Živě z Cannes: První dojmy z nových Sony Ericssonů

Kdo se zajímá o telefony značky Sony Ericsson, ten v Cannes s napětím očekával premiéru nového Sony Ericssonu s krycím jménem Clara a 2MPx fotoaparátem. Neoficiální fotografie tohoto modelu se totiž začaly před zahájením kongresu objevovat jako houby po dešti. Sony Ericsson si ovšem Claru s největší pravděpodobností pošetřil až na CeBIT a pro technologicky zaměřené Cannes připravil dva modely určené převážně pro sítě třetí generace UMTS.

První z představené dvojice je nadupané véčko Z800. Tento model již známe, Sony Ericsson jej vyrobil speciálně pro nadnárodního operátora Vodafone. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z nejlépe vybavených mobilů na světě, ostatní operátoři s UMTS nedali Sony Ericssonu pokoj, dokud neuvedl také jeho variantu pro volnou distribuci. Druhá novinka nás překvapila o poznání víc. Dosud neznámý telefon s označením K600 bude patřit mezi střední cenovou kategorii, ale výbavou se může srovnat do latě s absolutní špičkou.

Design Sony Ericssonu K600 lze zařadit k minimalistickém stylu. Podlouhlý a tenký elegán vklouzne pohodlně do kapsy. Jeho rozměry jsou 104,3 × 45 × 18,9 milimetrů a i při hmotnosti 105 gramů se zdá velmi lehký. Použitý materiál velmi připomíná ten, jaký známe například z modelu K500. Jeho barva je tedy spíš šedá, než by se snažila napodobovat kov. Základní linie telefonu jsou jinak zcela geometrické. Rozložení klávesnice se od ostatních modelů výrobce nijak neliší a pro ovládání slouží, u této značky osvědčený, joystick.

Na zadní straně telefonu se Sony Ericsson rozhodl znovu použít kruhovou krytku fotoaparátu vzor pepřenka. Jedná se snad o jedinou část K600, která se nám vizuálně příliš nezamlouvá. Tenké rotující kolečko z šedého plastu sice dokáže čočku ochránit, ale vyvolává dojem laciné cetky, která má vytvořit přetechnizovaný dojem. Důležitější je samozřejmě to, co krytka ukrývá. Fotoaparát s rozlišením 1,3 Mpx a LED bleskem by měl nabídnout stejně kvalitní fotografie jako současná špička, tedy Sony Ericsson S700. Na čelní straně telefonu najdete navíc v pravém horním rohu velmi nenápadný druhý fotoaparát pro videohovory. Boky K600 jsou doslova posety nejrůznějšími klávesami pro rychlejší ovládání důležitých funkcí nebo regulaci hlasitosti.

Displej modelu K600 dokáže zobrazit až 262 144 barev a nabízí rozlišení 176 × 220 bodů při úhlopříčce 1,8 palce. Menu vypadá stále stejně. Grafické zpracování je výborné, ale již u předešlých modelů jsme mírně kritizovali hlavní ikony, které se při najetí kurzoru zvětšují a zase zmenšují. Někomu se to samozřejmě může líbit, ale bylo by fér dát uživatelům možnost volby. U K600 i dalších 3G modelů se výrobce bohužel pokusil přidat prostředí trochu futuristický ráz tím, že při otevření menu jednotlivé položky vyjíždějí shora. Podobné kejkle se často objevují u kýčovitých prezentací ve Flashi a máme obavy, že ani tuto vlastnost nebude možné vypnout.

Sony Ericsson K600 nepatří mezi čistě UMTS telefony. Jejich výroba zatím vzhledem k pomalé adopci UMTS postrádá větší význam. Novinka si tak rozumí i s GSM na frekvencích 900 nebo 1800 MHz a klidně si potyká s GPRS třídy 10 (4+2). EDGE jsme bohužel na letáku od výrobce nenašli, což je skutečnost, která nás na K600 docela mrzí. Bluetooth ani infraport ovšem nechybí a kromě známého Sony Ericsson konektoru najdete na levém boku pod gumovou krytkou také standardizovaný konektor pro mini USB.

Další výbavě chybí k dokonalosti snad jen paměťová karta. Paměť o kapacitě 37 MB bude stačit jen na pár skladeb ve formátu MP3. Potěší vás ovšem FM rádio a hudební editor MusicDJ teď doplňují ještě aplikace VideoDJ a PhotoDJ pro editaci videa a fotografií. Trochu úsměvně působí zjištění, že ani do světa 3G nehodlá Sony Ericsson vstoupit s větším adresářem než na 500 položek. Prohledávat je naštěstí lze podle libovolného řetězce písmen.

Telefony značky Sony Ericsson se těší docela velké oblibě. Přesnou cenu K600 zatím neznáme, ale pokud naši operátoři nehodlají licence na UMTS vrátit, měli by se po podobných modelech poohlédnout. Jinak je totiž po spuštění 3G čeká propad poptávky způsobený tím, že téměř nikdo nebude 3G telefony vlastnit. Sony Ericsson K600 by tak pro náš trh mohl představovat velmi slušně vybavený oslí můstek pro přechod mobilních uživatelů na UMTS. Zatím tedy nezbývá než čekat na oficiální vyjádření českého zastoupení.