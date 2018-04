Zkopírování paměti ROM počítačů Handspring Visor

Již několik uživatelů počítačů Handspring Visor se na mne obrátilo se stejným problémem: potřebují stáhnout do stolního počítače obsah paměti ROM pro použití v emulátoru POSE. Pro tyto uživatele přináším krátký návod, jak zkopírovat obsah paměti ROM svého počítače Handspring Visor do stolního počítače pro použití v emulátoru Palm Pilota.

Varování: používání zkrácených příkazů (shortcut) pro přepnutí počítače do ladícího režimu je riskantní záležitost, která může při zadání špatného příkazu vyústit ve ztrátu dat. Tento postup je určen zkušenějším uživatelům a data z počítače by měla být zálohována. Postup je následující:

1. Získejte vývojové prostředí firmy Handspring

Na stránce společnosti Handspring www.handspring.com stáhněte vývojové prostředí pro počítače Handspring Visor (doporučuji nainstalovat všechny tyto programy - zde)

Překladač Cygwin

PalmOS GNU Tools

Palm OS 3.5 SDK

Hlavičkové soubory (header files) specifické pro počítče Handspring

Palm OS Emulátor POSE

2. Spusťte program Palm-Debugger.exe

Tento program se nalézá v adresáři c:\Handspring\prc-tools\bin a po jeho spuštění se na obrazovce objeví okno aplikace pro ladění programů pro Palm OS. Ujistěte se, že vidíte okno pojmenované CPU Registers a okno Debugger .

V nabídce Connections zvolte volbu USB nebo příslušný sériový port, na kterém je připojena kolébka Visora. Nezapomeňte vypnout program HotSync, aby měl ladící program přístup ke spojení.

3. Spusťte ladící režim Palm OS

Vložte počítač do kolébky a na displeji napište znak pro zkrácený příkaz (shortcut), tečku (ve skutečnosti ale dvě tečky - první pro přechod do režimu pro zápis interpunkce a druhá pro zapsání znaku tečka) a číslici 1 ( 1 ) Visor by měl poté krátce basově pípnout na znamení, že je přepnut do ladícího režimu PalmOS.

V okně CPU Registers ladícího programu by se měl chvíli po zadání zkráceného příkazu na grafitti plošce Visora objevit aktuální obsah registrů procesoru a v okně Debugger by se měla vypsat zpráva o navázání spojení.

4. Zkopírujte paměť ROM do stolního počítače

V okně Debugger napište následující příkaz (pozor na počty nul):

save "visor.rom" 10c000000 200000

Po zadání příkazu začne kopírování obsahu paměti, které bude chvíli trvat. Během této doby bude v v okně zobrazen údaj o tom, kolik procent dat již bylo stáhnuto. Po skončení kopírování paměti je obsah paměti ROM uložen v souboru C:\Handspring\prc-tools\bin\Device\visor.rom .

5. Uvedeme Visor do původního stavu

Vyndáme Handspring Visor z kolébky a stiskneme tlačítko Reset. Tím ukončíme ladící režim PalmOS. Na tento krok nesmíme zapomenout: ladící režim PalmOS je velmi náročný na spotřebu energie a po chvíli práce by rychle vybil baterie.

6. Na závěr