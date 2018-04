Zkušenosti uživatele s přijímáním dat a faxu v NCDS

rád se podělím o zkušenosti s NCDS, respektive data a fax via paegas. Mám notebook Toshiba 4030CDS, Nokii 6110, datový kabel od firmy Teletech, NCDS 2.0 i 3.0. 1. spojeni funguje jen přes kabel, přes IR port se mi to nikdy nepodařilo a ani nevím o nikom komu by to fungovalo. Vzhledem k tomu, že spojení přes kabel je v pořádku, nemám zájem IR port dále zkoušet, protože už jsem tím strávil mnoho dní. Nejdříve jsem chtěl ušetřit asi 1500 Kč za kabel, ale nakonec jsem ho stejně musel koupit. 2. Používám NCDS 2.0, která vám nainstaluje další modem NOKIA DATA SUITE na COM3. NCDS 3.0 funguje také, ale poněkud pomaleji, takže dávám přednost NCDS 2.0, zdá se mi spolehlivější. Tím jak budete mít nainstalován tento modem, je potom zbytek práce shodný, jako by jste používali normální modem na pevnou linku, akorát při všech spojeních (data nebo fax) musíte vybrat tento nokia data suite. Já používám Paegas Diamant NS, kde jsou aktivovány datové a faxové hovory a neplatíte dále žádný měsíční paušál za D/F. Na infolince mi přidělili faxové a datové číslo, takže mám vlastně 3 čísla na 1 SIM kartu.

FAXY: Odesílání funguje perfektně, vždy se podaří navázat rychlost 9600, což je většinou shodné s rychlostí pevné sítě. Příjem faxů funguje také bezchybně, fax přijímáte na vašem faxovém čísle, nikoliv na vašem normálním čísle.

DATA: data využívám většinou k připojení se k internetu přes VOL na č. 4170, kde mám 100 minut zdarma. Tyto minuty využívám většinou pro e-maily. S navazováním spojení je to většinou horší, musím to zkoušet několikrát za sebou (2 - 5 x). Také spojení na 9600 se většinou udrží maximálně 5 minut, potom to vypadne a musím se připojovat znovu. Data fungují i na příchozí volání, ale opět musíte vytáčet datové číslo vaší SIM karty. Hodně úspěchů s používáním datových a faxových hovorů přes GSM přeje

Dalibor Pech