Zkušenosti s GPS a propojení s PDA (3)

V našem krátkém seriálu o GPS jsme přiblížili propojení a ergonomii využívání a popsali si softwarové možnosti PalmOS platformy. Když si ale v našem vyhledávači vložíte magickou zkratku "GPS", zjistíte, že toto téma je na Palmare.cz poměrně častým hostem...

Jak se na první pohled může zdát, propojení je jednoduchá věc. Dnes si však ukážeme, že to tak ve skutečnosti nemusí vůbec být.

Propojujeme

V prvním díle jsme si naznačili jednotlivé možnosti propojení GPS jednotky a PDA. Teď přichází na řadu varianta propojení samostatného GPS přijímače, vybaveného sériovým portem, s PDA pomocí kabelu. Tato možnost je výhodná tím, že pokud nechcete s sebou tahat do terénu PDA, které pro to není stavěno, můžete si vzít pouze GPS přijímač, který je odolný proti nárazům, vodě atp. V případě nutnosti pak obě části propojíte již zmiňovaným sériovým kabelem. Nezapomeňte, že pokud nepoužijete kabel vyrobený přímo pro GPS – PDA, a využijete sériový kabel k PDA (takový který je určen k synchronizaci PDA a propojení se stolním PC) a sériový kabel od GPS k PC, musíte použít NULLMODEM!

Při konstrukci vlastního kabelu není ve vlastním zapojení žádná záludnost, je potřeba dbát na to, abyste prokřížili patřičné dráty (TxD a RxD). Nezapomeňte na propojení zemí. Pokud mají obě zařízení stejné napěťové úrovně, je možné spojit napájecí okruhy a napájet tak zařízení z jednoho akumulátoru.

Komunikujeme

Nyní se dostáváme do stádia, kdy máme vlastní zařízení propojena a musíme oživit komunikaci. A zde můžeme právě narazit na ony potíže, které jsem naznačoval na začátku. U starších PalmOS PDA, jako byly zařízení vybavené pro synchronizaci pouze sériovým rozhraním, není problém vůbec žádný. Nesnáz může nastat u novějších zařízení, které jsou osazeny jak sériovým, tak USB portem. Zde si musíte dát pozor zejména při konstrukci vlastního kabelu na to, že je nutné PDA vnutit informaci o tom, źe chcete používat sériový port (RS232). Tato informace se např. u zařízení Palm Inc. děje zapojením rezistoru mezi zem a příslušný pin na konektoru.

Problémy s Tungstenem T

Nic ale není takto jednoduché s novým Tungstenem T, který jsem se pokoušel propojit s Garmin eTrex. K propojení jsem použil sériový synchronizační kabel k PC. Od GPS jednotky byl použit kabel na propojení také k PC a nullmodem, což je redukce mezi oběma kabely. Do této chvíle šlo vše bez problémů, při spuštění aplikace však GPS jako by neposílala data, ačkoliv při měření multimetrem na konektoru data jsou!

Podezíral jsem samotný Tungsten T a jeho asociace sériového portu. Nakonec jsem přišel na to, že Tungsten T neumí zpřístupnit svůj sériový port pro některé aplikace a musí se použít patřičný patch.

Ten si můžete stáhnout zde a nainstalovat do Palmu zde.

Závěr

Ohledně softwaru a příjmu základních dat ze sériového portu GPS jednotky je potřeba vědět, že na PalmOS 5 nefungují některé aplikace. Např. GPS Master jde rovnou do resetu, NMEA zase nahlásí chybějící knihovnu a nenačte nic. Fungujícím se ukázal tzGPS, kterým dostanete z GPS snad skoro všechny informace.

Základní nastavení a propojení bychom měli. V příštím díle si povíme o umístění GPS jednotky do auta, propojení s PDA a její maximální využití.