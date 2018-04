Zkáza i spása smartphonů. Stovky tisíc aplikací v marketech

Vyhledávající systémy na marketech jsou obvykle nedostatečné a výsledky hledání v mnoha ohledech nesplní očekávání uživatele. Většina podstatných informací je navíc ukryta v popisu aplikací a o nějakém parametrickém hledání nemůže být prozatím ani řeč. Nemluvě o obrovském množství nefunkčních nebo dokonce škodlivých aplikací.

Problém to není pouze pro uživatele. Počet aplikací demotivuje i vývojáře, kteří mají obrovské problémy se se svým programem prosadit a pokud neinvestují do reklamy, zanedlouho zapadnou mezi ostatní balast. Řešení je přitom hned několik a zahrnuje například lepší popis aplikací, systém pro filtrování škodlivých aplikací nebo větší zapojení sociálních prvků.

Jehla v kupce sena

Podle posledních průzkumů společnosti Nielsen více než polovina uživatelů používá pro hledání aplikací předinstalované markety. Na druhém místě je doporučení přátel nebo rodiny. Další v pořadí jsou recenze aplikací nebo specializované stránky, které agregují mobilní aplikace. S již výrazně nižším procentním ziskem odchází reklama či vyhledávání pomocí Google.

Ve všech těchto kategoriích ale existuje prostor pro zlepšení. V případě mobilních marketů to může být parametrické vyhledávání, které by vám umožnilo si přímo na míru vybrat třeba MP3 přehrávač. Z nabídky byste si vybrali možnosti jako ekvalizér, možnosti vizualizace nebo zobrazení textu písničky. Jakkoliv to může vypadat jednoduše, přesně parametrizovat desítky tisíc již vložených aplikací může být velký problém.

Velmi snadno by se daly filtrovat duplicitní aplikace na marketech (více o problému zde), které se liší například jinou jazykovou nebo lokalizační nástavbou nebo svoji funkčností (lite či plná verze). Bohužel provozovatelé marketů tvrdošíjně zůstávají u zavedených principů. V případě Android Marketu by šlo filtrovat či odsouvat na nižší pozice aplikace, které mají v názvu wallpaper (pozadí na obrazovku) a přitom vyžadují přístup k vašemu telefonnímu seznamu nebo zprávám. S takovými programy ve většině případů nebude nejspíš něco v pořádku.

Užitečné by bylo zpřístupnění vašeho seznamu aplikací, které máte nainstalovány, mezi svými přáteli. Princip by šel rozšířit ještě dále a například anonymně zobrazovat seznamy aplikací pro konkrétní modely telefonů. Vy byste tak měli alespoň nějakou jistotu, že vybraná aplikace na daném modelu funguje. Rozšíření by si zasloužila i stupnice hodnocení aplikací, kde si jistě často uživatelé pokládají otázku, jestli aplikace s čtyřmi hvězdičkami je lepší než ta se třemi.

Trápení vývojářů

Z jiného konce vidí situaci vývojáři, kteří se snaží maximálně zviditelnit svoji aplikaci. Existuje přitom několik snadných postupů, jak ukázat, že vaše aplikace za něco stojí, ještě dlouho předtím, než si jí uživatel nainstaluje a spustí. Rozhoduje například příjemná ikona, jasný název a srozumitelný popis. Vypadá to, že dodržovat tyto aplikace je snadné, ale při pohledu na markety zjistíte pravý opak.

Výhodné by jistě bylo, kdyby přímo uživatelé mohli hodnotit vývojáře, což by jim pomohlo rychle zviditelnit nově přidané aplikace. Trochu nefér je i systém hodnocení, kdy vývojář obdrží nízké skóre za chybu v aplikaci, kterou však vzápětí rychle opraví. Špatné hodnocení jinak dobré aplikace už mu nikdo neodpáře.

V operačním systému Android navíc existuje systém zasílání zpráv mezi aplikacemi a například souborový manažer může požádat galerii obrázků o zobrazení fotografie. Podobně to může fungovat pro dvojce televizní program a databáze filmů, písnička a editor hudby a řadu dalších aplikací. Stačí, aby vývojáři více spolupracovali a seznam těchto zpráv byl veřejně k dispozici. Uživatel z toho bude mít opět jenom prospěch a vývojáři nebudou muset integrovat tolik funkčnosti do svých aplikací.

Jak z toho ven?

Počet aplikací stále roste. Hledání a objevování těch skutečně kvalitních tak bude pořád obtížnější. Naznačili jsme pouze několik málo postupů, které by se daly při řešení problému zapojit. Některé jsou snadno zpracovatelné a jiné naopak vyžadují hodně umu a především chytrých automatizovaných postupů, které by označovaly kvalitní a nekvalitní aplikace.

Co používáte pro hledání aplikací? celkem hlasů: 1990

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 24. prosince 2011. Anketa je uzavřena. Hledám přímo na marketech (Android Market, App Store apod.) 1268 Zkouším aplikace z různých přehledů nebo recenzí 271 Nemám chytrý telefon 258 Navštěvuji specializovanou stránku se seznamem nejlepších aplikací 82 Používám Google nebo jiný vyhledávač 46 Dám na doporučení přátel nebo rodiny 34 Hledám na domovské stránce výrobce nebo operátora 16 Nechám se zlákat reklamou nebo promo akcí 15

Je škoda otrávit uživatele hned po nákupu prvního chytrého telefonu broděním v bažině občas pochybných aplikací.