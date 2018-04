Zkušenosti s Palmem m515, nový iPAQ a roadmapa Pocket Looxů

pondělí

Složte si origami nebo vyhledávejte pohodlně Wi-Fi sítě

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. Program KoolWeekDay určí den v týdnu podle zadaného data. Tascal Close All ukončí jedním kliknutím všechny aplikace, Hitchhiker je vyhledávač hotspotů a Origami On The Go vás naučí tajům origami.

úterý

Palm m515 – do sběru určitě nepatří (dlouhodobé zkušenosti)

Další díl seriálu dlouhodobých zkušeností s použitými PDA nás zavede ke stále ještě používanému a užitečnému zařízení. Palm m515 byl ve své době chloubou, avšak i dnes umí být překvapivě užitečný. Za patnáct set z něho vytlučete více, než z některých dnes prodávaných přístrojů.

středa

iPAQ hw6900 - nadupaný komunikátor podruhé (popis zařízení)

Nový PocketPC phone společnosti HP sice nebyl ještě oficiálně oznámen, přesto jsou již známy detailní informace o něm. Model hw6900 přijde s novými Windows, Wi-Fi a lepším procesorem. GPS stejně jako digitální fotoaparát zůstávají.



čtvrtek

Spása pro zablokovaný telefon a krtkova důlní dobrodružství

Přinášíme vám další přehled programů pro Symbian. Smart Hider slouží k ochraně osobních dat v mobilním telefonu. Phone Unlock umí změnit zapomenutý bezpečností kód telefonu, Expense Tracker je určen k zaznamenávání výdajů a Rush Mole 3D je atraktivní hra s krtkem v hlavní roli.

pátek

Bzzz! - Lov na mouchy začíná (recenze)

Hledáte rychlou a nenáročnou hru, která zabaví jak dospělé, tak děti? Pak určitě vyzkoušejte chytlavý Bzzz! Po omezenou dobu ho navíc pro palmy můžete stahovat zcela zdarma.

První GPS kapesní počítač s VGA a další Pocket Looxy (šeptanda)

Zajímá vás, jaké novinky chystá Fujitsu-Siemens v oblasti PDA pro letošní rok? Měli bychom se dočkat prvního GPS kapesního počítače s VGA, nadupaného komunikátoru a dalších zajímavých zařízení.