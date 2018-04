Zjistěte si Nokia security code

Jestli máte telefony od firmy Nokia, zajisté jste k nim dostali malé žluté cedulky, na nichž je uveden tzv. Security kod, jenž slouží pro přístup do některých nastavení. Podobně, jako mnoho jiných, jste tento kód na cedulce rychle ztratili - ačkoliv si lze cedulku někam nalepit, patrně jste tak neučinili.

Co naplat? Buďto běžte do autorizovaného servisu Nokia, kde vám kód sdělí po předložení dokladů, nebo si cestu ušetřete a stáhněte si program, jenž jsme získali z CPG. Download nokia.ZIP (4KB)! Pozor: pokud používáte telefon Nokia 6110 a vaše IMEI (zjistíte napsáním *06# ) končí jiným číslem než nulou, nahraďte poslední číslo nulou. Pokud ani to nepomůže, máte smůlu a Nokia změnila algoritmus. Jiný program zatím není...

Program se vás zeptá na IMEI (je napsáno na štítku na telefonu pod baterkami, nebo na krabici s telefonem) a odpoví vám security kod. Program je určen pro prostředí DOSu, lze jej spouštět i ve Widnows.

Zejména, pokud máte svoji prodejnu s mobilními telefony, může jít o zajímavou službu vašim zákazníkům...