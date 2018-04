Zkušenosti s letitým Palmem M125, slovníkový PocketLingo či MHD pro Symbian (Palmare 23. týden)

období pondělí 6. června - pátek 10. června

pondělí

Zazálohujte si všechny důležité informace, změřte si sílu infraportu a další programy zdarma (PalmareFreeware)

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. FIFA Confederations Cup pomůže s evidencí fotbalových zápasů. ThermoSwitch převede teploty na různé jednotky, AllExport zazálohuje důležité údaje a IR Monitor změří sílu signálu infraportu.

úterý

Palm M125 - Stařík s měsíční výdrží na AAA baterie (dlouhodobé zkušenosti)

Přinášíme vám další článek o dlouhodobých zkušenostech s kapesním počítačem. Tentokrát se jedná o Palm M125, který sice nevyniká po stránce technické, na baterie však vydrží několik týdnů a navíc svým majitelům připraví spoustu adrenalinové zábavy.

středa

Slovníky pro kapesní zařízení (1.) - PocketLingo

Slovníky potřebuje ke své práci skoro každý, od studentů po technické pracovníky. Proto postupně vznikla celá řada aplikací a slovníkových databází a tak je poměrně těžké si vybrat. Nejznámější česko-cokoliv slovníky si proto postupně představíme.

čtvrtek

Spoje MHD ve 300 městech zdarma, evidence výdajů či křížovkářský slovník (Programy pro Symbian)

Další přehled programů pro Symbian je zde. Datrys vám pomůže s luštěním křížovek. S MetreM vám již neujede žádný dopravní spoj, XpenseTravel se zase postará o evidenci vašich výdajů.

pátek

Rozsviťte žárovky, vyčistěte vesmír od ufonů, nebo si střihněte parádní arkádové závody (Hry do kapsy)

Máme před sebou příjemný víkend a jelikož nám počasí moc nepřeje, je o to víc času na odzkoušení nových her pro handheldy. Dnes se vydáme na lov kachen, poohlédneme se po jedné akční legendě a samozřejmě celou přílohu uzavřeme rubrikou Klasika.