Zjistěte, který tarif bude vašemu dítěti sedět nejvíce a vaši peněženku zatíží nejméně

Ze všeho nejdříve se musíte rozhodnout, jestli sáhnete po předplacené kartě (Divoká karta, Go, Twist), nebo po měsíčním paušálu.

Řada rodičů volí předplacené karty. Díky nim získají velmi dobrou kontrolu nad výdaji, a navíc se k ní neváže žádný měsíční paušál, tedy závazek. Zajistíte tím, že potomek neutratí měsíčně za telefon horentní sumu. Jenže pokud si kredit znovu nedoplní, nedovolá se nikam. Ve srovnání s tím pro tarif hovoří jeden poměrně důležitý fakt – mobilní telefon kupujete dětem hlavně proto, aby měly možnost zavolat pomoc, když to bude potřeba, a také abyste je mohli kontaktovat i vy.

V případě předplacené karty to obvykle funguje tak, že dítě dostane určitou částku na měsíc v podobě kreditu, případně si kredit musí koupit z kapesného. Když kredit vyčerpá hned na začátku měsíce, máte dvě možnosti – koupit mu další, což nepůsobí příliš výchovně a ztrácí se tím výhoda předplacené karty oproti tarifu. Druhou možností je nechat ho po zbytek měsíce bez kreditu. Ve většině případů bude moci přijímat hovory, ale nebude moci volat. A co když se pak opravdu ocitne v nouzi a bude si potřebovat zavolat pomoc? Nicméně, v opravdovém nebezpečí stále může vytočit nouzové linky 112, 158, 150 nebo 155. Jenže co když chce dát vědět, že mu ujel noční autobus? To už si bohužel bez kreditu nezavolá a bude třeba sáhnout po tarifu.

Nicméně, pro dítě, které volá málo, se jednoznačně vyplatí předplacená karta. Jen si dejte pozor na to, že zakoupený kredit má časově omezenou platnost. Nejjednodušší je T-Mobile, kde kredit platí 12 měsíců od dobití, bez ohledu na to, jakou částkou jsme dobíjeli. U O2 a Vodafonu se liší platnost kreditu podle nabité částky, u Vodafonu je to 6 nebo 12 měsíců, u O2 pak 45 dnů a 6 nebo 12 měsíců.

Telefónica O2 i T-Mobile nabízejí více tarifů pro předplacené karty – liší se cenou za volání nebo za SMS. U některých tarifů je sjednocena cena volání do vlastní i cizí sítě, podobně jako u paušálních tarifů. To oceníte v případě, že nemáte v rodině jen jednoho operátora.

Kompromis mezi kartou a tarifem

Rozhodnete-li se pro tarif, pak jsou určitě dobrou volbou kreditní tarify, které jsou jakýmsi kompromisem mezi předplacenou kartou a měsíčním paušálem. Částka, kterou měsíčně zaplatíte, je totiž kreditem, a provolané minuty a SMS se z tohoto kreditu odečítají. Pokud tedy vystačíte jen s hovory a SMS, nemusíte platit nic nad paušál. U T-Mobilu se z kreditu odečítají i MMS. Na druhou stranu, u nejlevnějších paušálních tarifů je často volání dražší nebo stejně drahé jako u předplacených karet. Volbou kreditního tarifu tak nezískáte levnější volání, na druhou stranu se nemusíte obávat, že si váš potomek nezavolá.

Výhodnější tarify od operátorů

Pokud máte jako operátora Telefónicu O2 nebo T-Mobile, můžete pořídit svým potomkům výhodnější tarif. Ke svému tarifu tak můžete pořídit až 3 další SIM karty za relativně nízký paušál. U O2 jde o O2 Tandem s měsíčním paušálem 22,61 Kč, u T-Mobilu pak o Happy Partner s měsíčním paušálem 46,41 Kč. Výhodou je nejen nižší cena za volání než u předplacených karet, ale hlavně zvýhodněné volání mezi propojenými SIM kartami navzájem. Vodafone podobná nabídka chybí.

Pokud váš potomek zatouží po vlastním tarifu, na kterém by nebyl sledován, máte možnost volit z několika tarifů pro mládež. Za 226,10 Kč získáte u T-Mobilu tarif Bav se s 50 volnými minutami, 100 volnými SMS, a dokonce navíc 3 stažení z portálu t-zones. Telefónica O2 nabízí pro studenty a žáky tarif Pohoda Simple s měsíčním paušálem 214,20 Kč. Minuta volání pak vyjde na 4,64 Kč do libovolné sítě a SMS na 1,19 Kč. Ve srovnání s předplacenou kartou tak ušetříte více než korunu za minutu hovoru a zhruba 70 haléřů na SMS. Při přechodu z předplacené karty pak můžete ještě zkusit O2 Start s paušálem 47,60 Kč, ale ten se vyplatí hlavně na SMS, ta zde totiž stojí 1,19 Kč, minuta hovoru přijde na 5,36 Kč v síti O2 nebo 7,14 Kč do ostatních sítí. Navíc O2 Start není kreditní tarif, takže měsíční paušál si musíte připočítat k ceně služeb.

Pokud máte všichni v rodině Vodafone, může být skvělou variantou pro vašeho potomka tarif Odepiš. Ten totiž měsíčně přijde jen na 11,90 Kč a obsahuje 40 volných minut na volání do sítě Vodafone. Navíc SMS do sítě Vodafone přijde jen na 42 haléřů, do ostatních 1,80 Kč, nevýhodou je, že k tarifu Odepiš nejde aktivovat program Kamarádi ani zvýhodnění Moje rodina. Navíc po vyčerpání volných minut stojí volání do sítě Vodafone 7,14 Kč a mimo vlastní síť dokonce 11,90 Kč.

Mějte přehled

Pokud zvolíte tarif, vyplatí se udržet si kontrolu nad výdaji (a nejen svého potomka). Bezkonkurenčně nejkomfortnější přehled o provolané částce nabízí Vodafone. Nejúčinnější je FlexiStrop – po dosažení nastavené částky jsou na kartě zablokovány placené služby, dozví se to nejen uživatel karty, ale i administrátor skupiny, tedy většinou rodič. Podobně funguje i FlexiLimit, jen po jeho dosažení dostanete pouze informační SMS a služby budou dále fungovat. Poslední možností u Vodafonu je Chytrý přehled, díky němu si můžete kdykoli zkontrolovat, kolik je provoláno na číslech na vašem účtu.

U T-Mobilu můžete sáhnout po službě Můj limit, za jejíž aktivaci zaplatíte zanedbatelných 5,95 Kč. Pak dostanete informační SMS o dosažení nastaveného limitu ze všech karet na vašem uživatelském účtu. SMS sice přijde také na 5,95 Kč, ale za přehled o volání to určitě stojí. O2 prozatím bohužel nenabízí možnost nechat se informovat přes SMS o vyčerpání kreditu či překročení měsíčního limitu.

Další zvýhodnění

Zejména u kreditních tarifů, ale i u některých tarifů předplacených sad už nabízejí operátoři stejnou cenu za volání bez ohledu na to, jestli voláte do vlastní, nebo konkurenční sítě. Není tedy vždy bezpodmínečně nutné volit stejného operátora jako používáte vy. Zkuste se také pozeptat svého dítěte, kterého operátora používají jeho kamarádi. I těm bude totiž poměrně často volat.

Na druhou stranu, pokud zvolíte pro rodinu jednoho operátora, bude to mít pro vás několik výhod. Zejména v případě, že se rozhodnete pro potomka zvolit měsíční paušál. Pak totiž můžete sloučit jeho účet se svým, případně s dalšími v rodině a platit tak vše najednou. Tím navíc získáte i přístup ke kontrole jeho účtů v podobě zmíněných služeb jako Můj limit, FlexiStrop atp. Navíc všichni tři operátoři nabízejí různé zvýhodněné balíčky pro SIM karty sdružené na jednom účtu nebo pro volání do vlastní sítě. Některé jsou k dispozici i pro předplacené karty.

Zkontrolujte také telefon

Další možností, jak zabránit svému potomkovi utratit za telefonování zbytečně moc peněz, je vhodné nastavení jeho mobilu. Zejména u nejmenších dětí je dobré zakázat všechny odchozí hovory kromě přímých voleb a pak pod čísla 1 až 9 nastavit čísla rodiny.

U starších lze podobným způsobem omezit odchozí hovory třeba jen na čísla v telefonním seznamu. Podobné funkce nabízí velká většina telefonů na trhu. Pro smartphony existují i speciální aplikace umožňující podobné zabezpečení mnohem sofistikovaněji, tento typ telefonů asi není zejména pro menší děti úplně vhodný.