Zkoušíme chatboard určený pro nové řady Ericssonů

Příslušenství k telefonům je stále žádanějším artiklem na trhu mobilních komunikací. Přesvědčujeme se o tom stále. Denně přibývají nové a nové výrobky, usnadňující ovládání a používání mobilního telefonu. Dnes jsme se zaměřili na věc velmi praktickou, chatboard pro telefony značky Ericsson. Týká se to novějších modelů, které pracují s napětím 3V (například: řady GH a starší modely řad T, A).

Chatboard

Tato kapesní klávesnice není v oblasti mobilních komunikací žádným nováčkem. Před časem jsme na našich stránkách o tomto výrobku již psali . Jednalo se ovšem o chatboard na starší typy Ericssonů (například: GH 688, A1018, T10, T18). Produkt, o kterém právě čtete, je určen pro novější typy telefonů (T28, R310, R320, A2618). Hlavní rozdíl mezi oběma chatboardy je v konektoru a v napájení (starší typy Ericssonů pracují s napětím 4V, zatímco novější fungují s 3V technologií). Žádné další rozdíly (v ovládání ani použití) mezi chatboardy pro starší a novější Ericssony nejsou.

Kromě pohodlné práce s editorem zpráv slouží chatboard také jako plně funkční ovládací prvek telefonu, kompletně nahrazující celou klávesnici přístroje. Nejvíce však chatboard využijete pochopitelně při práci s telefonním seznamem nebo při psaní SMS zpráv.

SMS

Telefonní seznam

Při stisku klávesy "SMS" v horní řádce chatboardu se dostanete do editoru zpráv. Pokud chcete například číst nové zprávy, musíte se pomocí tlačítka "No" vrátit o úroveň výš (kde je na výběr meziap.), šipkami označit požadovanou položku a potvrdit "Yes". Psaní samotných zpráv je výborné díky kompletní alfanumerické klávesnici. Každou klávesu lze použít dvojím způsobem. Při stisku libovolného tlačítka, napíšete na displej mobilu oranžové písmeno (číslo), vyznačené na klávese. Při současném stisku alfanumerického tlačítka společně s klávesou "shift" docílíte napsání interpunkčního znaménka (označené bíle) nad daným tlačítkem. Na velká či malá písmena přepnete současným stiskem "shift" a "backspace". Jako korekční tlačítko slouží (stejně jako u PC klávesnice) klávesa "Backspace".Práce s telefonním seznamem je stejná jako u položky. Dostanete se do něj při stlačení klávesy "Phonebook". V tomto případě je fakt, že se ocitnete rovnou v položce, spíše nevýhodou. Při práci s telefonním seznamem totiž častěji jen listujete či editujete, než abyste stále zadávali nové záznamy. Pokud tedy nevkládáte nový záznam, musíte se vrátit o krok zpět a následně vybírat z menu(stejným způsobem jako u SMS).

Několik postřehů

Zámek klávesnice telefonu neplatí pro chatboard, proto není nutno po jeho připojení cokoliv odemykat. Jakmile stisknete libovolnou klávesu chatboardu, nic vám nebrání v psaní. Nevýhodou jsou ovšem dost opožděné reakce při psaní zpráv. Píšete-li rychleji, počítejte s tím, že budete mít při psaní značný předstih před znaky, zobrazujícími se na displeji. Dále mějte na paměti, že musíte mačkat klávesy na chatboardu s vyvinutím větší síly.

Chatboard je dodáván v papírové krabici. Uvnitř naleznete průhledné plastové pouzdro (které zároveň chrání chatboard před poškozením při pádu). V tomto stylovém futrálku je kromě malé, černé klávesnice i brožura a sešitek manuálu.

Závěr

Jste-li "esemeskovým" fandou, určitě tento šikovný výrobek využijete. Psaní zpráv prostřednictvím chatboardu je daleko příjemnější a rychlejší než psaní na klávesnici telefonu. Navíc rozměry i váha této externí klávesnice jsou zanedbatelné, takže se vám chatboard (včetně plastového pouzdra) vejde pohodlně do kapsy u košile, aniž byste to nějak výrazněji pocítili. Chatboard je v současnosti k dostání ve většině obchodů s mobilními telefony a příslušenstvím. Dále jej můžete sehnat u prodejců výrobků společnosti Ericsson. Například GSMobil Communication prodává chatboard za 1030 Kč (včetně DPH).