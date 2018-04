Zkušenosti s Nokií 3650 aneb Zpověď zamilovaného (I.)

Úvod - není pro prarodiče

Nokia 3650 je první telefon s integrovanou kamerou, podporou MMS, který je určen i pro Ameriku. Vyhrál nejedno světové ocenění a nyní je k dispozici i na českém trhu. Po více než půlročním používání jsem získal řadu zkušeností a nápadů, jak si z něj udělat ideální mobil. O ty bych se s vámi chtěl podělit. Ale také se nebudu bát být kritický.

Předpokládám, že tento telefon asi nekoupíte své babičce a že jej budou mít (a chtít) uživatelé s jistými znalostmi GSM. Proto se v tomto článku setkáte i s detailnějším a techničtějším popisem některých vlastností. Pro méně zdatné uživatele doporučuji nejdříve přečtení původní recenze na tento telefon, odpovědi na některé své otázky najdete také na českém internetovém fóru či na stránkách věnovaných tomuto mobilu.

Porovnání typů: Nokia 7650 vs. 3650

Co mají stejné:

Operační systém Symbian 6.1

Uživatelské rozhraní Series 60

5ti polohové navigační tlačítko

Integrovanou VGA kameru

Barevný displej s rozlišením 176 x 208 bodů

Infra port a Bluetooth

Připojení na GPRS.

V čem se liší:

Nokia 3650 je třípásmový telefon, který pracuje na všech 5ti kontinentech, kde je signál GSM 900 / 1800 / 1900 MHz (7650 je dvoupásmový telefon 900 / 1800 MHz)

Design a zaměření na cílovou skupinu lidí je u těchto mobilů zcela odlišný. Nokia 7650 má klasický design, kdežto 3650 by měla více vyjadřovat osobnost uživatele. Má tedy kulatou klávesnici a výměnné kryty

Paměť 3650 může být rozšířena pomocí paměťové karty (MMC)

3650 obsahuje prohlížeč XHTML (s rozšířením i-mode)

Obsahuje také VideoRekordér na nahrávání osobního videa a přehrávač RealOne Player pro přehrávání video souborů a streamovaného videa

Poslední změny jsou v datové Bluetooth komunikaci a podpoře BT audia

Hardware: vzhled, rozměry, konstrukce, ovládání, baterie, displej, MMC

Ihned vás upoutá kruhově uspořádaná klávesnice. Nikde jinde se s ničím podobným u mobilů zatím nesetkáte a je jen na vás, zda se pro tento model rozhodnete nebo to bude právě důvodem k jeho zavrhnutí. Oproti běžnému rozložení kláves se na telefonu jednou rukou píše hůř, obouruč lépe. Nokia na stížnosti ohledně ergonomie reaguje novou Nokií 3660. Narozdíl od své kolegyně Nokie 7650 nemá vysouvací klávesnici a je také trochu delší. Přiznávám: rozměry 130 × 53 × 26 mm nejsou ideální, boule v kapse je jistá.

Na horní části najdete standardně tlačítko pro vypnutí, které se osvědčí i k rychlému přepínání profilů (stačí několikrát krátce stisknout a výběr potvrdit delším přidržením, takže nepotřebujete žádnou další klávesu).

Na zadní straně je čočka, kterou můžete jak fotit, tak natáčet videa. Ta není ničím chráněna a pokud to bude možné, nechte na ní původní ochranou folii. Rozdíl v kvalitě obrázku skoro vůbec nepoznáte. Za čas se začne odlepovat - pak vadí ve výhledu a je na čase ji odstranit. Na přední straně vydrží fólie u displeje podstatně déle, a pokud patříte k lidem, kteří chtějí mít displej bez jediného škrábnutí, bude vám vyhovovat.

Vzhled telefonu můžete měnit dle libosti. Telefon má výměnné kryty - jak přední tak zadní. Když přední kryt v noci sundáte a stiskem klávesy si zapnete podsvětlení, uvidíte intenzivní svit modrých LED diod. Nečiňte tak často, jestliže nechcete mít přední kryt "rozvrzaný". Pokud by se vám tohle stalo u zadního krytu, zkuste starý trik s vložením tvrdého papíru.

Po otevření zadní části vás překvapí opravdu malá baterie. V původním balení je 850mA Li-Ion. Pod baterkou jsou ale další zajímavé věci. Jednak je tu místo pro SIM kartu, ale také pro paměťovou kartu MMC. V balení je přibalena 16MB karta, jsou na ní reklamní videa. Ta samozřejmě můžete smazat, nicméně napoprvé se s mobilem více pobavíte. Uvažovalo se i o levnějších sadách, ve kterých tato karta přibalena nebude. Sice jsem se s nimi nesetkal, ale neuškodí se na kartu při nákupu telefonu zeptat. Se současným firmwarem můžete kartu vyměnit až za 128MB MMC. Pokud tak učiníte, nezapomeňte si jí v telefonu zformátovat, to zabere asi 16 minut. Ovšem toto stačí učinit pouze jednou. Po zformátování vám telefon může ukazovat o několik MB méně, neděste se. Např. 128MB KingMaxe mi telefon naformátoval na krásných 122MB. Podle neoficiálních zdrojů se již podařilo v telefonu zprovoznit i 256 a 512 MB karty!

Výdrž telefonu je problém sám pro sebe. Můžete zapomenout na to, co znáte. Nic zde totiž neplatí. Začnu s indikátorem baterie. Na mobilu máte maximum: 7 čárek. Poté, co mobil zhruba po jedné a půl hodině plně nabijete, na vás bude 7 čárek koukat 1až 3 dny. Když se po 12ti hodinách podíváte na mobil, najdete tu už jen čárky 2. Také můžete hodinu volat se zapnutým handsfree a baterie se ani nehne. Telefon má dva velké "žrouty" baterie. Prvním je displej, který při zapnutém podsvětlení (např. při přehrávání filmů) svítí neustále. Dalším jsou doinstalované aplikace, které jsou spuštěny na pozadí. Pro představu jsou to například miniGPS, jiný ScreenSaver, vylepšené profily a další utilitky. Čerstvému majiteli 3650 mobil vydrží sotva den, protože si se svým novým miláčkem určitě bude hrát a zkoušet vše, co dovede. Po chvilce používání už sami poznáte, kdy mobil nabít a kdy je ještě času dost.

Pokud to nutně nepotřebujete, vypínejte si i příjem přes Bluetooth a IrDA. Lze to vyřešit nainstalováním některého z "chytřejších profilů" (sProfiles, eProfiles) a mít například profil "Stůl", kde se vám Bluetooth samo zapne a při další změně profilu zase vypne. Je to velice rychlé a pohodlnější, než lovit funkci přes menu.

Na závěr této kapitoly jen jedna poznámka: Máte Li-Ion baterii, u které se neprojevuje paměťový efekt. Můžete bez starostí nabíjet, i když máte jen polovinu baterie.

Podrobné technické parametry najdete v databázi Mobilu.cz.

Software: Symbian, Java, aplikace, hry

O softwaru a programech by se dalo psát hodně dlouho. Na stránkách Nokie jsou k dispozici prostředky na vývoj nových aplikací. Takže skoro každý zručný programátor si může udělat vlastní produkt. Denně se najde nový program, který vám vylepší mobil další funkcí. A ubere trochu místa v paměti. Uvedu tedy krátce ke každé funkci několik poznámek a případné možnosti vylepšení. Každý z vás si pak může tyto i jiné programy vyzkoušet a zvolit si jemu nejlépe vyhovující alternativu.

Prosím nezlobte se, jestli právě váš oblíbený program nezmíním, ale tolik místa tu opravdu není. Navíc sehnat a vyzkoušet je všechny zabere spoustu času. Třeba jim bude věnována nějaká z dalších recenzí. Teď už se pojďme podívat na ony funkce.

Symbian

Kontakty - zde najdete váš telefonní seznam. Je zde jen ten, který je uložen v paměti mobilu, případný seznam na SIM kartě lze zobrazit v menu SIM>Adr. SIM. V paměti je možné mít velké množství kontaktů a nejste prakticky ničím omezeni. Mých 256 kontaktů zabírá 112kB z celkových 4MB, které jsou v telefonu k dispozici - na MMC kartu se kontakty neukládají. K jednomu záznamu můžete uložit mnoho informací např. jméno, příjmení, společnost, zaměstnání, telefon či mobil do práce, domů, různá čísla faxů, pager, e-maily, poštovní adresy, www adresy, další poznámky. Celkem to je to je 46 informací. Také můžete volajícímu přidělit portrét (Miniatura), který se u něj bude v seznamu a při hovorech zobrazovat. Ten má obvykle velikost 1kB. Nechybí ani možnost číslo hlasově vytočit (podržením pravého kontextového tlačítka), přidat rychlé vytáčení na klávesách 2-9 (1 je přiřazena hlasové schránce a 0 aktivaci WAPu.)

Kontakty je možné synchronizovat s Outlookem. Archivaci můžete provést například programem vSynch či jiným. Mobil hledá od začátku kontaktu i podle druhého jména (tyto kontakty jsou zařazeny na konci vyhledaného seznamu). Můžete si také vytvořit skupiny a jim přiřadit určité vyzvánění či nastavit konkrétní zvonění ke každému jménu individuálně.

Kalendář - Zde můžete zobrazit denní, týdenní nebo měsíční pohled. Přidat schůzku, poznámku nebo oslavu. V nastavení lze upravovat několik parametrů, ale chcete-li změnit zvuky, budete muset sáhnout ke komerčním programům, případně mobil opět propojit s Outlookem a využívat je společně. Tato aplikace nebyla určena pro manažery, je to spíše jednodušší kalendář.





Profily - Zde je největší kámen úrazu. Většina uživatelů používá dodatečných aplikací jako jsou ExtendedProfiles (eProfiles), nebo SmartProfiles (sProfiles). Ty mu totiž doplní chybějící funkce, např. časové profily, profily aktivující se podle událostí v kalendáři, podle aktivního profilu mění pozadí, nastavení levého a pravého kontextového tlačítka, tóny pro kalendář a budík, zamykají klávesnici, aktivují či deaktivují Bluetooth, mění aktuální šetřič obrazovky, dokonce i aktivní barevnou paletu. (Pozn.: Přestože v telefonu je k dispozici jen modrá, zelená a purpurová paleta, nabídnou vám tyto komerční programy navíc červenou, fialovou nebo oranžovou. Což umí i freewarový program Palette Extender. Toto vše standardní profily v telefonu neumí.)

Výpis volání - Zde můžete zjistit záznamy o hovorech přijatých, volaných i nepřijatých, jejich délce nebo ceně. Jsou zde použity velké ikony, takže si určitě najdete konkrétní údaj. Dobré je také před připojením na internet si aplikaci spustit a vynulovat počítadlo přenesených dat na GPRS. V průběhu aktivního spojení GPRS se postupně aktualizuje množství dat a v tomto momentě už počítadlo nevynulujete. K jeho vynulování je potřeba zadat kód telefonu (původně přednastavený na 12345). K využití informací z těchto záznamů můžete zkusit použít program ExtendLog a zjišťovat další informace.

Oblíbené - Oblíbené aplikace si můžete naskládat dovnitř jako ikony na plochu počítače. Chcete-li tuto aplikaci využít k vlastní tvorbě menu s menšími ikonkami, nastavte si tuto aplikaci k jednomu tlačítku Navi-key pro rychlejší přístup. Alternativou pro změnu vzhledu menu slouží např. program SmartLauncher (sLauncher).

Nastavení - Můžete si nastavit vzhled, datum, čas, nastavení zabezpečení, přístupové body na internet aj. Jeho funkce je podobná všem ostatním typům Nokia, jen jinak vypadá. Pokud vyndáváte baterii kvůli výměnám SIM karty nebo MMC, uvědomte si, že s jejím vyjmutím se vynuluje nastavení z ručního vyhledávání sítě na automatické a identifikace volajícího (inkognito, CLIR) se nastaví do původní polohy. Jen abyste se potom nedivili, že lidé nevědí, kdo jim volá. V tom případě CLIR deaktivujte u operátora. I zde se najdou aplikace k dalšímu nastavení a sledování telefonu, jako je AppManager (AppMan), SystemTools apod.

Správce (nainstalované aplikace) - Velmi užitečná věc na smazání starých aplikací z telefonu. Také v ní vidíte, kolik vám aplikace zabírá místa, je-li v telefonu nebo na MMC kartě a zda je nainstalovaná úplně. Nebo se instalace nedokončila - to je ta černa krychlička na pravé straně, v případě, že jste např. k nainstalování neměli dostatek paměti, je krychle černá jen do poloviny.

Poznámky - V poznámkovém bloku si můžete psát poznámky, ale je zde také možnost nahrát si je Rekordérem. Záleží na vás, jestli dáte přednost kruhové klávesnici nebo diktafonu. K prohlížení textových souborů je mnohem lepší použít program sViewer, kde můžete změnit font a velikost. Také Repliko vám ulehčí spoustu práce.

Kalkulačka - Svou základní funkci opět splní. S vědeckými funkcemi se musíte obrátit ke komerčním produktům, neboť zde je jen + - * /.

Konvertor - Aplikace na převod všech možných jednotek různých druhů. Je zde 11 kategorií a v každé mnoho jednotek (i těch méně známých). Určitě se vám může někdy hodit.

Rekordér - Lze v něm nahrávat hovor i používat jako diktafon. Také přehrává nahrané záznamy či WAVy. Maximální délka jednoho záznamu je 1 minuta.

Skladatel - Skladatel melodií s notovou osnovou. Nemáte-li chuť na drnčení telefonu v MID nebo WAVu, zkuste si složit vlastní vyzvánění.

Hodiny - Slouží ke změně času nebo datumu. Lze změnit styl hodin v základním displeji telefonu (buď analogové nebo digitální). Alarm je možné také aktivovat, ale jen na jedno použití. V základním softwaru bych čekal víc. Chcete-li více, musíte opět sáhnout k alternativnímu programu - pak vás může pravidelně budit i vaše oblíbená melodie, a ne přednastavené pípání…

Další aplikace (Přesměrování, Aktivace infra portu, Rychlá volba a další) není třeba komentovat. Ostatní nezmíněné programy a funkce jsou popsány v jiné kapitole mnohem detailněji.

Java

Všechny výše uvedené programy jsou pro OS Symbian - když si je stáhnete, mají koncovku .SIS. Výjimku tvoří Java, jejíž aplikace a hry zvládne Nokia 3650 také. Může jít o hru, program, internetový prohlížeč nebo cokoliv jiného. Většina z aplikací je určena i pro jiné mobily než Nokia, takže se můžete setkávat i s malými černobílými titěrkami uprostřed displeje. Java programy můžete mobilem přímo stahovat z internetu nebo si je posílat přes BT / IrDA. Je na vás, co vám vyjde levněji. Všechny nainstalované Java aplikace najdete v menu pod ikonou Aplikace. Jak jinak. Zde je potvrzením spustíte nebo klávesou C smažete. Spouštějí se o trochu déle, než symbianovské programy, musíte být trpěliví.

Zdá-li se vám, že aplikace přestala reagovat na klávesy a "zamrzla", podržte déle tlačítko Menu a klávesou "C" ji ukončete. Třeba má jen málo paměti. Funguje to jak pro Symbian, tak pro Java programy.

Hry

Poslední položka v menu, o níž nebyla řeč. V telefonu jsou hry Snake Ex a MixPix. Většina uživatelů jich zde má mnohem víc. Existuje mnoho her na Symbian i na Javu. Existují i emulátory GameBoye a Commodora. Uvedu zde seznam nejoblíbenějších her jako inspiraci pro začínající uživatele. Sami si je můžete vyzkoušet a stáhnout nové, zvolit tu, která vás zaujme:

Oblíbené hry pro Symbiana ( .SIS) jsou:

Bitstorm, Bounce, Collapse, Corporate wars, Doom, Filler, IQ, MGS - Jewell Impulse, MGS - Karting, Motoracer, Snails, SnowBoard, The Car Game, Xonix.

Oblíbené hry pro Javu (.JAD, .JAR) jsou:

Bomber, Dragon Island, Prince of Persia, Rayman Golf, Rayman 3, Siberian strike 1,2, Splinter Cell, Tiger Woods Golf, …

Každý si určitě vybere - akční, strategie, RPG, simulátory, deskové, logické. Přicházejí stále nové a lépe propracované, rychlejší a kvalitnější. Jsou i hry pro více hráčů (přes IrDA nebo častěji přes BT). Jen na ně mít dostatek volné paměti… Už se také dělají hry speciálně pro 3650, které berou v potaz rozmístění kláves do kruhu. U některých je možnost si toto ovládání zvolit dle libosti.

Zítra pokračujeme, budeme se věnovat multimediálním možnostem mobilu, zprávám všeho druhu a datovým službám.