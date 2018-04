Zkomprimujte si svá témata

Theme Compressor & Optimizer (dále TCO) pochází z dílny společnosti NOVOSEC AG, která je známá spíše svým dalším produktem - programem určeným nejen na modifikaci Today obrazovky s názvem PocketFacelift.

Co vám tedy může TCO nabídnout? Jeho hlavní a vlastně jediná funkce spočívá v komprimaci a optimalizaci témat pro Today obrazovku, která pak zabírají podstatně méně místa (komprese běžně až na 1/10 velikosti). Možná si říkáte, že je to trochu zbytečné - vždyť témata nezabírají zase tolik - pokud jich ale máte opravdu hodně, může být úspora značná. Také v případě, kdy sice témat máte jen pár, ale bojujete o každý volný kilobyte (třeba když vlastníte model s malou pamětí) a nechcete se vzdát svého oblíbeného pozadí, může se TCO hodit.

TCO je určen pro práci v prostředí Windows (98/ME/NT/2000/XP). Z Vašeho disku si moc neukrojí - zabírá totiž jen 223 KB - a ani pro uživatele s telefonickým připojením k internetu nebude problém si jej stáhnout. Bohužel se nejedná o freeware, ale o shareware. Jeho cena je $3.99 a stáhnout si jej můžete třeba z Pocektgear.com, kde lze najít i jeho verzi k bezplatnému vyzkoušení.

Nyní se už ale budeme zabývat samotným prostředím aplikace. To je velmi intuitivní a pokud vládnete alespoň základy angličtiny, nemělo by vám činit žádné problémy. Po spuštění se otevře hlavní okno aplikace. Nejdříve je třeba načíst téma, které se má komprimovat. To se provede kliknutím na tlačítko Load. Poté se v hlavním okně dole objeví dva náhledy - vlevo je původní téma a vpravo jeho komprimovaná podoba. Můžete tak hned vidět, jak se komprimace na obrázku projeví. Poté musíte zvážit, jaký stupeň komprese zvolit. Na výběr jsou tři, liší se výslednou velikostí tématu a dobou jeho načítání. Výslednou velikost můžete ještě ovlivnit velikostí optimalizace (plynule se reguluje posuvníkem), ta již ale v některých případech (obzvláště při zvoleném nejvyšším stupni komprese) ovlivňuje kvalitu obrázku. TCO vám přitom v informační části okna ukazuje jméno souboru, jeho původní velikost a velikost po kompresi. Samotná komprese a uložení tématu proběhne po stisknutí tlačítka Compress. Za zmínku stojí fakt, že aplikace neobsahuje žádnou nápovědu. Sice se to dá vzhledem k jednoduchosti pochopit, ale u placené aplikace bych ji stejně očekával.

Mé osobní zkušenosti s aplikací jsou kladné. Používám nejnižší stupeň komprese a při vhodném nastavení optimalizace se dostávám na třetinovou velikost bez viditelných ztrát na kvalitě. Také jsem nezaznamenal žádné zřejmé zpomalení.







Závěr:

Theme Compressor & Optimizer je povedená aplikace (či spíše utilita) a zajisté se najdou lidé, pro které bude užitečná. Já s ní mám jen kladné zkušenosti a myslím, že ani cena není až zas tak vysoká.