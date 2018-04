Zkusili jsme nová mobilní Windows 7, zatím jen na velké televizi

Systém ve své demoverzi fungoval jen částečně. Některé funkce jsme si mohli na veletrhu MWC v Barceloně na obrazovkách vyzkoušet sami, jindy se jen přehrálo demo shodné s tím, které předváděl Microsoft při oficiálním představení.

Jisté je, že oproti současné platformě Windows Mobile 6.5 nezůstal kámen na kameni. Systém je zcela nový a s předchozími nemá vůbec nic společného, tedy snad kromě svého původu v Redmondu, sídle Microsoftu. Zcela nové je uživatelské prostředí i princip jeho fungování. Vývojáři budou muset vytvářet nové aplikace, nový bude způsob jejich distribuce, nově se budou mobilní Windows synchronizovat přes software Zune.

A pak je tu otázka multi-taskingu. Jeho absenci sice Microsoft zatím nepotvrdil, ale z logiky systému vyplývá, že multi-tasking v současné podobě chybět bude.

Jenže to asi nebude takový problém, jak by se mohlo zdát. Microsoft se totiž zdaleka jen neopičí po iPhonu. Ovládání systému se totiž od současné logiky vrstev, do nichž se uživatel při postupném procházení menu zanořuje, přesune do jakési jedné velké roviny. Základem ovládání je úvodní obrazovka s řadou panelů, které usnadňují přístup k vybraným funkcím. Ty sem může uživatel zcela libovolně přiřadit. Funkce, které se mu sem nehodí, jednoduše vyřadí a nahradí jinými. Jednotlivé panely neustále žijí vlastním životem. Pokud si sem umístí uživatel například panel oblíbeného kontaktu, budou se v něm zobrazovat fotografie dané osoby nebo jeho updaty ze sociálních sítí.

Pokud chce uživatel přistoupit k jiným funkcím, než které jsou na úvodní panelové obrazovce, stačí se tahem prstu přesunout vpravo. Zde najdeme abecední seznam všech aplikací. Podržením ikony konkrétního programu ho lze následně přetáhnout na úvodní obrazovku. Je pravděpodobné, že programátoři dostanou šanci dávat svým aplikacím speciální funkce, které se budou chovat na titulní obrazovce stejně aktivně jako vestavěné panely.

Multi-tasking tedy v řadě případů nemusí být nutný, protože program bude fungovat na hlavní stránce a kdykoli se na ni uživatel vrátí, uvidí v panelu jeho aktuální stav.

Kromě konkrétních funkcí a programů zajišťují panely na hlavní obrazovce i přístup k pěti základním funkčním oblastem. Říká se jim Microsoft Hubs. Jsou tu oblasti kontaktů, kancelářských funkcí, obrázků, hudby, videa a her. V každé z nich se uživatel opět nepohybuje ve vrstvách, ale při jejich používání jakoby odhaluje jen další části rozlehlé plochy.

Jednotlivé funkce a oblasti budou u Windows Phone 7 Series vzájemně provázány tak, aby se uživatel vždy mohl co nejsnáze přesunout k té informaci nebo funkci, kterou právě požaduje. V tomto přístupu jsou nová mobilní Windows poměrně unikátní. Jistou překážkou by mohlo být nepochopení systému zákazníky. Microsoft ale tvrdí, že si jejich reakce velmi dobře ověřil a připomínky zapracoval.

A my tomu věříme, nová mobilní Windows se nám totiž opravdu líbí. Propojení "všeho se vším" je zde daleko důkladnější než u Google Androidu (byť třeba s nadstavbou HTC Sense) nebo webOS od Palmu. Dodnes velmi moderně vypadající prostředí těchto systémů vypadají oproti novým Windows Phone 7 Series docela nudně.

Opravdový potenciál nové mobilní platformy od Microsoftu ale poznáme až s prvními reálnými telefony. Skepse a obavy z toho, že nová Windows budou až příliš podobná OS X v iPhonu, se alespoň v našem případě Microsoftu podařilo rozptýlit. To ale rozhodně neznamená, že má Microsoft vyhráno. Konkurence v oblasti mobilních operačních systémů až neuvěřitelně přitvrzuje a návrat mobilních Windows na výslunní bude složitý.