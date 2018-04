Zkoušíme volání v zahraničí

Není to tak dávno, co většina z nás posílala ze svých zahraničních cest pohledy na znamení šťastného dosažení cíle a mnohdy do svých domovů dorazila o něco málo dříve, než samotné psaní. Možná, že to mělo v sobě i trochu romantiky, když jsme horečně formulovali své bezprostřední dojmy z rozličných koutů světa. Doba se však změnila a moderní technologie nám tento odvěký styl dorozumívání posunuly až na samotný okraj zájmu. Před několika lety to byla jen obyčejná telefonní budka, která nás skoro přímo spojovala s domovem. Dnes již lze jen těžko odhadovat nejoblíbenější způsob komunikace. Podívejme se proto, jak si jednotlivé prostředky stojí.

Mobilní telefony

Vybaveni několika SIM kartami obou operátorů jsme v rámci Evropy zkoušeli hit letošního léta-roaming předplacených sad a zvědavě čekali na souboj technologií dvou rivalů. EuroTel se svým ročním předstihem, možností odesílání sms a funkčností v mnoha zemích versus Paegas se svým 100% roamingem v síti německého D1 resp. zpětným voláním v ostatních končinách.

Náš test začíná ve Velké Británii. Telefony se bez sebemenších problémů přihlásily do místní sítě, vyjma jednoho opatřeného SIM kartou Go. Po krátké době se ukázalo, že jsme jen zapomněli aktivovat roaming. Vytáčíme z jiného mobilu číslo info-linky a žádáme o jeho dodatečnou aktivaci. Po necelých patnácti minutách se už i na jeho displeji objevuje jméno operátora. Nastává první série zkušebních hovorů, zprvu v síti Vodafone. Zatímco z Go se podařilo uskutečnit všech deset hovorů, Twistu vychází v průměru každý druhý. Měníme lokalitu a míříme západně od Londýna, přičemž polovinu telefonů přehlašujeme do sítě Orange. Dochází k prvním příchozím hovorům - v rámci sítě Vodafone nefunguje identifikace volajícího ani u jednoho z telefonů a často vypadává signál, přehlašujeme se proto na Orange i se zbývajícími přístroji. Z Twistu najednou nelze uskutečnit hovor. Po opakovaném zadávání příkazu pro zpětné volání se nic neděje-musíme ho přehlásit zpátky na Vodafone. ...

V tomto duchu probíhalo testování obou předplacených sad v průběhu prvních třech týdnů v červenci, kdy jsem z Velké Británie často kontaktoval své známé na zahraničních cestách ve Francii, Belgii a Německu, rovněž vybavené předplacenými sadami obou operátorů. Zatímco Go roaming se ve všech zemích choval vesměs neutrálně, uskutečnil průměrně 8 požadavků na uskutečnění hovoru z 10 a přenesl oběma směry všechny sms, Twist si pečlivě vybíral, v jakéže to síti hovor uskuteční (viz zmíněná averze na britský Orange-spojení se nezdařilo). Přijímání sms bylo v jiné síti než v D1 dosti nespolehlivé a průměrně se zdařilo uskutečnit 4 hovory z 10 zpětným voláním a dva z deseti 100% roamingem v D1. Přes to, že Paegas garantuje možnost přijímání sms v jakékoliv síti, z deseti odeslaných zpráv obvykle 2 až tři nikdy nedorazily. Na druhou stranu u Go jedna sms dorazila s dvoudenním zpožděním.

Ze všech získaných poznatků lze konstatovat, že v maximálně vytížených lokalitách síť upřednostňuje běžné hovory, tzn. příkaz k uskutečnění zpětného volání musíte zadávat i několikrát. U Twistu bylo zajímavé pozorovat neochotu německé D1 uskutečnit jakýkoliv hovor v momentě, kdy si to uživatel přeje. Dovolil bych si proto 100% roaming přepsat na 25% roaming (5% je bonus za smsky), což by odpovídalo skutečnosti. I letošní sezóně tedy bezkonkurenčně dominuje Go roaming, alespoň v tomto malém testu uskutečněnému s osmi mobilními telefony. Máte-li jiné zkušenosti, neváhejte a napište nám o nich.

Telefonní automaty

Všechny další způsoby volání jsou založeny na běžných telefonních budkách. Nemá smysl zde popisovat běžné mezinárodní volání při využití mincových popř. kartových automatů dané země, a proto přejděme k mohutně propagované "kartě X". První zamrazení nastane ve chvíli, kdy po vytočení bezplatného telefonního čísla musíte zadat dlouhé identifikační číslo čítající 14 znaků, což je ještě o 2 čísla víc, než u dobíjení předplacených karet. Největší překvapení si však nechává produkt Českého Telecomu až na závěr. Na rozdíl od všech běžných telefonních center volba požadovaného telefonního čísla neprobíhá přímo, ale prostřednictvím operátora, jemuž ho nadiktujete. Ještě že tu máme tu techniku. Uskutečnění hovoru je však maximálně spolehlivé a relativně levné.

Velmi dobrou variantou je pořízení předplacené telefonní karty přímo v zahraničí. Za cenu pohybující se obvykle kolem 300 Kč (pochopitelně po přepočtu) můžete pořídit buď alternativu "karty X", která nabízí výhodnější mezinárodní volání, nebo klasickou telefonní kartu. Nevýhodou je pochopitelná absence podpory v češtině. Cenově výhodněji vychází první zmiňovaný typ, u něhož nejdříve bezplatně voláte z jakéhokoliv telefonu na přístupové číslo systému a teprve poté tónovou volbou zadáváte požadované číslo. V krizové situaci přichází do úvahy volání na účet volaného, v terminologii Českého Telecomu označovaného jako Czech direct. Přes to, že monopol tento druh komunikace opřádá velkým množstvím výhod (obzvlášť vydařená je tato: "když je Vaše dítě v zahraničí, nepotřebuje peníze a může se Vám kdykoliv ozvat"), je tím absolutně nejdražším způsobem domluvy z těch výše popsaných.

Ze všech vyzkoušených způsobů volání ze zahraničí se uživatelsky nejkomfortněji jeví mobil s běžným tarifním programem a aktivovaným roamingem. Hned po něm bych preferoval Go, kde určitým znepříjemněním je složitější zadávání telefonního čísla při odchozím volání. Doručování sms u něj fungovalo naprosto spolehlivě a jedinou vadou na kráse zůstává poněkud drahá cenová politika. Trochu zamyšlení představuje prosazovaná Karta X, s níž její majitelé v zahraničí mnoho spokojeni nebyli. Nabízí se otázka, zda-li při cestování po Evropě radši nespoléhat na její zahraniční konkurenty, kteří nabízí, když ne nižší cenu za uskutečnění spojení, tak alespoň jednodušší obsluhu.

Takže vzhůru na cesty, telekomunikační návod jste právě dočetli.