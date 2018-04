Zjištění kreditu u karet Go

Eurotel nyní nabízí novou možnost, jak zjistit výši zbývajícího kreditu u předplacených karet Go. Stačí na klávesnici mobilu zadat kód *104*# a odeslat jej stiskem klávesy zelené sluchátko. První zjištění kreditu v jednom dnu je zdarma, každé další až do dalšího dne stojí dvě koruny (včetně DPH). Výše kreditu zjištěná tímto způsobem může být podobně nepřesná jako v případě zobrazované částky na displeji - například odeslání textových zpráv se totiž neúčtuje okamžitě. Přesnou výši kreditu zjistíte na lince Go (*88).