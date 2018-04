Zkusili jsme uvařit vajíčko vysíláním mobilu

S naprosto železnou pravidelností, kdykoli se začne mluvit o vlivu mobilů na lidský organismus, konkrétně na rozvoj rakoviny mozku, objeví se tento hoax v diskuzi. Když zadáte odkaz na vaření mobilem do Google nebo jiného vyhledávače, rozhodně najdete desítky, možná stovky odkazů na příslušný „recept“.

Tak to zkusíme!

Nedalo nám to, a rozhodli jsme se ho vyzkoušet – takže vezmi dva mobily a mezi ně vraž jedno vejce. Zavolej si z jednoho na druhý, abys měl jistotu, že vysílají na co nejvyšší výkon. No, a pak už jen čekej, je to otázka trpělivosti.

A přesně takhle jsme to udělali i my. Použili jsme jeden starší model (Ericsson T39) s externí anténou a zavolali jsme si na druhý telefon, tentokráte s integrovanou anténou (Sony Ericsson W810). Protože jsme od přírody pesimisté, nevěřili jsme od počátku zprávám o tom, že stačí minuta. Takže jsme se rozhodli zkusit vařit vejce 30 minut. Jen pro úplnost si připomeňme, že standardním způsobem ve vařicí vodě stačí 10 minut, aby bylo vejce na tvrdo.

Celou dobu mezi oběma mobily probíhal hovor. Pravda, nacházeli jsme se v oblasti s poměrně slušným signálem a v okolí nebyl žádný zdroj rušení – takže je pravděpodobné, že telefony nevysílaly na svůj plný výkon. Přesto si troufneme tvrdit, že by to situaci nijak radikálně nezměnilo.

Po třiceti minutách …

Po půl hodině usilovného vysílání mikrovln do vajíčka jsme se rozhodli ověřit výsledek. Jedním klepnutím jsme se dostali dovnitř – a hle, vajíčko bylo ZCELA syrové a ani na okrajích bílku či skořápce nebylo nejmenší stopy po začátku srážení bílkovin.

Jaký je tedy třeba výkon?

Rozhodli jsme se prakticky vyzkoušet, jaký mikrovlnný výkon je potřeba k uvaření vajíčka. Protože jak každý ví, v mikrovlnné troubě nelze vařit vajíčko vcelku (pokud nechcete troubu proměnit v časovanou bombu ve stylu Stevena Segala), použili jsme rozklepnuté vajíčko (čili, bylo už „předvařeno“) a vložili ho do mikrovlnné trouby.

Tu jsme nastavili na nejmenší možný výkon, tedy 100 W a spustili mikrovlny na jednu minutu. Ani po minutě na 100 W nebyly na vajíčku známky srážení bílkovin. Přidali jsme tedy ještě 4 minuty. Po celkem 5 minutách mikrovlnného vaření s výkonem 100 W se na vajíčku objevily první známky tuhnutí bílku.

Po dalších pěti minutách vaření se stejným výkonem bylo vajíčko uvařeno na měkko, a další 4 minuty trvalo jeho uvaření na tvrdo. Čili k uvaření vajíčka je třeba přibližně 14 minut výkonu 100 W. Teď si zkuste spočítat, jak dlouho byste museli volat.

Trocha technologie

Norma GSM dovoluje maximální vysílací výkon pro mobily 2 W, tento výkon používaly především starší mobily – třeba Siemens SL10 z roku 1998 měl maximální vysílací výkon 1,98 W. Současné mobily se běžně pohybují někde kolem 0,2 W a i ve špičkách pod 1 W. Což znamená, že bychom potřebovali padesátkrát vyšší výkon na 15 minut.

A to samozřejmě ještě za předpokladu, že by mezi výkonem a časem byl lineární vztah – což ve fyzice není a 2 W nic neuvaříte ani za 12,5 hodiny. Možná bychom mohli zkusit přilepit na mobil některou z blikajících nálepek, které podle některých názorů způsobují, že telefon začne vysílat na vyšší výkon.

Ovšem jestli patříte k fandům mobilního vaření, můžete zkusit nějaký starší NMT přístroj – systémy k montáži do auta mohly ve špičce vyzařovat až 15 W. Takže až budete někdy na horách, chce to 7 off-roadů s anténami na střeše, dát co nejblíže k sobě a mezi ně vajíčko. Nebo bude stačit 15 klasických NMT mobilů, ty vysílaly kolem 6 Watt. Bohužel O2 už českou NMT síť vypnula, takže jsme to nemohli zkusit v praxi. Co ovšem vyzkoušet můžete je vysílačka CB – ta umí „svítit“ kolem 4 W.

Co na to studie

Stále více studií prokazuje, že přímá souvislost mezi používáním mobilů a rakovinou mozku není, nejnověji to potvrdila poměrně rozsáhlá dánská studie zmíněná na začátku. I pesimistické předpoklady potvrdily, že elektromagnetické záření by mohlo mít vliv při výkonu zhruba 2 W na kilogram.

Ovšem, jak bychom u ucha drželi 140 mobilů, to fakt netušíme. Kromě toho si musíme uvědomit, že mozkem nám neustále proudí krev, která i případné lokální zahřátí výrazně eliminuje.

Miroslava Mikulíková z tiskového odboru společnosti Telefonica O 2 Czech Republic nám k tomu řekla: „Dle našich odborníků je možnost uvařit vajíčko pisovaným způsobem nesmysl. Tento experiment neprokazuje v žádném případě škodlivost používání mobilních telefonů na lidské zdraví."

Do roku 007 bez obav

Asi nemá cenu se zbytečně omezovat, zdá se, že mobily nejsou tak nebezpečné, jak se nám leckdo snaží namluvit. Ale přesto – když budete dlouho telefonovat, zpotí se vám ucho i sluchátko, na tom se rozmnoží mikroby a vy můžete dostat nějaký ekzém. Naštěstí i s tímhle už si poradila Motorola.