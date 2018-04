Zkušenosti z používání Clié NR70V (2)

Kloub a otočný displej

vých videokamer, a tak se nemusíte obávat životnosti tohoto prvku.



Hardwarová tlačítka – klasické čtyři pro spuštění aplikací jsou bez problému, horší to je s půlměsíčky ovládání nahoru / dolu. Jsou dosti titěrné a musíte najít tu správnou část uprostřed tlačítka, abyste ji správné a dobře zmáčkli… No není nad JogDial, ale zase jsou nejméně o třídu lepší než tlačítka u řady T!!!

Klávesnice

– malá ale dobrá! Tak jak je člověk zastáncem Graffiti, začíná přicházet klávesnici na chuť. Navíc je zde pořád možnost používat Graffiti a klávesnici pouze doplňkově, např. při psaní dlouhých textů, SMSek, pohybech v menu, klávesových zkratkách (funguje CTRL+C (kopírovat text), CTRL+V (vložit text), CTRL+X (vyříznout text), CTRL+L (zapnout / vypnout podsvícení)) atp. Použ

tí českých znaků na klávesnici je možné po nainstalování potřebné češtiny např. PiLoc, nebo Lokalizace RedGrep. Některé specifické znaky tam ovšem nenajdete, a tak budete nuceni je psát buď jako Graffiti, nebo na OnScreen klávesnici.



Magnésiové tělo a desig

– je naprosto úchvatný a všude, kde jsem Clié ukázal, byli všichni ohromeni, nejenom mužská část populace :) Navíc magnésiové tělo chrání proti poškrábání a design celého PDA je konstruován tak, že po uzavření je vlastním ochranným krytem displeje a klávesnice, takže stačí

pouze vložit do kapsy. Hmotnost a rozměry – nejprve jsem se jich trochu bál, ale následně jsem si na ně zvyknul a není to tak hrozné, pokud si člověk uvědomí, kolik technologí, nebo řekněme 4 in 1 máme uvnitř (PDA, MP3, digi,foťák, klávesnice). Oproti jiným PDA je nárust rozměrů patrný v kloubu a otočné části. Tloušťka není vůbec kritická a hmotnost 200 gramů na přepočet použitých zařízení je také skvělá. Bohužel to není zařízení na nošení v kapse u košile, ale v kapse u kalhot, nebo v p

uzdře na opasku!









MemoryStick

– opět mě ještě více pŕekvapil! U Clié T615 jsem si zvyknul na aplikaci MS Import, která umožňuje sdílet MemoryStick jako další výměnný disk ve Windows a používat tak Clié jako čtečku MS karet. U Clié NR70 je nutné doinstalovat nový ovladač a poté se dějí kouzla!!! MS je snad dvakrát rychlejší než u T615, což je naprosto úchvatné!!! Kopírování MP3 souborů a jiných velkých souborů tak je naprostou hračkou a záležitostí desítek sekund!

Kolébka

– je opět designovou lahůdkou, a i když v ní nemáte Clié, je sama o sobě dosti lákavým předmětem a můžete se setkat s dotazy nezasvěcených, ”na co to máš???” atp. Dalším plusem je držák na stylus, jednak se vám neválí po stole, lehce ho uchopíte a máte ho stále po ruce.





Baterie a nabíjení

jení je signalizováno oranžovou LEDkou vedle tlačítka pro zapínání. Nabíjení trvá cca 1,5 hodiny. Výhodou je, že po skončení nabíjení tato indikace zhasne a neruší Vás např. v noci. U Clié řady T svítila nejenom oranžová LEDka na těle PDA, ale také zelen

LEDka na kolébce, indikující připojení PDA. Pokud jste tak nechávali PDA přes noc, nebo to bylo prostě jeho místo, mohlo Vás to v noci obtěžovat, protože v úplné tmě tato indikace dost osvítila celý pokoj :( Vestavěné akumulátory jsou výměnné, což je nesp

rnou výhodou! Na boku jsou dvířka zajištěna šroubkem, po jejich demontáži vyndáte akumulátorový pack a vyměníte za nový v případě potřeby…)

Synchronizace

– dalo by se říci alá Windows. Protože pokud jste zvyklí, že zmáčknete HotSync a už to jede, tak zde mus

íte provést ”dvojklik” :) Prvním stisknutím se Clié probudí a zapne do naposledy spuštěné aplikace a druhým stiskem se teprve nastartuje HotSync a synchronizace s Desktopem! Infraport

– zvýšený dosah a dobré umístění ho předurčuje k této komunikaci.

Polyfonní zvuky

– kdo nikdy neslyšel, nepozná, co to je alarm, nebo ranní vstávání za zvuku polní trumpety, orchestru, zpívání ptáků a spoustu jiných zvuků, které si do Clié můžete zkonvertovat pomocí softwaru dodávaného na CD. Využitím velkého reproduktoru k hlasitým alarmům se nabízí také jeho využití k přehrávání MP3 souborů, což je možné! Bohužel hlasitost je omezena z důvodu větší proudové náročnosti a s poukázáním na následnou výdrž baterií. Pokud však chcete někomu přehrát Vaši oblíbenou písničku, nebo nem

te po ruce sluchátka, klidně si tak můžete MP3 soubory přehrát!

Co mi v Clié NR70V chybí: Zvukové nahrávky (záznamník)

Větší rozlišení vestavěné kamery Ještě jedna řada čistě numerických kláves

Naštěstí první dva požadavky vyřeší nová řada NX70V.

Závě

Hodlal bych říci, že plná spokojenost. A komu se to nelíbí, ať ho také dlouhodobě vyzkouší, zcela jistě se mu také dostane pod kůží… :) Sony Clié to má prostě v krvi…

– je to o zvyku! Osobně jsem používal nejvíce Clié v poloze, kdy nebylo úplně rozevřené (do krajní zacvakávací polohy) ale pod úhlem cca. 120 stupňů jako malý notebook. Tak mi vyhovovalo nejvíce, jednak jsem mohl klidně tapat na displej, pozorovací úhel displeje byl také dobrý a ještě ke všemu jsem mohl používat kávesnici či hardwarová tlačítka. Nebo v poloze secvaknuté jako klasické PDA. Otočné části jsou dostatečně dimenzovány a firma Sony tento systém již několik let používá u– nabí