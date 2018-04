Zkontrolujte si účet za telefon. Operátoři občas účtují nesmysly

Telefónica O2: výhradně písemně a to na adrese:



Pro mobilní reklamace:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Centrum péče o zákazníka

P.O. Box 164

130 11, Praha 3



Pro fixní reklamace:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Centrum péče o zákazníka

P.O. Box 171

130 11, Praha 3