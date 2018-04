Zkušenosti s Nokií 3650 aneb Zpověď zamilovaného (II.)

Multimédia: fotografie, videa, zvuky

Ke kladům mobilu patří zajisté vestavěný fotoaparát, reprodukce videa a zvuku. Pojďme se na tyto části podívat blíže.

Fotografie

Vestavěný fotoaparát lze přirovnat k jiným digitálním 0.5 megapixelovým typům na našem trhu - což je ta nejobyčejnější a nejlevnější dolní hranice. Hlavní funkcí telefonu je telefonovat, a ne fotit, i když je to zajímavý doplněk. Fotografie z tohoto mobilu na jeho displeji vypadají lépe než na obrazovce počítače - tam jsou zase o mnoho větší.

Vestavěný program v telefonu umí ukládat fotografie v JPEGu o rozlišení 640 x 480 nebo 80 x 96, a to ve 24b hloubce (16,7 milionů barev). Je zde i noční mód a mód pro focení portrétů. Pokud si nafocené obrázky budete následně prohlížet, můžete si je přiblížit (tlačítko 1), oddalovat (tlačítko 0), otáčet o 90 stupňů (pomocí 2 a 9), zobrazit přes celý displej (tlačítko *). Pokud je budete chtít někomu poslat, máte k dispozici tlačítko se zeleným sluchátkem. Odeslat se dají přes MMS, e-mail, Bluetooth nebo IrDA. Je docela zábavné si přes Bluetooth právě nafocené obrázky posílat (například na přednášce, v autobuse nebo i v kanceláři…). Je to jednoduché, rychlé, spojíte se i na 10 metrů a hlavně je to zdarma.

Tyto funkce jsou zajímavé, ale není jich mnoho. Ovšem užíváte mobil se systémem Symbian, tak proč si nenahrát lepší program pro focení. Mezi uživateli jsou oblíbené zejména Photographer 2.0 a CameraFX. První se používá hlavně pro lepší kvalitu snímků a druhý má zase pěkné efekty. Oba umožňují digitální zoom. Příznivci si o nich jistě zjistí víc, ale my se podíváme o kousek dál - to na velikost obrázků.



Je trochu těžké popsat, kolik fotek se do telefonu vejde, protože ukládáte fotografie do formátu JPEG, který využívá ztrátové komprese. Takže jedna vaše fotka může zabírat 10kB a jiná zase 20kB. Záleží také na volné paměti, do které můžete vaše výtvory ukládat a na velikosti MMC karty. Zde je tabulka, která vám přibližně řekne, kolik fotek uložíte do 1MB paměti.

Typ obrázku Nízká kvalita Normální kvalita Vysoká kvalita Standardní 55 22-40 15-30 Šero 28-50 18-25 16-18 Portrét nad 200-300 nad 200-300 nad 200-300





Pokud někoho zajímá, jaké všechny obrázkové formáty Nokia 3650 podporuje, pak jsou to: BMP, GIF, JPEG, MBM, PNG, WBMP, TIFF. Nic vám ale nebrání ve stažení grafického prohlížeče i jiných formátů. Někdy se mohou hodit i tyto rozměry obrázků v telefonu:

Pozadí (wallpaper) 176 x 132

Fotka klasicky 160 x 120

Fotka přes celý displej 176 x 208

Portrét u kontaktů 40 x 48

Logo operátora 97 x 25

Takže z tohoto vidíte, že nafocený obraz v celkovém rozlišení 640 x 480 se vám na displeji ukáže zmenšený, a pokud ho chcete v telefonu vidět 1:1, je třeba jej zhruba 2x přiblížit. Telefon vám v horní části vždy ukazuje procento zvětšení.

Videa

Ano, Nokia 3650 umí nahrávat i videa. Původně ve firmwaru 2.50 šlo nahrávat pouze video bez zvuku, ale buď aktualizací ze stránek Nokie, nebo již v nové verzi firmwaru máte možnost je nahrávat i se zvukem. Jedno takové video má zhruba 100kB a trvá 12 sekund. Lze využít i dalších programů, mezi které patří i Camcoder. Ten ukládá videa přímo do paměti telefonu (nebo na kartu), takže vás už omezení na pár vteřin nemusí trápit.

Na stránkách Nokie naleznete přehrávač do počítače , který soubory .3gp z Nokie přehrává. Pokud tento přehrávač stáhnete a nainstalujete, můžete stáhnout videa nasnímaná Nokií 3650, která v 3gp přehrávači spustíte. (Klikněte na obrázek pravým tlačítkem, zvolte "uložit jako", poté změňte příponu souboru na .3gp.)

Samotný telefon umí přehrávat hned několik video formátů. Ve vestavěném přehrávači RealOnePlayer si přehrajete soubory s koncovkou .3gp, .rm, .mp4. Ve videopřehrávači (Video Player) zase soubory .nim a .3gp, .mp4 také. Jsou podporovány i .ram, .ra, .rv, .amr. Pokud si chcete na dlouhých cestách pouštět vlastní filmy či seriály z počítače, pak můžete k jejich převodu použít NokiaMultimediaConvertor 2pro, PC Suite - pro .3gp, Nokia Multimedia Convertor For 9210 Comunikator - pro .nim, CanOpus ProCoder, RealProducer8, Helix9 - na .rm a VirtualDub, pvAuthor - pro .mp4. Převod samotný má hodně parametrů, které se dají všelijak nastavit. Pokud nepatříte ke zběhlým uživatelům v tomto oboru, zkuste jednodušší způsob. Spusťte si PC Suite a v přenosu souborů překopírujte vámi požadovaný film. Ten bude automaticky překonvertován bez dalších dotazů.

Přehrávání delších videí je rozhodně zajímavá věc, ale většina práce s převodem se dělá na počítači. V mobilu se jen testuje výsledek. Raději doporučím přehrání reklamních a ukázkových videí, které po zakoupení najdete na kartě MMC. Zájemci také mohou najít již převedená videa na internetu. Stačí si je jen stáhnout a nakopírovat do telefonu.



Zvuky

Jaké zvuky můžete bez nutnosti stahování dalších aplikací na Nokii 3650 spustit? Jsou to formáty: MID, WAV, AU, WVE, stažené vyzváněcí melodie a podpora HR, FR, EFR. Navíc si ale můžete stáhnou přehrávač MP3 a své oblíbené songy poslouchat i na svém mobilu.

Tip: Pokud budete nahrávat své MP3 do telefonu nebo ještě lépe na paměťovou kartu, zkuste jim snížit kvalitu. Klasické MP3 jsou ve stereu, 44kHz. Proto je zkuste překonvertovat na mono ve 22kHz. Ušetříte tak místo pro další hudbu, kvalita ovšem značně utrpí.

Melodie jsou v tomto telefonu vícehlasé. V paměti najdeme 18 MIDů (vícehlasých) a 11 obyčejných (jednohlasých). Pokud je budete v telefonu hledat, jsou na disku Z (tj. v paměti ROM) v adresáři \Nokia\Sounds\Digital a \Nokia\Sounds\Simple. Většina z vás ale využije možnost nastavení vlastního vyzvánění. Na internetu je hodně zdrojů se soubory MID, které si můžete v drtivé většině zdarma stáhnout a následně si je přenést z počítače do mobilu. Je to daleko lepší způsob než platit za (jen) jednohlasé melodie. Stažené melodie nejlépe uložte na MMC kartu, tj. do adresáře E:\Nokia\Sounds\Digital. Pokud je budete nahrávat přes PC Suite, tak jděte na Přenos souborů a ukládejte do adresáře Váš Telefon \ Paměťová Karta \ Zvukové Soubory \ Digital. Je lepší, když si melodii přehrajete přímo v mobilu, protože počítač vám melodii přehraje na trochu jiném syntezéru. Protože melodie jsou velmi malé, můžete pro každou skupinu kontaktů nebo i pro každého uživatele vyčlenit vlastní melodii. Místa máte dost. Navíc můžete používat nejen soubory MID, ale i soubory WAV. Většinou vyzvánění mobilu nepřesáhne 30 vteřin, protože pak je přehrána zpráva o nedosažitelnosti volaného nebo je hovor přepojen do schránky. Takže nemusíte nahrávat 5ti minutovou písničku. Naopak pokud zvolíte kratší, bude se přehrávat pořád dokola. Na internetu najdete pěkné "loopy", kde je WAV vytvořen tak, abyste tento přechod ani nepoznali. Pak máte pocit, že WAV hraje pořád dokola.

Zprávy: SMS, MMS, e-maily, slovník T9

Ve složce s doručenými zprávami (Inbox) najdete hned několik věcí. Tou základní jsou SMSky, které vám někdo poslal. Mohou to ovšem být i soubory poslané přes Bluetooth či IrDA. Výhodou je, že si úložiště můžete přesunout na MMC kartu, takže si z počítače rychle odešlete i velké soubory, což se někdy hodí. Pokud často SMS čtete nebo posíláte, můžete si příslušně nastavit i jedno kontextové tlačítko. To vás buď může přenést na psaní zprávy, nebo na otevření menu se zprávami.

U novějších verzí firmwaru je podpora T9 v češtině, ale bohužel i s diakritickými znaménky. Pokud v SMSce budete chtít tuto češtinu používat, zmenšíte maximální délku zprávy a také nebude jisté, že druhá strana vaší zprávu přečte. Je to kvůli kódování Unicode. Je možné, že časem Nokia udělá firmware, kde budou buď 2 slovníky (cesky a český), nebo bude alternativní verze jen s ceskymi znaky. Při práci s e-maily, internetem, nebo ICQ se česká T9 naopak hodí a dá se dobře využívat. Také je tu samozřejmě možnost si T9 zcela vypnout.

Samotná rychlost psaní ale nebude záviset jen na zapnuté či vypnuté T9, ale především na vaší obratnosti. Někdo si zvykne za týden či dva a změní si prstoklad. Není to ale nic, co by se nedalo překonat, docela dobré je při prvních pokusech myslet na "logiku kruhu", jak o tom v recenzi psal Mobil.cz. Ovšem jsou lidé, pro které je tato klávesnice nepoužitelná, a je také důvodem, proč tento mobil navždy zavrhli. Jiný kryt se standardním tvarem klávesnice jsem zatím neobjevil a podle pozice snímačů kláves to asi ani nebude možné.

Pro psaní tu máme i nové tlačítko. Vypadá jako tužka (na 7650 má nápis "abc") a má hned několik funkcí. První se zobrazí, když jej krátce stisknete. Nabídne volby k zapnutí / vypnutí T9, přechod do režimu psaní čísel, vložení symbolu nebo změnu jazyka pro T9. Sice je to pěkná funkce, ale daleko častěji se využívá ta druhá. A to je možnost text zkopírovat a vložit ho jinam. Stačí tužku jen držet a pohybovat se kurzorovým kolečkem až na místo, kam chceme mít text označený. Pak stisknete tlačítko pro kopírování. Následně se opět delším přidržením objeví možnost text vložit. Takto uložený text si můžete předávat i mezi různými aplikacemi (kopírování části SMS do kalendáře, poznámkového bloku apod.).

Poznámka: Mám pocit, že se složky se zprávami u 3650 otvírají pomaleji než u 7650. Může to být způsobeno jejich ukládáním na paměťovou kartu, takže si místo pro toto úložiště dobře zvolte. Výchozí nastavení je v paměti telefonu. A také nesmíte zapomenout, že s případným vyjmutím karty si odnesete i své staré zprávy a jejich přílohy.

Tip: Existují i produkty jako DesktopMessage, které vám umožní archivovat si SMSky i ve vašem počítači, odpovídat na ně a psát nové.

V mobilu je také možné pracovat s e-maily. Vestavěná aplikace je umístěna přímo tam, kde v jiné záložce pracujete s SMSkami. Nejdete ale do složky "Přijaté" (Inbox), ale do složky s poštou (můžete jich mít i více a většinou nesou název po poštovním účtu). Telefon zvládne běžně používané protokoly POP3 (příjem pošty) a SMTP (odesílání pošty), i novější IMAP4. S e-maily pracujete stejně jako s SMS. Můžete také přidat další adresu příjemce, přidat k e-mailu předmět a přílohy. Odeslání se dá nastavit na moment, kdy budete připojení k internetu (například přes GPRS) nebo ihned po napsání. Většina lidí preferuje první možnost. Aby vám programátoři aplikace ušetřili peníze za množství stažených dat, jsou u nových e-mailů stahovány jen jejich hlavičky a poté si můžete zvolit, jestli e-mail chcete stáhnout celý. Pokud byste se jej rozhodli vymazat, budete dotázáni, jestli jej chcete vymazat pouze z telefonu, nebo i z vaší emailové schránky.

Podobným způsobem jako SMS a e-mail můžete vytvořit i MMSku. Opět se je postup obdobný. Vidíte i její velikost a můžete si zobrazit náhled zprávy. Přiložit lze také zvukový soubor jako při vytváření emailů. S případným problémem při nastavení doporučuji stránky vašeho operátora - zajisté zde najdete návod zprovoznění. Parametry nastavení také najdete v článku Nokia 3650 a 7650 - nastavení komunikace na Mobil.cz.

Připojení: Bluetooth, Internet, WAP, GPRS

3650 má Bluetooth (BT), IrDA, GPRS, HSCSD, WAP, internetový prohlížeč a pracuje s e-maily. Svůj způsob připojení na internet si najde každý, kdo jej bude trochu potřebovat. Oblíbené je využívání ICQ, a to pomocí programu AgileMessenger, IM+ , nebo nICQ. Za pár hodin utratíte pár korun. Na WWW stránky se uživatelé připojují pomocí prohlížečů jako Opera, DorisBrowser, WebViewer (můžete si číst textové verze serverů, posílat SMSky přes miniaturní SMS brány). Záleží na ceníku vašeho operátora - ale jen pro příklad: 3 hodiny jízdy autem s neustálým psaním přes ICQ a posláním 15ti SMSek mě přišlo na 5 korun. Na FTP se připojíte s programem Yellou FTP. Také existuje IRC klient a mnoho dalších internetových aplikací.

Anebo můžete ležet v posteli a přes BT si povídat s přáteli po ICQ a neplatíte nic - mobil máte přes BT propojen s počítačem, který je připojen k internetu. Díky BT lze ovládat WinAmp (pomocí programu Bemused) a další funkce na počítači. Přes BT si na pár metrů pošlete fotky nebo zahrajete hru (i přes zeď). Mobil postavíte do kouta a uděláte si s něj kameru/webkameru (díky programu Remote60). Tato použití jsou možná díky Bluetooth.

Slovo závěrem a pár rad k tomu

Pokud jste dočetli až sem, zřejmě máte o mobil opravdový zájem. Uvedu zde proto několik rad, které by se vám mohli hodit.

Servisní kódy

U Nokie 3650 se zatím nepovedlo zprovoznit servisní menu (jako u 7650). Nicméně existují tyto servisní kódy:

*#06# - zobrazení IMEI (výrobní číslo telefonu)

*#0000# - verze vašeho firmwaru

*#2820# - ID Bluetoothu (hardwarová adresa)

*#7370# - Master Reset (ten užívejte jen v krajním případě, protože vám dá telefon do původního - továrního nastavení a smaže vám všechno nastavení)

Další oblíbené programy pro správu souborů (souborové manažéry) jsou Handy File, eFileManager, SeleQ. V počítači je alternativou PC File Manager.

Baterku vám z mobilu udělá program Torch - displej prostě jen stabilně bíle svítí, ve tmě to oceníte. IrRemote udělá z vašeho mobilu dálkové ovládání, WorldClock vám poradí s časem ve světě, ScreenCapture vám uloží do souboru aktuální obrazovku v mobilu. ImageSpy udělá z telefonu poplašné zařízení, sAnswer zase záznamník. BlackList vás ochrání před nežádoucím telefonátem, Phone Security proti zlodějům. Stacker a SpaceDoubler zkomprimují data v telefonu, miniGPS vám bude přepínat profil podle místa, kde se nacházíte. Máte hodně možností, jak Nokii 3650 vylepšovat. Jen po sobě nepotřebné aplikace mažte, ať si z mobilu neuděláte skladiště.

Nokia 3650 je výjimečný mobil pro výjimečné uživatele. Pokud si zvyknete na klávesnici, zvyknete si na vše. Mobil vám mohu vřele doporučit.