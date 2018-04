Zkuste být při telefonování slušní

Primátorka města San Diego Susan Goldingovou a mluvčím Národního sdružení pro etiketu Bill Boggs vyhlásily za podpory společnosti Nokia regionální kampaň zaměřenou na ohleduplné používání mobilních telefonů. Se stále rostoucím počtem uživatelů by se téma ohleduplnosti při používání mobilního telefonu mělo stát součástí celonárodní diskuse zainteresované odborné veřejnosti. Odborníci z oblasti etikety, operátoři mobilních sítí nebo třeba redaktoři celostátních novin a časopisů se věnují této problematice. Tato regionální kampaň by měla zapůsobit na americký národ a uvést do praxe jakási "pravidla slušnosti při používání mobilního telefonu".

V rámci kampaně vyhlásila primátorka města S.Goldingová "Týden slušného telefonování", který proběhl od 10. července do 16. července. Tato akce měla upozornit uživatele mobilních telefonů, aby při telefonování na veřejných prostranstvích, v divadlech, kinech, školách, kostelech a synagogách, knihovnách, muzeích a restauracích dodržovali zásady slušného chování.

K zahájení programu vedla S. Goldingovou ohromující reakce na průzkum veřejného mínění, který se uskutečnil na internetové stránce radnice San Diega. V prosinci 1999 byla správcům veřejných prostranství a prostor zaslána žádost o dobrovolnou účast v programech podporujících ohleduplné používání mobilních telefonů. Druhá fáze projektu, která je realizována ve spojení se společností Nokia, spočívá v rozmísťování piktogramů kampaně s logem, označujících tzv. "Oblasti ticha". Na takto označených místech se vyžaduje ohleduplné používání mobilních telefonů. Pomocí piktogramů "Oblast ticha" mohou veřejné instituce upozorňovat své návštěvníky, aby při telefonování dodržovali zásady slušného chování a byli ohleduplní vůči ostatním.

"Otázka ohleduplnosti při telefonování se v našem městě stala jedním ze žhavých témat. Řada lidí považuje používání mobilních telefonů v určitých veřejných prostorách za rušivé a neslušné a tito lidé nyní své námitky vyjádřili," říká primátorka města S.Goldingová. "Jsme velmi rádi, že můžeme spolu se společností Nokia zahájit tuto kampaň, která by měla podporovat ohleduplnost a slušnost občanů, a rádi bychom, aby se do ní zapojila i další města po celých Spojených státech."

Pět základních pravidel slušného telefonování:

- Osoba, s níž právě jste, je tím nejdůležitějším člověkem, se kterým byste měli mluvit - pomocí funkce zobrazování čísla volajícího kontrolujte, kdo volá, využijte hlasovou schránku a zavolejte zpět ve vhodnější době.

- Používejte textové zprávy, zjednoduší vám život. Očekáváte důležité informace od svého kolegy, ale přitom musíte být na veřejném místě? Požádejte, aby vám na telefon zaslal textovou zprávu.

- Požívejte funkci měnění způsobu vyzvánění podle prostředí, v němž se nacházíte. Používejte hlasité vyzvánění, pokud jste venku; pokud jste ale uvnitř, používejte tiché nebo vibrační vyzvánění.

- Během představení nebo pokud se nacházíte ve veřejných prostorách, svůj telefon vypínejte - v některých místech, jako jsou divadla, kina, kostely, muzea a knihovny, telefonování nejen ruší ostatní, ale porušuje ty nejzákladnější zásady slušného chování. Pokud očekáváte důležitý telefonát, použijte textové zprávy.

- Nekřičte do telefonu. Většina mobilních telefonů má velmi citlivé mikrofony, které jsou schopny zachytit i váš šepot. Není nutné hovořit hlasitěji než do normálního telefonu. V taxi, vlaku nebo v podobném prostředí dodržujte zásady slušnosti, aby okolní osoby nebyly nuceny nedobrovolně se účastnit vaší konverzace.

Až budete někdy sedět v restauraci, procházet se po výstavě nebo dokonce sledovat divadelní představení, zkuste si vzpomenout, jestli jste nezapomněli svůj mobilní telefon vypnout, nebo alespoň ztišit.