Živě z Londýna: nejchytřejší Sony Ericsson všech dob

Model P1i je fanoušky značky Sony Ericsson už poměrně dlouho netrpělivě očekáván. Jeho nedávno oznámené papírové parametry totiž naznačovaly, že se má jednat o jeden z nejlepších telefonů, které tento japonsko-švédský výrobce uvedl na trh.

Na včerejší tiskové konferenci v Londýně ho novinářům z regionu EMEA představil Mile Flint, prezident Sony Ericsson Mobile Communications. Už samotná účast jednoho z nejvyšších představitelů firmy na tiskové konferenci naznačuje, že právě na tento model se upíná v Sony Ericssonu velká pozornost.



Podrobnou technickou specifikaci najdete v katalogu Sony Ericsson P1i Sony Ericsson P1i je nástupce modelu M600i, se kterým má společný základní tvar, ale také nástupce modelu P990i. Sony Ericsson P1i je špičkově vybavený mobil s otevřeným operačním systémem. Novinkou je 3,2 megapixelový fotoaparát a podpora Wi-Fi.



Minulý model této řady (P990) totiž nebyl příliš úspěšný, vývojáři Sony Ericssonu v minulém týdnu oficiálně přiznali, že podcenili zejména výkon procesoru. Bohužel ani novinka se nám při krátkém seznámení na tiskové konferenci nezdála příliš svižná.

V novém modelu se vývojáři snažili na první pohled přijít s úplně novou koncepcí smartphonu. Ta původní se totiž za několik let uplynuvších od modelů P700 a P800 přece jen překonala. „Uvedení smartphonu je pro nás velmi důležitým krokem“, uvedl Mile Flint na dotaz Mobil.cz.

"Prodeje modelů Walkman a Cybershot nás přesvědčují, že jsme se vydali správnou cestou. Podle našeho názoru ale existuje stále více uživatelů, kteří chtějí od telefonu více než jen fotit nebo poslouchat hudbu," dodal Flint.

Z nového modelu je patrné, že se Sony Ericsson chtěl poučit ze svých předchozích chyb. Oproti předchozím modelům z řady P je u P1i skutečně patrná velká řada vylepšení. Především je telefon výrazně menší. I tak ale zůstává s rozměry 106 x 55 x 17 mm a vahou 124 gramů větší než například blízký konkurent Nokia N95.

Sony Ericsson P1i je ovšem tenčí a nabízí QWERTY klávesnici. Ta je shodná s modelem M600 a kdo si ji zkusil, určitě bude souhlasit, že po chvilce zvykání je opravdu výborná. Klávesy reagují přesně a rychle. Po modelu M600i zdědila novinka i rozpoznávání písma a dotykový displej, který pro mnoho uživatelů znamená rozhodující parametr ve srovnání s konkurencí.

Design manager Sony Ericsson Rodolfo deLeón k tomu řekl: "Snažili jsme se při vytváření tohoto modelu myslet především na uživatele, na jeho pohodlí." Řada důležitých funkcí je proto přístupná přímo ze základní obrazovky.

Například na stand-by displej lze umístit až 15 odkazů (mohou to být aplikace, webové adresy nebo dokumenty). Zajímavou funkci má i očko pro připevnění šňůrky. To je u většiny telefonů schované uvnitř. U modelu P1 je naopak velmi viditelné, Rodolfo deLeón nám vysvětlil, že nejde jen o efektní designový prvek.

Tento výstupek má zároveň chránit Jog-Dial kolečko před náhodným otočením. Trochu nás zklamalo, že Jog-Dial už umožňuje rolování jen nahoru či dolů, a nenabízí směr dopředu, dozadu. Na náš dotaz designéři vysvětlili, že řada uživatelů neuměla trojrozměrný Jog-Dial správně používat, a navíc tento způsob konstrukce ovlivňoval spolehlivost.

Sony Ericsson P1 má být i přes řadu kancelářských funkcí jakýmsi kompromisem mezi zábavou a prací. Nabídne totiž propracovaný přehrávač hudby (téměř totožný s Walkmany), a to dokonce s podporou stereo Bluetooth (A2DP), rádio s RDS i přehrávač videa ve formátu H.264. Navíc je zde 3,2 MPix fotoaparát s automatickým ostřením.

Právě ten je důkazem prolínání zábavy a práce. Je k němu dodávána šikovná aplikace, která umožní vyfocenou vizitku automaticky zařadit do telefonního seznamu. V Londýně jsme zkusili německou, anglickou i českou vizitku a všechny fungovaly o poznání lépe než stejná funkce v modelu P990i.

Z kancelářských funkcí určitě stojí za pozornost kompletní QuickOffice s možností editace, stejně jako podpora několika standardů pro Push E-Mail. Při vzdálené synchronizaci pomocí Microsoft Exchange může dokonce administrátor přístroj – třeba v případě jeho odcizení – zcela vymazat. Celkem by měl být Sony Ericsson P1 dodáván s více než 35 aplikacemi, přičemž – podle informací na tiskové konferenci – by jich dalších téměř 400 mělo být k dispozici na webu.

Pro připojení k internetu nabídne P1 klasické GPRS, EDGE i 3G, stejně jako Wi-Fi. Bohužel chybí podpora HSDPA, což u telefonu této kategorie poněkud zaráží. Naopak velmi dobře je propracovaná prioritizace připojení. Telefon automaticky vyhodnotí, které připojení je k dispozici, a zvolí to nejvýhodnější – pokud jste tedy v dosahu Wi-Fi, nebude se připojovat přes GPRS. Pochopitelně, uživatel si může nastavit, které připojení chce preferovat, třeba v případě, že máte neomezený datový tarif na GPRS, asi nebudete stát o připojování se přes Wi-Fi.

Podle našich zkušeností velmi dobře funguje i integrovaný webový prohlížeč (Opera). Stránky, které jsme v Londýně zkoušeli, vypadaly opravdu dobře. Specifikace i Mile Flint mluví také o podpoře VoIP, nám se ale ani po podrobném prozkoumání menu nepodařilo příslušnou aplikaci najít.

Ke 160 MB interní paměti můžeme přidat standardně dodávanou Memory Stick Micro kartu s kapacitou 512 MB. Na trhu už jsou 2 GB karty v tomto formátu a co je velmi zajímavé, na náš opakovaný dotaz designéři tvrdili, že telefon bude podporovat i 4 GB karty. Pokud je to pravda, byl by Sony Ericsson P1 vůbec prvním telefonem s podporou této kapacity.

Co bude dále

Mile Flint ve své prezentaci naznačil, jak se bude nadále vyvíjet strategie Sony Ericssonu. Podle všeho se dříve nebo později dočkáme v mobilním světě po Walkmanech, Cybershotech a Braviích také telefonu s přídomkem Playstation. Právě v mobilních hrách se totiž podle prezidenta Sony Ericssonu skrývá největší potenciál. Podle jeho vyjádření ale nechce Sony Ericsson tuhle značku použít jen pro některý z telefonů, na kterém půjde hrát hry. Zřejmě se tedy dočkáme mobilu určeného hlavně na hry.

Také řada smartphonů zřejmě nezůstane osamocená. Na rozdíl od minulých let, kdy měl Sony Ericsson v řadě P vždy jen jednoho zástupce, měli bychom se konečně dočkat více modelů. Podobně jako Walkmany i Cybershoty by totiž i smartphony měly být dostupné v několika cenových kategoriích. "Nemůžeme prozradit více, abychom nenahráli konkurenci," řekl Mile Flint na dotaz Mobil.cz a dodal: "Rozhodně se ale do konce roku můžete těšit na nějaká překvapení.".