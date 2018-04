Zkušenosti s iPAQem 2210, recenze SlovoEd, ochrana telefonu a další (Palmare 24. týden)

období pondělí 13. června - pátek 17. června

pondělí

Ochrana všech programů heslem, výuka slovíček či metronom (PalmareFreeware)

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. Password Launch ochrání každý program v palmu heslem. Hitchhiker nalezne všechny hotspoty v okolí, Wkuwacz pomůže s výukou slovíček, AquaNotes je zase pomocník pro všechny majitele akvárií.

úterý

iPAQ 2210 – i po letech spolehlivý elegán (dlouhodobé zkušenosti)

Přinášíme vám další článek o dlouhodobých zkušenostech s kapesním počítačem. Tentokrát se jedná o téměř dva roky staré zařízení iPAQ 2210, které nabízí vysokou výdrž na baterie, Bluetooth a slušný výkon.

středa

Slovníky pro kapesní zařízení (2.) - SlovoEd

Slovníky potřebuje ke své práci skoro každý, od studentů po technické pracovníky. Proto postupně vznikla celá řada aplikací a slovníkových databází a tak je poměrně těžké si vybrat. Nejznámější česko-cokoliv slovníky si proto postupně představíme.

čtvrtek

Ochrana všech dat v telefonu, převodník měn či filtr na volání (Programy pro Symbian)

Další přehled programů pro Symbian je zde. Smart Guard zamezí zneužití SMS, výmazu údajů z adresáře či videa. Call Filter pomůže zablokovat hovory od nevyžádaných osob, PasswordSafe je program pro správu hesel a Currency Converter užitečný převodník měn.

pátek

Staňte se neporazitelným v Age of Fantasy, hledejte slova v osmisměrce a deaktivujte všechny bomby (Hry do kapsy 148)

Hned na začátku vás chceme upoutat očekávanou online hrou Age of Fantasy pro telefony Symbian S60. Pak se vydáme s paviánem Jackem sbírat bomby, zahrajeme si jednu freeware strategii, podíváme se na videoukázku připravované akční hry a celé číslo završíme rubrikou Klasika.