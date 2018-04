Zjednodušte chod své firmy, využívejte Eurotel SAP

Základem úspěchu každé větší firmy je kvalitní informační systém. Evidence zakázek, rozdělování práce jednotlivým zaměstnancům, vzdálený přístup k elektronické poště či alternativa unified messagingu, to je jen několik možných funkcí centrální databáze, sloužící především k efektivnímu podnikání. Problém nastane ve chvíli, kdy tyto schopnosti potřebujeme zpřístupnit i vzdáleným účastníkům, například technikům či obchodníkům. Programování vlastních aplikací je neúnosně drahé, přičemž jakákoliv levnější varianta obvykle nedokáže splnit všechny kladené požadavky. Nejen z tohoto důvodu připravil Eurotel ve spolupráci se SAP ČR personalizovaný mobilní přístup k podnikovým informacím a službám.

Služba My_Eurotel_SAP byla vytvořena pro společnosti, jejichž zaměstnanci se často pohybují mimo kancelář a potřebují přistupovat do firemní databáze, kde najdou informace například o stavu dodávek. Hlavní idea celého systému spočívá v možnosti použít libovolné mobilní zařízení s možností datových přenosů, tedy notebook, PDA či mobilní telefon s WAPem. Každý zaměstnanec tak může používat nejvhodnější přístroj v závislosti na tom, jaké informace od databáze očekává. Systém mySAP přitom samočinně upraví složitost i grafickou úpravu přenášených stránek. Používáte-li PDA s barevným displejem, klasický Palm či jen mobilní telefon s WAPem, vždy rozpozná, co vám má zobrazit.

Celá inteligence My_Eurotel_SAP je založena na několika stupních uživatelských úrovní, například tedy manažer, technik, obchodník. Každému přísluší jiné pravomoci i potřeby. Vedoucí pracovník má na starosti chod firmy, musí zpracovávat žádosti o dovolenou, služební cesty, mít k dispozici různé analýzy; technik se co nejrychlejším způsobem potřebuje dostat ke skladovým zásobám, zakázkovým listům, a to pokud možno bez zbytečného procházení nepotřebných nabídek. Po zalogování do systému a zadání uživatelského hesla tak dotyčný rovnou přistoupí ke „své“ části databáze, kde jsou patřičné aplikace. Vše se dá přitom ještě urychlit vytvořením zástupců na nejčastěji používané funkce.

Nejcennější přínos my_Eurotel_SAP je v promyšlenosti následných kroků aplikace. Pro lepší představu si uveďme příklad v podobě servisního centra s techniky působícími mimo sídlo firmy. Dispečink přijme požadavek zákazníka, například o nefunkční kopírce, k němuž přidá všechny dostupné informace. Podívá se na seznam momentálně nevytížených opravářů a jednomu z nich zakázku přiřadí. Ten dostane na svůj mobilní telefon avízo prostřednictvím textové zprávy, připojí se do systému (například přes PDA), prohlédne všechny přidělené opravy, vybere si jednu z nich a sdělí systému, že ji vzal na vědomí. V detailech zjistí kontaktní informace, stručný popis závady, evidenční číslo apod. Poté, co zakázku vyřídí a zbyde mu volný čas, může požádat o přehled všech nevyřízených oprav například v blízké lokalitě. Zjistí-li, že zrovna potřebný náhradní díl nemá, rovnou ho objedná ve skladu, není-li ani tam, může příslušným pracovníkům zadat požadavek k jeho zakoupení.

Obdobný příklad si uveďme v kategorii manažerů. Zaměstnanec by rád odcestoval na služební cestu do zahraničí. Vznese požadavek do systému, zadá cíl cesty, náklady apod. Manažer dostane avízo, ve volném čase se připojí, prostuduje zadané informace a na závěr potvrdí, zdali daný požadavek schválí. Pokud ano, tak databáze současně zamezí, aby dotyčnému byly přidělovány jiné zakázky.

Konkrétních aplikací je nekonečně mnoho, záleží jen na tom, co od svého informačního systému očekáváte. Podnikový systém mySAP dokáže spolupracovat téměř s každou databází, přičemž nevystačíte-li si s dodávanými aplikacemi, není problém ho přizpůsobit vlastním potřebám. Za tímto účelem máte k dispozici knihovny, které celé programování výrazně zjednoduší.

Neméně zajímavá otázka je také ochrana proti zneužití. Mezi mobilním telefonem a přístupovou bránou (např. WAP) se spoléhá na bezpečnost samotné sítě GSM, dále už pak přenos probíhá přes zabezpečený internetový protokol https, popřípadě privátní virtuální síť. Přístup do samotné databáze pak chrání tradiční uživatelské jméno s heslem.

Nová služba Eurotelu je určitě zajímavou nabídkou především pro všechny velké společnosti, jimž bez dalších nákladů usnadní přístup do interního databázového systému. Používat ji sice mohou všichni, ale vytvoření vlastního informačního systému levnou záležitostí rozhodně není.