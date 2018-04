Zkoušeli jsme LTE v praxi. Rychlosti lepší než ADSL jsou samozřejmostí

Operátor demonstroval LTE pokrytím výstaviště a hotelu novou strategii rozvoje LTE sítí španělské skupiny. Telefónica na trhu oznámila, že hodlá v případě budování LTE postupovat strategií pokrývání hustě zabydlených oblastí malými buňkami. Ty běží na frekvenci 2 600 MHz, tedy jedné z frekvencí, kterou bude dražit i ČTÚ.

Malé základnové stanice jsou postavené na technologii lightRadio od společnosti Alcatel-Lucent a jsou schopny se snadno integrovat do celé sítě. Jejich nasazení je přitom v praxi velmi jednoduché a levné, což by mělo urychlit rozvoj LTE jako takového a přitom by uživatelé měli mít k dispozici stále dostatečnou kapacitu.