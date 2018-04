Živě ze Singapuru: premiéra modelů Nokia E66 a Nokia E71 (VIDEO)

Rozlišit dnes, zejména u chytrých telefonů s operačním systémem, jestli jde ještě o manažerský, nebo už o zábavní přístroj, je téměř nemožné. Přístroje vybavené operačním systémem zvládnou zkrátka obojí – bez problémů přehrávají video a nabídnou i pokročilé funkce organizace času a další manažerské aplikace.

Již v předvečer veletrhu CommunicAsia 2008 v Singapuru je toho důkazem. Samsung představil svůj model Omnia s Windows Mobile se skvělou grafickou nadstavbou, Nokia kontrovala dvěma modely manažerské řady E – tedy E66 a E71. Oba dokazují, jak těžké je dnes odlišit jednotlivé kategorie telefonů – vždyť kdyby Nokia zařadila zejména model E66 do multimediální řady N, nebylo by na tom nic divného.

Lopata, co se hodí k saku – Nokia E66

Elegantní slider E66 se rozhodně dobře uplatní i jako multimediální telefon. Právě E66 je ale dalším z modelů, který neskrývá ambice přesvědčit manažery a korporátní uživatele vůbec, že řada E byla stvořena právě pro ně. Po povedené E51 by právě E66 mohla zabodovat a přimět stávající uživatele modelů 6210 a 6310 uvažovat o změně telefonu.





Na současné chytré telefony od Nokie se udržela E66 celkem v rozumných mezích i co do rozměrů – 107 x 49 x 13 mm je docela akceptovatelné. Ovšem 121 gramů váhy už trochu se skřípěním zubů. Jinak ale telefon příjemně padne do ruky a vysouvací mechanismus vypadá spolehlivě. Vzhledem ke skutečně multimediální, a tedy hlasité prezentaci jsme nebyli schopni zaznamenat žádné vrzání. Nicméně otevírání telefonu bylo plynulé a dalo se snadno zvládnout jednou rukou.

Odezva tlačítek byla poměrně přesná a i člověku s většími prsty se bude na přístroji psát docela pohodlně. Ovládání vůbec v nás zanechalo poměrně příjemný dojem. Nokia poněkud inovovala své menu a například tlačítko s domečkem, které vás přenese na základní obrazovku nebo do menu, je velmi příjemné a rychle si na něj zvyknete.

K některým důležitým aplikacím (a zřejmě to činí z telefonu manažerský), tedy Kalendáři, Kontaktům a E-mailu se lze dostat pomocí speciálního tlačítka. Nepodařilo se nám zjistit, jestli jde mapování tlačítek změnit, ale předpokládáme, že ano. Přepracovány byly také kontakty a kalendář. Obojí je nyní trochu graficky zajímavější, ale také – možná trochu překvapivě – i přehlednější.





Podle informací na prezentaci by měly oba nové modely v sobě obsahovat přímo klienta pro Nokia IntelliSync Wireless Email, ale i Mail for Exchange. Uvidíme, jestli v u nás dodávaných modelech skutečně tento klient bude, nebo bude nutné ho stáhnout přes katalog. V každém případě bude ale pro oba modely k dispozici, stejně jako klienty BlackBerry Connect.

Až posud vypadá E66 jako zcela čistokrevný manažer. Jenže jak jsme prozradili už na úvod, telefon je vybaven operačním systémem Symbian S60. Takže pochopitelně nabídne i řadu zábavních funkcí. Jak se zdá, Nokia opustila svoji původní strategii nemontovat do E Series přístrojů fotoaparát. Zdá se, že i firemní uživatelé si ho už na svých chlebodárcích vynutili.

Oba nové modely proto fotoaparát nabízejí, byť pouze 3,2Mpx (2 048 x 1 536 bodů). Naštěstí ale nechybí automatické ostření. Video se ovšem dá natáčet jen v prakticky nepoužitelném rozlišení QVGA (320 x 240 bodů). Přesně takové rozlišení nabídne i 2,4“ TFT displej s již tradičními 16 miliony barev. Ten se dokáže díky vestavěnému čidlu automaticky otáčet na šířku, pokud otočíte telefonem.





Jak bývá u Symbian přístrojů zvykem, bez problémů si poradí s přehráváním hudby a videa. Pro to je k dispozici RealPlayer, který si poradí s běžnými formáty i streamovanými médii. Do 110 MB uživatelské paměti by se mnoho multimediálních dat nevešlo, ale E66 pochopitelně nabídne i slot pro MicroSD karty. Ty jsou podporovány až do kapacity 8 GB.

Pro práci na cestách je E66 velmi slušně vybaven i co se týká podpory datových připojení. Připojit se můžete snad všemi dnes běžně používanými způsoby. Mobilní datové přenosy nabídnou od GPRS přes EDGE až po 3G, přičemž nechybí ani podpora HSDPA. To bohužel jen pomalejší varianty 3,6 Mb/s, nicméně i to je na naše operátory až dost. Kdyby se vám nechtělo platit operátorům za data, můžete ještě využít wi-fi standardů 802.11 b a g. Nokia E66 podporuje sítě na frekvencích 850, 900, 1 800, 1 900 a 2 100 MHz.

Oba nové modely jsou navíc potvrzením trendu, že GPS přijímač se bude postupně stávat běžnou součástí všech modelů. Nabídne ho tedy i E66, jak se už stalo zvykem, včetně podpory A-GPS. Součástí dodávky jsou i Nokia Maps 2.0. Při rychlém testu našla Nokia satelity poměrně rychle, čipset a ovládací aplikace se zřejmě shodují s Nokií N78.









Nokia E66 je dodávána s Li-Ion baterií BL-4U o kapacitě 1 000 mAh, která by podle tvrzení výrobce měla poskytnout přístroji energii na neuvěřitelných 11 dní v režimu stand-by a 7,5 hodin hovoru. Po zkušenostech s předchozími modely si dovolíme o těchto hodnotách pochybovat. I třetinové údaje budou zřejmě dobrým výsledkem.

Procvičte si prsty – Nokia E71

Nástupce poměrně populárního "blackberry" modelu E61 dostal číslo o desítku vyšší. Pokud jde o vnitřní výbavu, je vše – až na drobné výjimky – naprosto totožné s E66. Jednou z těch drobností jsou pochopitelně rozměry, které jsou v případě E71 o něco větší – 114 x 57 x 10 mm a 126 gramů. Pravda ale je, že uživatelům tohoto modelu to asi moc vadit nebude.

Tím asi nejdůležitějším na tomto modelu je ale QWERTY klávesnice, která stála i za úspěchem E61. Podle rychlého seznámení se nám klávesnice zdála dokonce o něco lepší než u předchozího modelu. Klávesy jsou sice poměrně malé, ale reagují velmi přesně. Totéž platí i o středovém čtverečku, který nás třeba u modelu N78 trochu zklamal. Stejně jako u E66 i tady jsou k dispozici čtyři funkční tlačítka – základní displej nebo menu, kontakty, kalendář a e-maily.

Navíc Nokia E71 nabídne podobnou funkci, kterou znají uživatelé Windows Mobile. Jakmile začnete psát, telefon vám automaticky začne nabízet slova, která možná píšete. Ty pak stačí jen potvrdit. Navíc se systém stále učí, takže postupně bude nabízet nejčastěji ta slova, která také vy nejčastěji používáte.





Zajímavostí u obou novinek je i možnost přepínat mezi dvěma verzemi základní obrazovky. Můžete si tak jednoduše oddělit pracovní a soukromou plochu, ale spíše získat rychlý přístup k více aplikacím. Displej je nicméně u E71 o něco menší, má pouze 2,36“. Rozlišení a počet barev jsou ale stejné, takže rozdíl není na první pohled téměř patrný.









Oproti modelu E66 nabídne E71 navíc ještě integrovaného VPN klienta pro vzdálený přístup k firemním aplikacím, což byla jedna z velmi vyhledávaných funkcí u předchozí E61. Navíc je možné nastavit, aby byla data jak v uživatelské paměti (opět 110 MB), tak na paměťové kartě automaticky kryptována. Tím se výrazně sníží riziko zneužití citlivých firemních dat při případném odcizení přístroje. Ostatní funkce jsou totožné s E66.





V modelu E71 by měli uživatelé najít Li-Pol baterii BP-4L s kapacitou o polovinu větší než u E66, tedy 1 500 mAh. Ta by měla vydržet až 17 dní v režimu stand-by nebo 10,5 hodiny hovoru. Platí nicméně totéž co o předchozím modelu.

Oba modely budou uvedeny na trh v průběhu třetího čtvrtletí roku 2008 a jejich cena na českém trhu nebyla prozatím stanovena.