Zkusili jste už garanci nejnižších cen u Eurotelu?

"Pokud prokážete do čtrnácti dnů po nákupu telefonu, že u jiného prodejce je možné získat stejný model telefonu při shodných podmínkách prodeje, bude vám poskytnut rozdíl obou cen a 10% bonus rozdílu navíc, a to ve formě slevy na využitých telekomunikačních službách," hovoří internetové stránky operátora. Podrobné podmínky najdete zde: Podmínky garance cen.

Čtenářské zážitky s akcí se ale různí. Na jednom z diskusních fór jsme našli zajímavou zkušenost jednoho ze zákazníků Eurotelu. Jeho přezdívka je Diag a hned v březnu šel vyzkoušet tehdejší novinku.

"Dne 10. 03. 2006 v 16:11 hodin (potvrzeno účtenkou za platbu kartou) jsem zakoupil ve značkové prodejně Go Shop Pardubice nedotovaný telefon Nokia 6021 za 3995 korun. Hned na místě jsem uplatnil záruku nejnižší ceny s tím, že Deltamobil prodává tentýž telefon o pětistovku levněji, " popisuje Diag počátek svého příběhu.

"Slečna vytiskla nabídku Deltamobilu, vzala si moje ET číslo, kam má být rozdíl uplatněn (nevyplácejí peníze, ale hovorné). Šlo to trochu ztuha, protože jsem byl první zákazník této akce a pracovníci na prodejnách bývají hůř informováni než my zákazníci. Z její strany to byl stoprocentní výkon bez výhrad," pokračuje čtenář Diag.

"Po asi 2-3 týdnech a několika urgencích jí bylo sděleno, že na vyřízení má ono příslušné oddělení v Praze 55 dní. Čekal jsem. Po uplynutí 55 dnů jsme stále pravidelně urgovali. Slečna ze značkovky se postarala sama a vždy když do obchodu přijdu, tak mi hlásí průběžné výsledky. Dnes, 11.07.2006, záležitost stále ještě nebyla vyřízena. Jasnou odpověď nedostanu ani já - zákaznik, ale ani jejich vlastní prodejna. To už překvapí," uzavírá Diag své vyprávění.

Jaké máte zkušenosti s garancí minimální ceny u Eurotelu?