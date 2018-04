Zkušenosti s GPS a propojení s PDA (1)

Co to GPS systém nebo jednotka je? To není třeba popisovat, protože na stránkách Palmare jsme se tímto tématem již zabývali nespočetněkrát. Pouze připomenu pro ty, kdož tuto zkratku slyší prvně, že se jedná původně o armádní systém lokalizace polohy na zeměkouli. Až později ve své historii byl uvolněn pro širokou veřejnost a nyní jej může využívat kdokoliv. Systém je založen na satelitech obíhajících kolem zeměkoule, které vysílají informace k pozemskému přijímači, který je v GPS jednotce. Zachycením minimálně tří satelitů dostáváme informaci o poloze a nadmořské výšce. Se zvyšujícím se počtem přijímaných signálů z více satelitů se tento údaj dále zpřesňuje. Dalším důležitou informací, kterou signál nese, je atomový čas, podle kterého si můžete seřídit hodiny.

Jak propojit PDA s GPS jednotkou?

V zásadě existuje několik variant:

Tou první a asi nejjednodušší je použití speciálního příslušenství - tzv. „zádíček“. Jedná se o GPS modul, který se nacvakne na zadní část PDA a je tak s ním pevně spojen. Tato varianta je logicky nejlepší pro uživatele, protože se jedná o kompaktní celek a rozhraní, které používáte, je dotykový displej PDA. Propojení je realizováno přes systémový konektor.





Druhou variantou je obdoba první, pouze s tím, že GPS modul je integrován do některého standardu rozšiřujícího slotu např. MemoryStick, SecureDigital atp. Výhodou je malá velikost a relativní kompaktnost. Zcela jasnou nevýhodou je obsazení paměťového slotu rozšiřujícími perifériemi, zde GPS jednotkou a tím nemožnost použít paměťovou kartu. Pokud ovšem PDA nemá sloty dva!

Třetí variantou je propojení samostatného GPS přijímače, vybaveného sériovým portem s PDA - kabelem. Tato varianta je výhodná tím, že pokud nechcete s sebou tahat do terénu PDA, které pro to není stavěno, můžete si vzít pouze GPS přijímač, který je odolný proti nárazům, vodě atp. V případě nutnosti pak obě části propojíte již zmiňovaným sériovým kabelem. Nezapomeňte, že pokud nepoužijete kabel vyrobený přímo pro GPS – PDA, a využijete sériový kabel k PDA a sériový kabel od GPS k PC, musíte použít NULLMODEM!

Čtvrtou moderní technologií je propojení GPS jednotky s PDA modrým zubem, nebo-li technologií BlueTooth. Nespornou výhodou je absence kabelů a možnost pohybu v rozmezí akčního rádiusu BlueTooth, tj. 10 metrů. Značnou nevýhodou v terénu je velká proudová náročnost a tím menší výdrž na baterie.





Poslední pátou variantou - podle mého názoru ideální - je zabudování GPS přístroje přímo do těla PDA. Zatím jediným zařízením, o kterém vím, je Garmin iQue 3600, který se připravuje do prodeje.





Na co je třeba dbát?

Systém je založen na satelitní komunikaci, tj. základním předpokladem je volný výhled na oblohu! Pro hodnověrná data, je dobré mít signál z co nejvíce satelitů. Snížená možnost pro jejich příjem je mezi výškovými budovami v městské zástavbě, v lesnatém terénu, kdy koruny stromů zakrývají výhled na oblohu a brání tak v šíření signálu. A pochopitelně v uzavřených objektech. :-)

Propojení bychom měli. V dalším díle si povíme o možnostech softwaru, který je hlavní prostředek, který zabezpečuje předávání dat směrem k uživateli, možnost ovládání GPS jednotky a využití dat, která přijímáme.