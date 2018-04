Zkrácený týden od 1. do 4. července na Mobil.cz

Pondělí

T-Mobile připravil nový tarif Twist Extra

Od 2. července budou moci zákazníci předplacených karet využít nového tarifu Twist Extra. Tento tarif je určen především pro ty, kteří zasílají více jak 42 SMS měsíčně do vlastní sítě.

1.7.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Zkrácené předvolby má 14 operátorů

Celkem 14 operátorů má zkrácenou předvolbu, která je nutná k fungování služby Volby operátora. Tuto službu však zatím budou nabízet pouze dva z nich.

1.7.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Mobily mají před sebou zábavnou budoucnost

Mobilní telefony příštích měsíců a let budou mít barevné displeje, polyfonní vyzvánění a budete si do nich moci stahovat z internetu hry a jednoduché aplikace. Alespoň taková je představa výrobců telefonů, se kterou se předvedli na veletrhu CommunicAsia v Singapuru.

1.7.2002, Rostislav Kocman, Jan Matura, rubrika CommunicAsia 2002

Zažil jsem s mobilem: Ztráta mobilu může léčit

První týden prázdnin a my vám přinášíme již druhý čtenářský příběh v rámci letní soutěže. Známkujte a rozhodujte tím o výherci nového Siemensu.

1.7.2002, Vaše redakce, rubrika Publicistika

Textovky prý zlepšují sexuální život

Nejspíš si říkáte, jaká je souvislost mezi textovými zprávami a vaším intimním životem. Ale nebyli by to vědci, kdyby nám nedokázali, že jistá spojitost přeci jen existuje. Na základě nedávného průzkumu, provedeného v Británii, dokonce tvrdí, že esemesky jsou při flirtování pro tři čtvrtiny uživatelů mobilů jakýmsi záchranným lanem, přičemž zbytek dotázaných má za to, že díky textovkám má v sebe větší důvěru a připadá si vtipnější.

1.7.2002, Pavel Lukeš, rubrika Zdraví a mobily

TELeKONOM: O volbu operátora má zájem devět konkurentů Telecomu...

... Slováci by do dvou let mohli dohnat Česko v penetraci mobilních telefonů; Český Telecom vydá dluhopisy za tři miliardy; Orange Slovensko a EuroTel získaly licence na provoz sítí UMTS.

1.7.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

RoamingServis: Itálie a USA

Dnes pro vás máme podrobnosti o telefonování z Itálie, která je oblíbenou letní oblastí našich turistů. Máme také nepříjemnou zprávu z USA - nefunguje tam zdaleka všechno.

1.7.2002, Vaše redakce, rubrika Roamingové zkušenosti

Úterý

Všechny nové názvy v síti T-Mobile

RadioMobil dnes dokončil změnu názvu své sítě z Paegas na T-Mobile. Tomu jsou samozřejmě podřízeny i názvy jeho produktů.

2.7.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Ode dneška už žádný Paegas, jen T-Mobile

Dneškem počínaje byste již nikde neměli potkat název Paegas. RadioMobil totiž dokončil změnu názvu své sítě na T-Mobile. Jak se to projeví?

2.7.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Contactel nedostane od Radiokomunikací další půjčky

České radiokomunikace již neposkytnou Contactelu další půjčky. Přinese mu to nepříjemnosti?

2.7.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Twist Extra - vyplatí se vám nový tarif?

Od 2. července zavedl T-Mobile nový tarif pro zákazníky s předplacenými kartami. Ihned po jeho uvedení se začaly šířit ohlasy, že je pouze lákadlem na peněženky uživatelů. Jak to tedy s novým tarifem Twist Extra skutečně je?

2.7.2002, Ivo Čermák, rubrika Služby Paegasu

Jak jste spokojeni s infolinkami svých operátorů?

Infolinky jsou u operátorů mobilních telefonů nezbytnou, ale zároveň také nejproklínanější službou. Někomu vadí čekání, jinému hlášky obslužného systému a dalšímu se zdá, že operátoři mu odpovídají nekvalifikovaně. Co si myslíte vy?

2.7.2002, Vaše redakce, rubrika Okénko

Nabíječky na dovolenou a nejen na ni

Začalo období dovolených a prázdniny. Snadněji se tak dostanete do míst, kde nepůjde dobít mobilní telefon. Přinášíme vám proto přehled náhradních nabíječek, které si můžete koupit.

2.7.2002, Vaše redakce, rubrika Z domova

Přehled nově představených mobilů aneb Výrobci sázejí na styl

Dokážou nově představené mobily opět posunout dosud platné hranice? Zvítězí v pomyslném klání stylové telefony nebo uživatelé začnou uvažovat racionálně? Podívejte se s námi ještě jednou na nově představené mobily a zúčastněte se hlasování.

2.7.2002, Petr Pavlík, rubrika Mobilní telefony

Volba operátora je zatím zklamáním

Od dnešního dne funguje na pevných linkách služba Volba operátora. Zákazníci si tak mohou jednoduchým způsobem zvolit pro hovor cenově výhodnější síť, než je Český Telecom. Bohužel Volba operátora zatím nepřinese svobodný výběr operátora všem vrstvám zákazníků, a je tedy zatím zklamáním. Kde je kámen úrazu?

2.7.2002, Přemysl Souček, rubrika Liberalizace

Telecom nemá technické problémy. Contactel tvrdí opak

Contactel obvinil Telecom z technických problémů spojených s testováním Volby operátora. Telecom to popírá.

2.7.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Oskarova samoobsluha už podporuje textovky

Nemáte připojení k internetu a odmítáte trávit svůj čas procházením hlasových nabídek Oskarovy samoobsluhy? Používejte textové zprávy. Stačí zadat vhodné klíčové slovo a získáte všechny potřebné informace či si aktivujete požadované služby.

2.7.2002, Vaše redakce, rubrika Služby Oskara

TELeKONOM: Nasdaq chce zrušit kótování WorldComu...

... jehož problémy se včera dále vyostřily kvůli nesrovnalostem v rezervních účtech; vlastníci Contactelu chtějí navýšit jeho základní jmění o 1,5 miliardy korun, tedy téměř o 100 procent; francouzská vláda zvažuje skoupení akcií France Télécom; nizozemská KPN možná převezme datovou síť krachující KPNQwest.

2.7.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Telecom bude dnes komentovat zákaz poskytování ADSL

Český Telecom se dnes vyjádří k předběžnému opatření ČTÚ, které zakazuje poskytování služeb ADSL v současné podobě.

3.7.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Eurotel zahájil veřejné testování MMS

Společnost Eurotel Praha dnes zahájila veřejné testování nástupce populárních SMS zpráv, multimediálních MMS zpráv - Multimedia Messaging Service.

3.7.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Nokia 6610 - Barevná budoucnost Nokie (první zkušenosti a detailní fotografie)

Na veletrhu CommunicAsia představila Nokia jediný nový telefon, model 6610. Na první pohled překvapí svým designem, při bližším zkoumání nadchne svým barevným displejem. Velmi bohatá je i funkční výbava této novinky. Ve své podstatě se ale jedná jen o jinak „zabalený“ model 7210, představený na jaře letošního roku.

3.7.2002, Jan Matura, rubrika Nokia

Připravte se, za chvíli budou MMS i u nás

Čeští mobilní operátoři se chystají v blízké době spustit multimediální zprávy MMS. Jejich sítě jsou v zásadě připravené; sklady se postupně plní mobilními telefony a vývojářské týmy horlivě pracují na službách a aplikacích spojených s MMS. Zdá se, že spuštění MMS opravdu nic nebrání.

3.7.2002, Rostislav Kocman, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Chcete se stát vývojářem aplikací Oskara?

Včera představil Oskar svůj nový projekt Oskarzóna. Nejen softwarové společnosti, ale i jednotlivci se tak mohou aktivně podílet na vývoji mobilních aplikací. Autoři úspěšných řešení si mohou vydělat atraktivní podíl z tržeb, které jejich aplikace vygeneruje.

3.7.2002, Ivo Čermák, rubrika Služby Oskara

Motorola i95cl - telefon s Javou a barevným displejem

Motorola i95cl je dalším véčkovým modelem z dílny Motoroly. Tento telefon má dva displeje, podporu Java aplikací, vestavěné hands-free, hlasové vytáčení, diktafon a mnoho dalších užitečných funkcí. Telefon sice pracuje pouze v síti iDEN, ale brzy by se mohl podobný objevit i pro síť GSM.

3.7.2002, Ivo Čermák, rubrika Ze světa

Loga T-Mobile dostanete na displej

RadioMobil začne v průběhu července svým zákazníkům posílat loga T-Mobile na displeje mobilů. Ne každý jej však uvidí.

3.7.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

TELeKONOM: V telefonním seznamu asi bude jen každý desátý mobil...

... z telefonních budek denně odejde na 5000 esemesek; firmu Pragonet patrně bude celou vlastnit T-System; WorldCom má na účtech ještě dvě miliardy dolarů.

3.7.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Telecom se odvolá proti zákazu ADSL

Český Telecom se odvolá proti opatření ČTÚ, které pozastavilo současnou formu poskytování ADSL.

4.7.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Blikající nálepky na mobilu? Tak ty musíte mít!

V Evropě zatím pomalu, ale o to drtivěji v Asii, nastupuje nový druh příslušenství. Jedná se o blikající nálepky, které výrobci maskují jako pomůcky proti elektromagnetickému záření. Výběr výtvarných motivů je bohatý a z barevných kombinací si vybere úplně každý.

4.7.2002, Jan Matura, rubrika Příslušenství k mobilům

Vyzkoušeli jsme, jak Eurotelu fungují MMS

Včera spustil Eurotel testování multimediálních zpráv MMS ve své síti a my pro vás máme první zkušenosti. Dalo by se říct, že vlastně není o čem psát – ememesku poměrně jednoduše vytvoříte, pošlete a ještě jednodušeji ji přijmete. A pokud nemáte telefon s podporou MMS, můžete si zprávu prohlédnout na internetu.

4.7.2002, Rostislav Kocman, rubrika Služby EuroTelu

Záškolákům textovky pěkně zavaří

Textové zprávy mohou zcela nečekaně pomáhat v boji proti záškolákům. SMS si totiž mohou posílat i učitelé s rodiči, a když se k tomu přidá počítač s programem na rozesílání textovek, je neštěstí hotovo.

4.7.2002, Pavel Lukeš, rubrika Ze světa

Aliatel nabízí volbu operátora po celé republice

Jediný alternativní operátor, který nabízí službu Volba Operátora, ji nabízí po celé republice.

4.7.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Alcatel Versatis 150 (levný DECT)

Firma Alcatel dodala na trh další řadu bezšňůrových telefonů. Jedná se o Versatis 150, který nastupuje na místo osvědčených modelů First. Jednoduchý DECTový přístroj, který zaujme jednoduchostí a cenou.

4.7.2002, Milan Dědek, rubrika DECT-Bezdráty

TELeKONOM: Čtyřiadvacet tisíc korun na hodinu...

... bude v přepočtu plat muže, který bude dohlížet na rozpad WorldComu; cena akcií švédského Ericssonu včera přestala stoupat; technici začali odpojovat síť zkrachovalého KPNQwest; na britském Vodafonu leží podezření z účetních nesrovnalostí; Slovenské Telekomunikácie vyplatí 1,71 miliardy tamních korun na dividendy z loňského zisku; španělská Telefónica Móviles si v prvním čtvrtletí připsala dvacetiprocentní meziroční nárůst počtu klientů.

4.7.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa