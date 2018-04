Živě z Cannes: Právě začíná největší svátek mobilů

Tento veletrh je, narozdíl od německého CeBITu, určen jen odborné veřejnosti a novinářům. Přesto se očekává představení mnoha nových produktů, mobilních telefonů a také nových zajímavých služeb. Některé z novinek již okupují reklamní plochy celého města.

Během víkendu se v ulicích objevily billboardy s dosud nepředstavenými modely od Samsungu – Z300 a Z500. Samsung Z300 je na plakátu označen jako "Incredible sound" a Samsung Z500 jako "Smallest size." V květnu plánuje Korea odstartovat digitální mobilní vysílání založené na standardu DMB (Digital Multimedia Broadcasting). Asijští výrobci samozřejmě nemohou nechat takovou příležitost bez povšimnutí. Jedním z několika prvních modelů s podporou DMB bude také dosud neznámé véčko od LG.

Světové premiéry se dnes dočká také trojice nových telefonů s logem Nokia. Bude se jednat o symbianový model pro sítě třetí generace Nokia 6680. Její fotografie již unikly, a tak víme, že má novinka dva fotoaparáty pro videohovory. Nokia 6681 by měla být varianta pro země bez 3G, která bude mít jen jeden fotoaparát, a tak snad bude o něco levnější. Nokia 6101 by podle označení měla být vylepšený klasický model 6100, ale objevily se i informace, že by se mohlo jednat o nedávno uniklé véčko. Fotografie všech modelů vám dodáme co nejdříve.

S velkým napětím se očekává demonstrace možností bezdrátové technologie Flash OFDM od společnosti Flarion. O tuto technologii zaměřenou na přenos dat se intenzivně zajímá T-Mobile. Vezmeme-li v úvahu, že T-Mobile požádal o licenci na frekvenci 872 Mhz, na které může Flash OFDM docela dobře fungovat a Eurotel šlape T-Mobilu na kuří oka se svou datovou sítí CDMA 1×EVDO, je pro nás Flarion více než zajímavou technologií.

Bývalý generální ředitel Eurotelu Terrence Valeski, který odešel právě kvůli CDMA a špatné komunikaci s mateřským Telecomem do společnosti Sonim Technologies, bude mít dnes odpoledne přednášku o možnostech Push to Talk. Tato služba přenáší hlas po datové sítí (u nás GPRS nebo EDGE) a napodobuje klasické vysílačky.

Volající tak může například komunikovat s několika uživateli najednou, mluvit téměř okamžitě bez nutnosti zdlouhavě vytáčet číslo a platit za hovory jen datový paušál. Mnoho odborníků se domnívá, že všude tam, kde je potřeba koordinovat při práci více uživatelů, si Push to Talk brzy najde své místo.

O všech novinkách představených v Cannes vás budeme informovat. Nezapomeňte proto celý tento týden sledovat server Mobil.cz.