Zkontrolujte slib Českého Telecomu

Nové telefonní automaty Českého Telecomu umožňují od začátku měsíce posílání textových zpráv a e-mailů. Po zkušenosti, kterou jsme popsali v článku Telecom nezvládl zavedení SMS z telefonních budek , a poněvadž jsme do redakce dostali zároveň několik e-mailů, ve kterých si naši čtenáři, zákazníci Českého Telecomu, stěžovali na přetrvávající problémy, zajímali jsme se o to, jak náš dominantní operátor v zavádění nových služeb od začátku měsíce pokročil.

Wapové telefonní přístroje Exium již karty Trick přijímají, SMS zprávy ani e-maily z nich však, jak bylo na tiskové konferenci 22. května ohlášeno, stále ještě odesílat nelze. Tyto automaty jsou přitom jako jediné vybaveny funkcí možnosti provozu v režimu bez zvednutého sluchátka a mají velký grafický displej, který by byl pro textové služby velmi dobře použitelný. Zprovoznění WAPu v těchto automatech je zatím v nedohlednu.

Na přístrojích Proxim jsou samolepky s označením písmen patřících k jednotlivým klávesám v centru Prahy již nalepené, ovšem jistou pochybnost máme o jejich trvanlivosti, neboť jsme jich několik našli už poničených. Značný pročet kombinovaných přístrojů Axelit však stále ještě nepřijímá platbu mincemi. Je to způsobeno tím, že v automatu dosud chybějí některé součástky, které přístroji umožňují mince přijímat. Nepodařilo se nám zjistit, proč nebyly automaty dodány kompletní. Tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha nám sdělil, že z celkového počtu pěti tisíc těchto přístrojů jich zhruba tisícovka mince nepřijímá. Zároveň znovu potvrdil termín letošního 15. června, kdy by už všechny tyto nedostatky měly být napraveny.

Zástupci společnosti Ascom Praha, dovozce VTA, se k situaci nechtěli vůbec vyjadřovat. Stanovisko pánů Beneše a Přerovského z této splečnosti by se dalo shrnout do dvou slov: "no comment".

Další nepříjemností, která zavádění služby postihla, je softwarová chyba v počítačovém řídicím systému veřejných automatů, která dosud způsobuje odmítání některých sérií nových karet Trick v hodnotě 175.- Kč. Český Telecom závadu potvrdil s tím, že dnes, 14.6., by měla být odstraněna. K počtu takto postižených karet se nevyjádřil. Ovšem naše tři karty s nominální hodnotou 175.-Kč, které jsme nijak nevybírali, ve čtvtek dopoledne spolehlivě nefungovaly ve všech pěti budkách v okolí Václavského náměstí a na Starém městě, kde jsme se je pokoušeli použít. Trick s nominální hodnotou 175.- Kč je určen k výměně za staré telefonní karty, jejichž platnost končí posledním letošním dnem.

Je jasné, že zavádění každé novinky může provázet řada potíží a chyb. K jejich odstranění obvykle slouží zkušební provoz. Zdá se, že v tomto případě byl tak krátký, pokud se o nějakém dalo vůbec mluvit, že na doladění Telecomu prostě nezbyl čas. Morální škoda, kterou tak management své firmě způsobil, je značná: špatnou pověst lze napravit jen velmi těžce a dlouho to trvá.

Jestliže budete mít i po 15. červnu nějaké problémy s využíváním nových služeb z telefonních budek, napište nám o tom. Podívejte se, zda budky ve vašem okolí mají nálepky s abecedou a návod k odeslání SMS a mailů. Rádi bychom totiž věděli, zda Český Telecom své sliby plní.