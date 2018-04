Zkušenosti s voláním na 112

Po zveřejnění článku o směrování hovorů na číslo 112 jsme dostali několik odpovědí, které popisovaly skutečný provoz na této lince. Za všechny přinášíme jednu, která vážně stojí za to. Jen dodáváme, že náš popis neznamenal spokojenost redakce s fungováním 112, jen snahu popsat vám, jak je tísňové volání zařízeno. Respektive, jak by mělo být zařízeno. Jméno autora i jeho mailová adresa jsou redakci známé.

Nejdříve citace našeho článku:

"Ačkoli se může zdát používání regionálních center zbytečným průtahem, ve skutečnosti tomu tak není. Vše nasvědčuje tomu, že směrování hovorů 112 vždy na nejbližší policejní služebnu, navíc z fixních i celulárních sítí, by způsobilo více problémů než užitku."

Teď již samotný dopis čtenáře:

Asi nejsem sam kdo se dostal do situace, pri ktere potreboval pomoc policie.

Byl druhy tyden roku 2000 a parta opilcu se rozhodla pred nasim domem v pul druhe rano usporadat ohnostroj. Samozrejme, ze nejhlasitejsi byly ruzne delobuchy, rakety a petardy, ale ono i shromazdeni 7-8 opilcu nadela take dost hluku..

Nelenil jsem tedy a vymackal 158, asi po 5 zvonenich se mi ozval okrsek v Usti nad Labem, kde mi bylo sdeleno, ze se to odehrava v liberci a at tedy zavolam do Liberce, kdyz jsem odvetil, ze volam z mobilu a proto me 158 hodi do Usti, tak rekl ze mam smulu a at zkusim zavolat na pevnou linku do LBC a prepojit ci cokoli s tim delat se nechystal. Tak jsem vymackal 333 a nechal se spojit asistentem na oddeleni mestske policie v LBC, kde mi pro zmenu rekli at zavolam na jine oddeleni, oni ze nemaji zadne auto. Tak jsem zavolal na 333 jeste jednou tam mi dali pro zmenu cislo, ktere nelze z mobilniho telefonu vubec pouzit. Nakonec jsem tedy zavolal na cislo 112 neveda ze to bude opet Usti nad Labem. Kdyz to po 7 (slovy sedmi) zvonenich nikdo nezvedl, tak jsem telefon vypnul a sel jsem se koukat do stropu. :-((

Tot asi tak vse k problemu presmerovani cisla 112 a 158 apod.

(konec dopisu)

Protože hovory na tísňových linkách se nahrávají, bylo by v takových případech možné je dohledat. Proto bychom vás chtěli požádat - pokud se vám stane něco podobného, zaznamenejte si čas volání a místo, kam jste se nakonec dovolali. Potom s tím můžeme zkusit navštívit kompetentní činitele naší policie.