Zkontrolujte si svou Twist schránku

Pokud jste si nechali deaktivovat záznamovou schránku na svém Twistu, raději si ověřte, zda není znovu mezi živými. Z několika spolehlivých zdrojů víme, že v posledním měsíci se deaktivované schránky některých účastníků sítě Paegas Twist znovu aktivovaly.

Důvodů pro deaktivaci hlasové schránky je hned několik. Mohou to být četné požadavky vašich partnerů, kteří v době, kdy jste nedostupní, platí za spojení, aniž by vás slyšeli, nebo nechtěné poplatky za volání do vlastní hlasové schránky. Také možná jen nechcete, aby vás po znovunalezení signálu nebo zapnutí telefonu schránka obtěžovala. Jaké je pak vaše překvapení, když zjistíte vy nebo volající, kteří vás kontaktují, že do hlasové schránky znovu vstupují.

Příspěvky našich čtenářů jasně hovoří o tom, že dochází k opětovné aktivaci hlasové schránky, kterou si dotyční nechali odpojit zhruba před dvěma měsíci. Nemůžeme s určitostí sdělit, zda se tato skutečnost týká časově vymezeného období, ale všechny hlasy se týkaly stejné doby.

Jak situaci řešit? Nejjednodušší a zřejmě jediná cesta je nová deaktivace schránky na info lince Paegasu. S takovou operací nebudete mít nejmenší problém, operátor vám ochotně schránku opět odpojí. Pokud ale vaše schránka skutečně byla znovuoživena, peníze za tu dobu provolané na váš telefon bez spojení jsou ztracené.

Dotaz, jak to vlastně s hlasovými schránkami Twist je, jsme směřovali i na RadioMobil, kde nám bylo sděleno, že podobná věc vyžaduje testy a přezkoumání a zatím se tedy nelze k danému problému vyjádřit. Možná jde jen o několik případů a lze tato fakta přisoudit náhodě, každopádně jakmile se tento problém týká více než jednoho nebo dvou případů, lze o vlivu náhody úspěšně pochybovat. Nemáte i vy nevědomky zapojenou zánamovou schránku na svém Twistu?