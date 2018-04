Zkušenosti s Tungstenem T1, LifeDrive oficiálně a jak na DivX v palmu zdarma (Palmare 20. týden)

období pondělí 16. dubna - pátek 20. dubna

pondělí

Změřte si alkohol v krvi, trénujte paměť či hledejte access-pointy (PalmareFreeware)

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. DeltaJot se snaží o nahrazení standardního Notesu v PocketPC. Hitchhiker pomůže s hledáním veřejně přístupných access-pointů, Speedy změří výkon palmu.

úterý

Tungsten T|1 – i po letech má co nabídnout (dlouhodobé zkušenosti)

Palm Tungsten T byl prvním průkopníkem prakticky použitelných PDA zařízení s PalmOS 5 či vysouvacím mechanismem. Letos mu budou tři roky a bazarová cena z něj dělá nástroj pro začínajícího školáka. Je takto letitý Tungsten ještě použitelný?

středa

TCPMP - DivX filmy v palmu zdarma (popis programu)

Pokud vám připadá titulek článku jako utopie, pak se mýlíte (ale to je lidské). Díky aktuální verzi programu The Core Pocket Media Player (TCPMP) je možné bez instalace dalších kodeků přehrávat na handheldech s PalmOS 5 nejen DivX filmy, ale i média dalších formátů.

LifeDrive - nová vlajková loď palmOne vyplouvá (popis zařízení)

Společnost palmOne dnes oficiálně představila a začíná prodávat komunikátor LifeDrive. Palm s 4GB pamětí, Wi-Fi či Bluetooth přijde na $499. Jaké jsou další parametry zařízení se dozvíte ve článku.

čtvrtek

Mobilní sekretářka, novodobý had či zobrazení měsíčních fází (Programy pro Symbian)

Další přehled aplikací pro Symbian je zde. S programem Moonphases budete vědět na několik let dopředu, kdy bude měsíc v úplňku. Advanced Call Manager pomůže s odbavováním hovorů, Screenshot zase zdarma zachybí obsah obrazovky UIQ zařízení.

pátek

Prokopejte se k diamantům a pokochejte se prvním obrázkem z brilantní Geo Rally EX (Hry do kapsy 144)

Prázdniny tu budou co nevidět, maturanti mají "svaťák" a my vám jako každý pátek přinášíme shrnutí herních novinek pro vaše PDA. Těšte se na nové RPG pro PocketPC, známý volejbal pro palmy nebo zbrusu nového Snaka pro Symbian.