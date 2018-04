Zkuste něco mezi. Napůl notebook, napůl PDA

V původním článku jsme se mylně domnívali, že nástupnický model ponese jméno Q2. Samsung nás ale na veletrhu poopravil, novinka se jmenuje Q1 Ultra. Stejně jako v případě prvních přístrojů kategorie UMPC, i tentokrát je Samsung průkopníkem a přístroj druhé generace představuje jako jeden z prvních.

Skok oproti první generaci je opravdu výrazný. Konfigurace sice není konečná a ve finále bude v prodeji více variant, ale vystavené exempláře naznačují, že Q1 Ultra snadno svého předchůdce zastíní.

Srdce bude tentokrát od Intelu, stále jsme se však nedočkali finální specifikace. Vystavované kusy měly jeden gigabajt paměti a 60 GB harddisk, v prodeji nakonec ale bude několik konfigurací. O sedmipalcový displej s rozlišením 1024 x 600 pixelů však rozhodně nepřijdete, stejně tak o Bluetooth, Wi-Fi, nebo slot na SD karty.

To vše jsou vymoženosti, které bylo možné získat i u první generace UMPC. Ale Q1 tím rozhodně nekončí. Zajímavá je integrovaná QWERTY klávesnice umístěná po stranách displeje. Na psaní dlouhých textů se určitě nehodí, ale běžné krátké poznámky se na ní píší dobře. Ti, kterým klávesnice nevyhovuje, samozřejmě mohou využít rozpoznávání ručně psaného písma. Přímo na tiskové konferenci jsme se přesvědčili, že systém zvládne i docela slušný "škrabopis".

Samsung Q1 Ultra má dále vestavěný 1,3 megapixelový fotoaparát a druhý VGA pro videokonference. Ty si budete moci užít i v sítích mobilních operátorů, protože Q1 Ultra podporuje datové přenosy HSDPA. Volitelná je podpora WiBro. Dále má nové Ultra Mobile PC od Samsungu čtečku otisků prstů a na některých trzích může být vybaven i přijímačem digitální televize - DMB.

Všechny tyto vymoženosti jsou ukryty do relativně tenkého (24mm) těla a Q1 Ultra váží pouze 690 gramů. Se standardní baterií vydrží běžet nepřetržitě 4 hodiny, druhá větší baterie přidá dalších 7 hodin práce. Celkem tak přístroj nabídne až deset hodin nepřetržitého provozu a to již například pokryje většinu dálkového letu z Evropy do USA nebo Asie.

Velmi zajímavé je ovládání Samsungu, kde ťuknutím na úzký panel nad displejem vybíráte ovládací mód. Snadno tak přepnete mezi dotykovým ovládáním nebo ovládáním pomocí "myši", které zajišťuje joystick nalevo od displeje. Ve stejném panelu se nachází třeba i ovládání hlasitosti. Vylepšení přináší i samotný operační systém Windows Vista. Samsung Q1 Ultra díky jejich integraci může velmi rychle nastartovat.

Novinka od Samsungu bude v prodeji od druhého pololetí letošního roku. Rozhodně to nebude levná hračka, cena bude konkurovat lépe vybaveným notebookům. V této chvíli není jasné, jestli se Q1 Ultra bude prodávat i na našem trhu. Samsung u nás své notebooky neprodává, uvidíme, jestli v případě této hračky udělá výjimku.