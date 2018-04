Zjednodušte si život při práci s mobilem

Jistě je vám důvěrně známá situace, kdy se potřebujete rychle dostat k nějaké funkci v telefonu, ale to nekonečné listování v menu přístroje je ubíjející. Nebo jste prostě jen líní a chcete si ulehčit práci? Ať tak či tak, máme pro vás radostnou zprávu. Téměř všechny mobily, které jsou v současnosti dostupné, nabízejí nějakou zrychlenou volbu, která vám určitě přijde vhod. O těchto speciálních funkcí se však příliš nemluví, mnohdy se o nich nedozvíte dokonce ani z manuálu. Proto přinášíme přehled funkcí, které zjednoduší a zrychlí práci s mobilem.

Na následujících řádcích naleznete jednotlivé značky mobilních telefonů a typické funkce, jejichž znalost vám určitě přijde dříve či později vhod.

Nokia

Pomocná funkce pro snadnější ovládání telefonů Nokia spočívá v jednoduchém stisku klávesya následné volbě konkrétního čísla (popř. číselné kombinace). Tato funkce je naprosto typická pro tuto značku telefonů. Ke každé jednotlivé položce v menu je totiž přiřazeno číslo, čím hlouběji do menu pronikáte, tím se zvyšuje počet číslic.Příklad: Pokud si přejete změnit jazyk, stisknete klávesu výběru (tlačítko, nad kterým je nápis "Menu") a kombinaci čísel: 4-4-1 (Nastavení=4; Nastavení telefonu=4; Jazyk=1).

Poznámka: Tuto funkci nabízejí dnes již téměř všechny mobilní telefony, ovšem Nokia byla v tomto případě průkopníkem, neboť takový "rychlý přístup" umožňovaly již babičky - Nokia 1610 nebo 2110.

Další typickou funkcí u Nokie je rychlé přepínání profilů. Stačí krátce stisknout tlačítko pro vypínání / zapínání přístroje a zobrazí se vám nabídka jednotlivých profilů (tichý, diskrétní, hlasitý), samozřejmě včetně možnosti vypnout mobil. Pak si jen stačí pomocí šipek vybrat a potvrdit.

Ericsson

Motorola

Alcatel

Siemens

Sagem

Panasonic

Bosch

Společné funkce

Rychlé vytáčení

Vyvolání čísla ze seznamu

Tlačítka pro ovládání hlasitosti

Novější typy Ericssonů (například: A2618, R310, R320, T28) obsahují v menu speciální položku, tzv., kam si můžete nadefinovat vámi nejpoužívanější funkce, k nimž se následně dostanete delším stiskem klávesy 1-9. Stejně jako Nokie, také Ericssony umožňují zrychlený přístup k funkcím pomocí stisku klávesy pro vstup do menu (tlačítko s ikonou pravé šipky) a číselné kombinace. Například psaní nové zprávy - "šipka" + 2-1 (Zprávy=2; Nový text=1). Boční tlačítka u telefonů Ericsson slouží k ovládání hlasitosti. Zároveň však zjednodušují psaní SMS zpráv. Pokud vytváříte novou zprávu, stisk horního tlačítka (zvyšování hlasitosti) a některé z alfanumerických kláves, rovnou zobrazí druhé písmeno v pořadí. Stisk dolní klávesy (snížení hlasitosti) a tlačítka 2-9 zobrazí třetí písmeno.Jedním z poznávacích znaků všech telefonů Motorola je funkceneboli. Na klávesnici je pro ni vyčleněno speciální tlačítko (s ikonou šipky nahoru). Při stisku této klávesy a některého z tlačítek 1-9 se dostanete ke konkrétní funkci přístroje. Výhodou je, že v menu nastavení telefonu můžete libovolně měnit seznam funkcí rychlého přístupu podle toho, jaké potřebujete.U nových typů Alcatelů (počínaje řadou OT 5xx a výše) se vpravo nad displejem nachází tlačítko pro vstup do volitelného menu. Přes menusi pod tuto klávesu můžete uložit dvě libovolné položky z menu, které následně rychle vyvoláte krátkým a dlouhým stiskem. Součástí klávesnice starších typů Alcatelů je tlačítko s ikonkou knížky, které slouží k přímému vstupu do seznamu. Delším podržením této klávesy jste se dostali do editoru SMS (psaní nových zpráv).U telefonů Siemens zase umožňují zrychlený přístup k funkcím nebo jménům ze seznamu dialogová (nazývaná též multifunkční) tlačítka, umístěná hned pod displejem. Podle typu telefonu máte na výběr jednu (Cxx) nebo dvě (Sxx) klávesy pro. Pod tyto klávesy můžete uložit dvě nejpoužívanější funkce (dvě jména ze seznamu nebo jednu funkci a jedno jméno). Modely Siemens x35 navíc nabízejí možnost uložení funkce také pod libovolné tlačítko. Vyvolání požadované funkce provedete dlouhým stiskem.Většina Sagemů (řady MW, MC, RC) umožňuje rychlý přístup díky třem tlačítkům, umístěným hned pod displejem telefonu. Pod tyto tři klávesy můžete uložit nejpoužívanější funkce (pod každé tlačítko jednu funkci), které pak vyvoláte stiskem dané klávesy.Mobilní přístroje Panasonic, počínaje typem GD52, začaly používat dvě klávesy pro rychlý přístup k telefonním číslům. První z nich je klávesa "P" (perzonalizace), která umožňuje okamžitý přístup k jednomu telefonnímu číslu. Tu lze nadefinovat v položcev menu. Druhou klávesou je tlačítko pro okamžitý vstup do telefonního seznamu (s ikonkou knížky).Přístroje Bosch (řada 9xx) obsahovaly dva druhy menu. Jedno z nich bylo standardní jako u ostatních mobilů. Druhé představovalo zjednodušenou verzi toho klasického, s tím rozdílem, že nabízelo pouze základní funkce (jako napříkladapod.). Do tohoto menu jste se dostali jediným stiskem tlačítka s šipkou nahoru.Doposud jsme se věnovali funkcím typickým pro jednotlivé značky telefonů. Nyní se zaměříme na funkce, které jsou společné pro většinu (nebo více značek) mobilních telefonů.Tato funkce je pravděpodobně nejrozšířenější a také nejpoužívanější. Nabízí ji téměř každý GSM telefon. Jde o rychlé vytáčení telefonních čísel ze seznamu. Princip je velmi jednoduchý. Pod klávesy 2-9 uložíte osm nejpoužívanějších čísel, která voláte, a následně je vytočíte delším stiskem klávesy, případně stiskem klávesy a potvrzovacího tlačítka (záleží na typu přístroje). Klávesa "1" bývá ve většině případech vyhrazena pro číslo hlasové schránky.Funguje také téměř na každém mobilu. Princip je jednoduchý. V pohotovostním stavu zadáte na displej libovolné číslo a mřížku - například 20# - a na displeji se vám zobrazí číslo, jenž je v seznamu uloženo na 20. pozici (řazení čísel v seznamu mobilu / SIM karty se liší podle typu telefonu). Pokud si pamatujete čísla uložená v seznamu podle pozice, přijde vám tato funkce vhod. Většina uživatelů se však orientuje spíše podle jména.Tlačítka, sloužící k ovládání hlasitosti reproduktoru, můžete u hodně typů přístrojů (například Ericsson, Alcatel) použít také k listování v menu nebo ke změně určitých funkcí (většinou profilů).

Tímto přehledem jsme, jak pevně věříme, spoustě z vás pomohli. Uvedené funkce vám určitě pomohou s jednodušší a především rychlejší obsluhou vašeho telefonu. Pravděpodobnost, že jsme nevynechali jedinou z "urychlovacích" funkcí, je velmi malá. Z toho důvodu je hned pod článkem umístěna diskuze, kam můžete směřovat své tipy a návody na další "zrychlovací fígly".