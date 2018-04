Zkoušeli jsme ostrý provoz EDGE a líbila se vám levná Nokia

Jestli nechcete promeškat žádný článek nebo aktualitu na Mobil.cz, máte tři možnosti. Můžete odebírat denní přehled článků a aktualit e-mailem. Ten ve své e-mailové schránce najdete každé ráno a získáte tak přehled o aktuálních článcích a aktualitách vydaných v uplynulém dnu. A nebo si můžete zobrazit archiv vydaných článků (jsou tam i aktuality), najdete jej na této adrese.

Nové telefony na Mobil.cz

Motorola V171



Sony Ericsson K500



Sendo X



LG L1100



Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 8. listopadu 2004 – pátek, 12. listopadu 2004

pondělí, 8. listopadu 2004

EDGE u T-Mobilu nás příjemně překvapilo (praktické zkušenosti)

Dnes spouští T-Mobile jako první operátor v ČR technologii EDGE. Jak EDGE funguje v praxi, jakých rychlostí se dosahuje na uplinku a downlinku, jaká je latence a stabilita připojení? Několik dní jsme službu aktivně testovali a nyní vám přinášíme praktické odpovědi na tyto otázky.

vydáno: pondělí, 8. listopadu 2004

autor: Martin Zikmund ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 80 příspěvků, poslední: 11. listopadu, 15:58:32



Nec N940 - mobil s televizí a dotykovým displejem

Nec představil dva dobře vybavé mobily pro standard GSM. Model N940 má televizní příjímač a dotykový displej. Nec N840 se zase může pochlubit dvoumegapixelovým fotoaparátem.

vydáno: pondělí, 8. listopadu 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní



Motorola V171 - nejlevnější véčko (první informace)

Nová Motorola V171 by měl být levný telefon. Je totiž velmi jednoduchý, má pouze jeden displej a jen nejzákladnější výbavu. Telefon se začne prodávat začátkem příštího roku a jeho cena by neměla překročit 100 EUR.

vydáno: pondělí, 8. listopadu 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 9 příspěvků, poslední: 9. listopadu, 12:07:05



TELeKONOM - Telecom dostal pokutu za ADSL

Eurotel má nové jednatele; Vláda bude řešit prodej Telecomu za měsíc; Zlatá akcie Českého Telecomu jde na trh; Počet podvodných dialerů se opět zvýšil; Nokia žaluje Sagem kvůli designu;

vydáno: pondělí, 8. listopadu 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



úterý, 9. listopadu 2004

Sony Ericson K500 - dostane váš hlas? (recenze)

Sony Ericsson K500 je nejmladším členem nové produktové řady. Lehounký telefon přehrává plynule MP3 a má vynikající e-mailový klient. Jeho dislej zobrazí až 65 000 barev. Ve výbavě nechybí fotoaparát ani záznamník.

vydáno: úterý, 9. listopadu 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 16 příspěvků, poslední: 11. listopadu, 17:31:37



Vybíráme mobil pod stromeček: jednoduché a nejlevnější (část I)

Blíží se Vánoce a mobil jistě opět bude jedním z nejčastějších dárků. Ať již vybíráte mobil pro své blízké, nebo naopak chcete mobil dostat pod stromečkem sami, jistě se vám bude hodit náš přehled mobilů na našem trhu. Začínáme s nejlevnějšími mobily.

vydáno: úterý, 9. listopadu 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 20 příspěvků, poslední: 10. listopadu, 14:43:29



Sony Ericsson K500 - co se vejde na displej (fotogalerie)

Nejmladší člen rodiny Sony Ericssonů má o něco horší displej než model K700. Přesto hraje 65 000 barvami a v menu výs překvapí trojrozměrné animované pozadí.

vydáno: úterý, 9. listopadu 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson



Kdy bude hotová certifikace QoS pro bezdrátové sítě?

Podpora QoS ve WLAN stále není opřena o komplexní otevřené řešení. Přitom tlak na technické řešení roste, protože WLAN je v podnikových i domácích sítích stále populárnější a je potřeba po ní realizovat multimediální i hlasové přenosy.

vydáno: úterý, 9. listopadu 2004

autor: Tým autorů magazínu Telnet.cz ...další články tohoto autora

rubrika: Bezdrátové sítě WiFi - IEEE 802.11b

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 9. listopadu, 7:03:07



středa, 10. listopadu 2004

Sendo X - chytré, multimediální, elegantní (recenze)

Sendo X je smartphone s operačním systémem Symbian Series 60, který zaujme svoji multimediální výbavou. Telefon nabízí stereofonní přehrávač MP3, podporu karet MMC i SD, nebo funkci Now! Screen, která usnadňuje práci s telefonem.

vydáno: středa, 10. listopadu 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 13 příspěvků, poslední: 11. listopadu, 20:58:58



Vybíráme mobil pod stromeček: zlatá střední třída (část II)

Blíží se Vánoce a mobil jistě opět bude jedním z nejčastějších dárků. Ať již vybíráte mobil pro své blízké, nebo naopak chcete mobil dostat pod stromečkem sami, jistě se vám bude hodit náš přehled mobilů na našem trhu. Dnes jsou na řadě mobily střední třídy.

vydáno: středa, 10. listopadu 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 10. listopadu, 18:28:15



Motorola V635 - nové véčko s megapixelovým fotoaparátem!

Na světě je první fotografie nové Motoroly V635. Tento model se začne prodávat na jaře příštího roku a bude mít megapixelový fotoaparát. Paměťové karty bude možné měnit za provozu.

vydáno: středa, 10. listopadu 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 10. listopadu, 18:21:39



Sendo X - displeje, pořízené fotografie a videa , práce s PC

V druhé části recenze Senda X si můžete prohlédnout 80 snímků displeje, ukázky fotografií pořízených telefonem, videonahrávky pořízené telefonem a software pro práci s osobním počítačem.

vydáno: středa, 10. listopadu 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní



čtvrtek, 11. listopadu 2004

Vybíráme mobil pod stromeček: drahé a luxusní (část III)

Blíží se Vánoce a mobil jistě opět bude jedním z nejčastějších dárků. Ať již vybíráte mobil pro své blízké, nebo naopak chcete mobil dostat pod stromečkem sami, jistě se vám bude hodit náš přehled mobilů na našem trhu. Nyní jsou na řadě drahé a luxusní telefony.

vydáno: čtvrtek, 11. listopadu 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 20 příspěvků, poslední: 12. listopadu, 11:13:10



Naprogramujte si vlastní 3D objekty do mobilních her

Programování a novinky v oblasti trojrozměrné grafiky. Kromě toho si můžete prohlédnout žebříček nejstahovanějších her a nově uvedené java hry.

vydáno: čtvrtek, 11. listopadu 2004

autor: Filip Marvan ...další články tohoto autora

rubrika: J2ME



Český Telecom dostal další pokutu – a co má být?! (Komentář)

Český Telecom nedávno obdržel další ze série pokut od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Tentokráte přispěje do státního rozpočtu 23 miliony korun. Změní se tím něco? Jsou vůbec k něčemu pokuty ze strany ÚOHS, když to na situaci beztak nic nemění?

vydáno: čtvrtek, 11. listopadu 2004

autor: Martin Zikmund ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 13 příspěvků, poslední: 12. listopadu, 11:00:56



Užijte si na chvilku levnější internet od Telecomu

Telecom opět rozšířil pokrytí ADSL a do konce roku chce ještě zvýšit svůj podíl na trhu širokopásmového internetu. Jaká nabídka by vás podle dominantního operátora měla donutit ke zřízení některého z programů Internet Expres?

vydáno: čtvrtek, 11. listopadu 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 12. listopadu, 8:56:23



pátek, 12. listopadu 2004

LG L1100 - Sámerův největší hit (recenze)

S mobilním telefonem LG L1100 spojil v reklamní kampani své jméno Sámer Issa. Novinka nabízí neotřelý vzhled a mnoho příslušenství v základním balení. Ve výbavě nechybí VGA fotoaparát a výborný kalendář. Véčko za 8000 Kč má ovšem také své mouchy.

vydáno: pátek, 12. listopadu 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní telefony LG

diskuse: 9 příspěvků, poslední: 12. listopadu, 14:09:25



Posílání SMS z internetu už není co bývalo

Upravené SMS brány přidělaly starosti provozovatelům stránek, umožňujících bezplatné posílání textovek na Oskara a Eurotel. Jaký byl vývoj do současného stavu? Jaké mají webmasteři problémy s novými bránami?

vydáno: pátek, 12. listopadu 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 12. listopadu, 11:34:59



LG L1100 - co se vejde na displej (galerie)

LG L1100 nabízí velmi kvalitní obraz. Displej zobrazí až 65 000 barev a svými rozměry patří k těm větším. Menu má dobře zpracované ikony a další úrovně jsou textové.

vydáno: pátek, 12. listopadu 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní telefony LG



Údaje o počtu příspěvků v diskusi jsou platné k okamžiku vydání přehledu.