Zkušební provoz GSM-R již příští rok

Zkušební provoz telekomunikační sítě GSM-R, kterou Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) dodá společnost Kapsch Telecom, by měl začít v červnu příštího roku. Obě společnosti již podepsaly příslušnou smlouvu. Vlastní výstavba systému by se měla začít na přibližně 200 kilometrech železniční trati v prosinci letošního roku. ČIA to potvrdila mluvčí SŽDC Anna Nováková.

Systém GSM-R by měl sloužit ke spojení vlakového a pozemního personálu na železnici a v budoucnu by měl pokrýt všechny české železniční koridory. Pilotní projekt přijde na zhruba 255 milionů korun. Náklady na vybavení všech koridorů by pak dosáhly miliardových hodnot a je pravděpodobné, že by systém dále budovala firma, která postaví pilotní projekt.

Soutěž na výběr dodavatele GSM-R vypsaly ČD poprvé v červenci roku 2001. Vítězem se stala společnost AŽD s technologií Nortel. Na žádost Siemensu ale ÚOHS soutěž v září 2002 zrušil. České dráhy proto v lednu 2003 vypsaly novou soutěž, kde byla vybrána společnost Kapsch.

ÚOHS na žádost Siemensu rozhodnutí v srpnu 2003 opět zrušil. Vedení ČD ale v prosinci potvrdilo výběr technologie společnosti Kapsch. Siemens se opět odvolal k ÚOHS, úřad ale tentokrát rozhodnutí ČD schválil. Siemens proto podal rozklad proti rozhodnutí ÚOHS, které však tento úřad v květnu zamítl.