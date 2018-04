Zjistěte si množství záření svého telefonu přímo u výrobce

Spolu se zájmem veřejnosti o vliv mobilních telefonů na zdraví rostl i tlak na výrobce, aby zveřejnili technické specifikace telefonů, týkající se záření. Možností, jak se o záření z mobilních telefonů informovat, v posledních letech výrazně přibylo. Stěžejní informací jsou hodnoty SAR jednotlivých mobilů. Pod zkratkou SAR se skrývá hodnota Specific Absorbtion Rate, udávající, kolik elektromagnetického záření pohlcuje hlava, k níž je telefon přitisknut. Od toho se odvíjí i to, jak moc se buňky ohřívají, a tedy, jak moc jsou případně poškozovány. Dnes se v informačních kampaních na toto téma stále více angažují i výrobci telefonů, a tak již není nijak nezvyklé, že přímo na jejich internetových stránkách nejdeme mnoho údajů o zdraví. V některých případech firma tímto způsobem zveřejňuje i konkrétní hodnoty SAR svých telefonů. Kde takové údaje nejdete?



Především velcí světoví výrobci již ve valné většině případů uvádějí hodnoty SAR, a to hlavně u nových modelů. Od prvního září se totiž zavázali udávat hodnoty SAR v manuálech u všech na trh nově nasazovaných telefonů. Díky tomu se z webu snadno dozvíte míru pohlceného elektromagnetického záření u horkých novinek, jako jsou Nokia 8310, Siemens S45 nebo Panasonic GD95. Ericsson sice hodnoty v manuálech udává, nicméně na internetových stránkách je zatím najít nelze.

Zde najdete odkazy na stránky výrobců, kde se nacházejí informace o výši SAR jednotlivých modelů:

Alcatel - Najdete tu hodnoty pro modely One Touch 30x/50x/70x/511. U každého telefonu jsou dokonce výsledky při měření s průměrem na jeden gram nebo na deset gramů. Je to hlavně proto, že v Americe je požadováno plnit limit 2 Watt/kg s průměrem na gram, zatímco v Evropě se používá průměr na deset gramů hmoty.

Motorola - Na této stránce najdete mapu, která slouží jako rozcestník. Pro Evropu bohužel stránky neexistují, ale v Austrálii, Severní Americe a Asii naleznete odkaz na stránky v anglickém jazyce (English), které obsahují přehled většiny modelů, a to i pro sítě GSM. Stačí si vybrat ze seznamu.

Siemens - Na stránkách My-Siemens uveřejňuje tato firma hodnoty SAR svých telefonů v rámci technických specifikací, ovšem pouze u modelů s číselným označením 42 nebo 45. Stačí si zvolit model a následně položku Technical Data (v menu na levé straně stránky). Tam, ve třetí položce odshora, najdete odkaz, který vám otevře prohlášení o zdravotní nezávadnosti, jehož součástí je i konkrétní číslo, udávající SAR pro tento mobil.

Panasonic - Najdete zde přesné SAR tří posledních mobilních telefonů od Panasoniku - GD35, GD93, GD95. Vyberte si v rolovací nabídce na konci stránky.

Ericsson - Můžete si přečíst jen prohlášení o nezávadnosti všech prodávaných zařízení (tedy telefonů), ale konkrétní hodnoty jsou jen v manuálech u nových mobilů.

Nokia - Jediné dva opravdu nové telefony, u nichž lze již SAR najít, jsou Nokia 8310 a Nokia 5510. Prohlášení o hodnotách SAR naleznete zde (8310 - 0,82 Watt/kg), respektive zde (5510 - 0,74 Watt/kg).

Jednou budem dál... už jsme?

Jak je vidět, výrobci berou zájem zákazníků vážně a nehodlají dále tajit SAR svých modelů, zvláště když se k tomu již zavázali. Na druhou stranu je poněkud tristní, že se konkrétní čísla dozvíme pouze u nových typů, které jsou již mnohem lépe řešené i z hlediska záření, a proto jsou většinou bezpečnější než řada starších mobilů. Údaje o nich však lze najít v měřeních z různých nezávislých laboratoří, mnoho jich najdete i na Mobil.cz.

Výrobci jistě dobře vědí, proč uvádět svá oficiální měření. Lidé se alespoň dozvědí, co chtějí, a nikdo nebude sledovat čísla vydávaná na nejrůznějších místech a získaná nejrůznějšími metodami. Zabrání se dezinformacím a také je snazší pro výrobce udržet oficiální hodnoty jednotlivých telefonů v úzkém rozmezí, takže zákazník nemusí žádný z mobilů zavrhnout kvůli vyššímu SAR. Kdo z výrobců by také chtěl podtrhávat nohy vlastnímu výrobku? Proto jsou si dnes telefony, pokud jde o elektromagnetické záření, tak podobné - většina se pohybuje v rozmezí od 0,65 do 0,9 Watt/kg.