majiteli.

Sony Ericsson W610i, který jako jeden z mála Walkmanů nabízí EDGE a autofocus, dnes recenzovaný W660i a nejštíhlejší z Walkmanů - model W880i

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: Walkman, na kterém byste oranžovou barvu jen těžko hledali. Nabízí kvalitní MP3 přehrávač, FM rádia a podporu sítí třetí generace. Zamrzí chybějící EDGE a autofocus.

Design a konstrukce – není všechno zlato, co se třpytí

Málokdy se k nám do redakce dostane natolik odvážný telefon, který by stejně dobře zaujal decentním provedením a použitými barvami. Zlatá si skutečně mezi výrobci přílišnou oblibu nenašla a W660i je v tomto ohledu trochu průkopníkem. A to i přesto, že tato barva prakticky pouze lemuje celé tělo přístroje a pokrývá okraje čtyřsměrného tlačítka. Zbytek telefonu je na uhel černý.

Zlatá zkrátka i při takto malém procentuálním zastoupení dokáže upoutat pozornost a podobně tomu bylo před více než rokem s oranžovou. Další extrémy si již Sony Ericsson nedovolil a z míry snad už nikoho nevyvede ani velmi jemně rozeseté kružnice soustředěné okolo objektivu fotoaparátu. Ty samé kruhy můžete nalézt i na čelní straně, kde se jakoby šíří od střední potvrzovací klávesy.

Okolí displeje obklopuje lesklá vrstva, jež se však velmi snadno zašpiní. Naštěstí nejsou otisky natolik zřetelné jako byly například u modelu K810i. K dostání je i výrazně červená varianta vhodná spíše pro dámy. I ta má po stranách přístroje nepřehlédnutelný zlatý lem.

W660i upoutá svojí malou tloušťkou a ačkoliv musí na W880i ještě drobet zhubnout, příjemně padne s rozměry 102x46x14,5 mm do ruky. Hmotnost 93 gramů je v současné době běžným průměrem. Ruku do ohně bychom však nedali za kryt baterie, který během testování občas nepříjemně zaskřípal a delší používání k lepšímu výsledku rozhodně nepřispěje. Zbytek jednotlivých dílů konstrukce drží pevně na svém místě a to včetně plastové krytky paměťové karty, jejíž ztráty se nemusíte obávat.

Klávesnice a ovládání – malá a přesto pohodlná

Část ovládacích prvků hned pod displejem se prakticky vůbec neliší od filozofie Walkmanů, kterou už před časem Sony Ericsson zavedl. Tvoří ji tedy dvojice půlkruhů, okolo nichž najdete dvojici kontextových kláves a korekční a návratové tlačítko. Ve středu půlkruhů se na levé straně nachází tlačítko k okamžitému přístupu k přehrávači a v druhé prohlubni se schovává klávesa pro rychlé menu. Mezi klávesami jsou dostatečné mezery a k překlepům nedochází.

To samé se bohužel nedá říci o středním čtyřsměrném kříži, kde prostřední potvrzovací tlačítko příliš vystupuje nad povrch a často tak při pohybu v menu o něj můžete shodou okolností zavadit. Kdyby bylo stejně vysoké jako obě boční tlačítka, neměli bychom nejmenších připomínek.

Ačkoliv alfanumerická část klávesnice nezabírá ani třetinu celkové plochy, psaní na ní je bezchybné. Sony Ericsson opět vsadil na velmi oblíbený polštářkový tvar tlačítek s tím, že všechny tři řady sklopil směrem k displeji. Rozestupy tak mohou být téměř nulové a stejně se vám nestane, abyste stiskli dvě klávesy naráz. Drobné výhrady máme pouze k tuhosti tlačítek a je potřeba vynaložit trochu více úsilí. Po pár týdnech si však zajisté zvyknete. Klávesnice je podsvícena příjemným bílým světlem.

Samotná hlavní nabídka a další položky menu přesně kopírují poslední trendy výrobce. Žádná překvapení se tudíž nekonají a ke snadnějšímu ovládaní můžete využít číselné zkratky nebo vytvořit si vlastní menu přístupné přes klávesu uvězněnou v pravém půlkruhu. Pro zrychlení práce s telefonem se hodí horní vypínací tlačítko s přístupem k profilům a na levé straně známá klávesa play/pause.

Displej a výdrž baterie – zapadne do řady

Přestože Sony Ericsson už dokázal u modelu W850i, že do Walkmanů umí použít displej s rozlišením QVGA, stále se mu tento fakt nepodařilo zavést do běžné praxe. W660i tak nabídne pouze standardní rozlišení 176x220 pixelů s 260 tisíci barvami. Displej je aktivní (TFT) a čitelnost na přímém slunečním světle nás potěšila. Dokonce i jemnost zobrazení vzhledem k rozměrům zobrazovací plochy patří k lepšímu průměru.

Ani s výdrží baterie to není tak zlé a při běžném používání čítajícím zhruba deset minut telefonování denně, několik odeslaných SMS zpráv a zhruba dvou hodinách hudby požadoval W660i připojení k elektrické síti zhruba po necelých čtyřech dnech, což je výsledek na úrovni většiny v současné době dostupných Walkmanů. Upozorňujeme, že telefony během recenzování nevypínáme na noc.

Při zátěžovém testu, kdy musel W660i stále dokolečka přehrávat písničky na 3/4 hlasitost a bez jakékoli další zátěže, vydržela baterie výtečných třináct hodin. To je o drobet více než u hlavních konkurentů, jakými jsou modely W610i a W850i. Stále se však nepodařilo překonat sedmnáctihodinový rekord sportovně založeného véčka W710i.

Telefonní seznam a zprávy – žádná překvapení

Opět máme tu čest s časem prověřeným seznamem kontaktů, který je až na špatné řazení jmen s diakritikou na konec abecedy, téměř perfektní. Vejde se do něj tisíc položek a každá z nich může mít spoustu dalších údajů, ať už jde o emailovou či poštovní adresu, datum narozenin nebo několik dalších telefonních čísel. Není rovněž problém každé osobě přiřadit vlastní vyzvánění nebo obrázek.

Nechybí ani možnost rozřadit jednotlivé kontakty do několika vyzváněcích skupin a hromadně podle nich rozesílat SMS zprávy nebo filtrovat volání. Synchronizace s MS Outlook je příkladná a W660i nic nevynechá.

U editoru SMS zpráv si budete muset zvyknout pouze na jedinou drobnost a tou je odpočítávání znaků teprve dvacet písmenek před koncem zprávy. Pokud nepřijdete na chuť slovníku T9, lze ho v menu vypnout. Slovník se učí nová slova, doplňuje fráze a umožňuje psát bez diakritiky, což znamená, že se nemusíte bát zkracování zpráv na pouhých 70 znaků.

Emailový klient zvládá libovolné množství účtů, z nichž můžete v pravidelných intervalech vybírat poštu. Rozumí si i s velkými přílohami a pokud šetříte, jistě využijete možnost nejprve stáhnout hlavičku emailu. Editor MMS zpráv pracuje s obrázky, videem, zvuky nebo textem až do velikosti 300kb.

Kalendář a datové funkce – nikdy se nepotkají

Všechny organizační funkce telefonu spadají pouze do jedné hodně nadité položky menu. Vedle propracovaného kalendáře s několika náhledy a spoustou údajů ke každé události vám může usnadnit uspořádání vašeho času pětice budíků s opakováním a jednoduché poznámky a úkoly. Čas od času vám poslouží i kalkulačka, stopky, časovač a vaší paměti můžete odlehčit trezorem, do kterého se vejde spousta kódů a přitom vám stačí zapamatovat si jediné přístupové heslo.

Sony Ericsson opět dokázal, že dává do svých telefonů dohromady podporu pro EDGE a 3G pouze nerad. Na W660i tentokrát vyšly videohovory a rychlá data přes sítě třetí generace, kteráž to ale u nás není příliš rozšířena. Pro běžné surfovaní nezbývá, než se připojit přes GPRS a využít služeb prohlížeče Netfront, jenž si rozumí i s českou diakritikou. Pokud však toužíte právě po EDGE, jistou alternativou je již zmiňovaný W610i.

FM rádio a MP3 přehrávač – hudba základ všeho

Jak známo, ladit stanice můžete až po připojení sluchátek, která jsou součástí základního balení. Kvalita zvuku je velmi dobrá, ale na druhou stranu někomu může vadit, že se nejedná o klasické pecky a sluchátka si musíte vložit relativně hluboko do ucha. FM rádio podporuje RDS a do paměti přístroje se dá uložit až dvacet stanic. Oblíbená funkce TrackID na zjištění názvu právě hrající skladby rovněž nechybí.

Chloubou všech Walkmanů je propracovaný MP3 přehrávač, který si hravě poradí s playlisty a tříděním skladeb podle názvu, interpreta nebo alba. K vašim službám je i ekvalizér. Po aktivaci přehrávače, ať už z menu nebo pomocí tlačítka pod kontextovou klávesou, se prostřední potvrzovací kříž podsvítí světle oranžovou barvou.

V základním balení naleznete vedle již popisovaných sluchátek s redukcí na 3,5mm jack, paměťovou kartu Memory Stick Micro s kapacitou 512MB a USB kabel, kterým budete připojovat přístroj k počítači – USB mass storage je u Sony Ericsson již samozřejmostí. Na dně krabice na vás čeká ještě jeden kabel, tentokrát na propojení telefonu k libovolným reproduktorům s 3,5mm jackem.

Fotoaparát a zábava – tentokrát bez autofocusu

S příchodem modelu W610i se začalo zdát, že Sony Ericsson trochu polevil ve snaze mít pouze jednu sérii přístrojů vybavených autofocusem. W660i bohužel není další výjimkou potvrzující pravidlo a tak snímky můžete pořizovat vcelku obyčejným 2Mpix fotoaparátem. Takže i přes relativně pokročilé možnosti nastavení kvalita fotografií zkrátka neoslní. Je patrný šum a příliš detailů na snímku nenajdete.

Už snad ani nemá cenu zmiňovat, že video lze nahrávat pouze v předpotopním rozlišení 176x144 pixelů a Sony Ericsson za to sklízí velkou kritiku. Snad se v příští generaci přístrojů konečně dočkáme. Java hry jsou tentokrát předinstalovány pouze dvě – jízda na snowboardu a velmi zajímavé stavění města.

Závěr – oranžová nad zlato