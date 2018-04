Zkušenosti s PDA za pár stovek, nový způsob vkládání znaků a mnoho dalšího (Palmare 21. týden)

období pondělí 23. května - pátek 27. května

pondělí

Visor Deluxe - přenosná čtečka novin a knížek za pár stovek (dlouhodobé zkušenosti)

Zdálo by se, že PDA zařízení s černobílým displejem a bez multimediálních schopností dnes již patří pouze na smetiště, či do muzea. Není to však pravda. I pět let starý přístroj může stále velmi dobře sloužit. Jedním z takových je dnes již historický Visor DeLuxe.

Linex5 – kuličky opět na scéně

Logické hry jsou vždy věrným tématem pro kapesní počítače. My se dnes podíváme na hru, která vznikla v našich luzích a hájích a jejímž hlavními představiteli jsou kuličky.

úterý

Decuma Alphabetic 3.0 - nové rozpoznávání písma pro PDA i Symbian (recenze programu)

Decuma Alphabetic je alternativní engine rozpoznávání ručně psaného písma pro kapesní počítače a smartphony. Program umí například kompletně nahradit CICs JotPro (u Sony Ericssonu P800/P900/910), oproti kterému navíc nabízí rozpoznávání klasických písmen abecedy bez nutnosti psát speciální symboly.

středa

HanDBase - kapesní databáze nejen pro profesionály (recenze programu)

Po nedávném testu pěti databázových aplikací přinášíme popis dalšího obdobného programu - HanDBase. V čem je lepší než jeho konkurenti a vyplatí se investovat nemalou částku za program, který může jiný nabídnout zdarma?

Virtual Keyboard i-Tech - Vítejte v budoucnosti (recenze laserové klávesnice)

Laserová klávesnice se jenom promítá na podložku a snímač zaznamená dotyky vašich prstů. Nejedná se o sci-fi, ale o příslušenství, které si můžete pořídit i vy. Klávesnici jsme podrobili důkladnému testu. Jak obstála?

čtvrtek

Palm OS Garnet na Symbianu, OGG přehrávač či IM messenger (Programy pro Symbian)

Další přehled aplikací pro Symbian je zde. S programem IMMessenger můžete být na příjmu kdykoliv a kdekoliv. Digia FastReply filtruje hovory a odpovídá na ně za vás, s novým skinem zase vytvoříte ve svém Symbian telefonu Palm OS Garnet prostředí.

pátek

Nastřílejte co nejvíc gólů v Table Football nebo si zahrajte volejbal s tuleni (Hry do kapsy 145)

V posledním květnovém čísle Her do kapsy si kromě očekávané hry Sky Force pro PalmOS, nového stolního fotbálku Table Football a logické hry Exract II představíme pořádnou porci připravovaných titulů, jejichž jména nejsou žádnému velkému hráči cizí.

Nokia 770 - linuxová placka na internet (preview)

Mobil to není, počítač také ne. Nová Nokia 770 je mobilní zařízení s připojením na internet pomocí Wi-Fi. Sám výrobce věří, že si tuto novinku zákazníci koupí jako druhý počítač do rodiny. Přístroj je postaven na platformě Linux.